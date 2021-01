Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo eliminar de forma definitiva tu cuenta de WhatsApp

¿Quieres dar de baja tu cuenta de WhatsApp? Lo primero que debes saber es que que borrar una cuenta de WhatsApp es un proceso irreversible, es decir, que no podemos volver a reactivar una cuenta que has borrado previamente.

Lo segundo, que borrar una cuenta de WhatsApp no es desinstalar la aplicación, pero sí es un proceso muy sencillo. En este artículo te explicamos cómo borrar definitivamente tu cuenta de WhatsApp.

Cómo eliminar la cuenta de WhatsApp

El proceso para eliminar una cuenta de WhatsApp es exactamente el mismo en los sistemas operativos Android y en iOs.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a la sección ‘Ajustes’ dentro de la aplicación de WhatsApp. Después acceder a la sección ‘Cuenta’ y a ‘Eliminar mi cuenta’. Para poder eliminarla tienes que introducir el número de teléfono para verificar que es el titular el que quiere eliminar la cuenta. Volvemos a seleccionar el botón ‘Eliminar la cuenta’. La aplicación nos va a preguntar el motivo por el que queremos eliminar la cuenta. En este momento, WhatsApp nos informa de las consecuencias de eliminar la cuenta. Al hacerlo, se borra de forma permanente y a partir de ese momento no se podrán recuperar los datos si más tarde decides recuperar la cuenta. Si queremos seguir, volvemos a seleccionar ‘Eliminar mi cuenta’ y listo.

Qué ocurre si borras la cuenta de WhatsApp

Cuando una persona borra su cuenta de WhatsApp, no va a tener acceso a ella nunca más porque se elimina de forma definitiva. Con ello también se borran la información de tu cuenta y la foto de perfil.

porque se elimina de forma definitiva. Con ello también se borran la información de tu cuenta y la foto de perfil. También se elimina tu historial de mensajes .

. Se procede a eliminar tu cuenta de todos los grupos de WhatsApp en los que estuvieras metido.

en los que estuvieras metido. También se borra la copia de seguridad de Google Drive de tu cuenta.

de tu cuenta. Por otra parte, si tras borrar una cuenta vas a querer crear otra nueva, los chats que hayas guardado bajo la cuenta anterior quedarán completamente invalidados.

¿Puedo dar de baja el WhatsApp de forma temporal?

Debes saber que no hay forma de dar de baja una cuenta de WhatsApp de forma temporal, sino que por el contrario, si decides dar el paso, no hay vuelta atrás.

Lo que sí puedes hacer si quieres alejarte de WhatsApp durante un tiempo es desinstalar la aplicación. Esto no implica la eliminación de la cuenta pero sí permite que nos alejemos temporalmente de la app.

Desactivar la cuenta

En caso de haber perdido el teléfono y querer proteger los datos e información personal, puedes bloquear la SIM lo que directamente desactiva y bloquea la cuenta de WhatsApp. De esta forma no se podrá acceder a ninguna información personal del teléfono que se encuentre en la app y la cuenta de mantendrá desactivada hasta que desbloquees y actives nuevamente la SIM.

Cómo eliminar de forma definitiva tu cuenta de WhatsApp was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo eliminar de forma definitiva tu cuenta de WhatsApp, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES