Cómo eliminar la información personal que aparece en Google

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Te preocupa que tu información personal aparezca de forma pública en Internet? Si quieres eliminar la mayor cantidad de datos sobre ti que hay en las redes sociales, en páginas web como blogs y, en general, de Google, a continuación te explicamos cómo puedes hacerlo. Y también cómo puedes borrar una foto de un menor que aparece en los resultados de búsqueda de Google.

Primero localiza todos tus datos en Internet

Si quieres que tu información personal no sea algo público a la que cualquier persona pueda acceder, primero tienes que saber qué cantidad de datos hay sobre ti en Internet. Para ello, tienes que recordar cuántos perfiles te has creado en redes sociales, en páginas para hacer blogs, cuántas cuentas de correo electrónico tienes, en cuántas páginas te has registrado, etcétera. Y después, puedes pedirle a Google que aquellos perfiles, direcciones y cuentas que ya no utilizas y están obsoletas, desaparezcan de sus páginas de búsqueda. Pero vamos por partes.

Cuentas de correo electrónico

Una de las primeras cosas que tienes que hacer para borrar tu información es Internet es intentar recordar cuántas cuentas de correo electrónico te has creado a lo largo de toda la vida. Y no sólo con la plataforma que usas actualmente, sino con todas. Piensa si la primera cuenta de correo que creaste fue con Hotmail, Outlook, Gmail e intenta acceder a todas ellas. Si no recuerdas la contraseña, en esta otra información te explicamos cómo recuperar una contraseña en Gmail.

El objetivo es que accedas a estas cuentas y hagas limpieza. Quédate únicamente con las que utilices, ya sea una sola cuenta para todo o una personal y otra para el trabajo. Eliminar cuentas antiguas te ayudará a borrar datos antiguos sobre ti de algunas plataformas que ya no usas para nada. Una vez tienes las cuentas de correo organizadas y al día, hay que hacer lo mismo con las redes sociales.

Redes sociales

Al crear un perfil en una red social como Instragram, Linkedin o Facebook, ofrecemos información personal a la plataforma, como la edad, el perfil profesional, el correo electrónico o el nombre y los apellidos. Es importante que recuerdes tanto las cuentas actuales que usas habitualmente como aquellos perfiles antiguos que ya no usas. Si, por ejemplo, tienes una cuenta de Twitter que creaste hace años y que está actualmente obsoleta, borrarla para que tus datos de ese perfil no aparezcan más en Internet. Aquí te explicamos cómo eliminar una cuenta de Instagram y cómo borrar una cuenta de Facebook y Twitter.

Plataformas de streaming, música y webs de compra

El acceso a este tipo de webs están asociadas al correo. Revisa cuáles son las que utilizas y elimina tu cuenta y tus datos de las que ya no uses. Algunos ejemplos de estas páginas son Netflix, aplicaciones de radio, Amazon o aplicaciones de descarga de música. ¿Alguna vez te has creado una cuenta en Spotify y llevas años sin usarla? ¿Te has descargado alguna aplicación en la que te has registrado con un correo que ya no usas? Accede a estas páginas y elimina tu cuenta. Todo ello contribuirá a reducir la presencia de tu información personal en Internet.

Ahora que ya sabes qué cuentas y perfiles de redes sociales tenías perdidos en el olvido y quieres que desaparezcan de forma definitiva, a continuación te explicamos cómo pedir a Google que borre esta información para que no aparezca en sus resultados.

Eliminar información personal de Google

Sí, es posible eliminar toda tu información de Google, pero sólo a nivel europeo. La compañía cuenta con una normativa europea que se denomina ‘Derecho al olvido’ y que permite hacer desaparecer la información que quieras de sus páginas. Eso sí, como decimos, se trata de una normativa europea, por lo que esta información no tiene por qué ‘desindexarse’ o lo que es lo mismo, desaparecer, de las páginas del buscador estadounidense o de países latinoamericanos, por ejemplo.

El proceso para eliminar tu información de Google es el siguiente. Se trata de una petición que los usuarios tienen que hacer a la empresa, es decir, que no siempre va a ser admitida. La persona que quiere borrar sus datos tiene que enviar la solicitud mediante un formulario y los empleados de Google serán los encargados de valorar cada caso. Para tomar una decisión la empresa tendrá en cuenta si la información que quieres borrar está obsoleta o si es personal o tiene un carácter de interés público, entre otros aspectos.

Si quieres borrar tu información de Google, tienes que hacerlo a través de este formulario. Aquí tienes que incluir tus datos personales así como el DNI, las direcciones que quieres eliminar y las razones.

Cómo eliminar las imágenes de los resultados de búsqueda de Google

Ya te hemos explicado cómo borrar información personal de Google, pero ¿y las imágenes? Sí, también es posible. El buscador permite que los padres o tutores legales puedan eliminar las imágenes de los hijos menores que se encuentren en los resultados de búsqueda de Google. Tanto los propios menores como sus representantes legales pueden solicitar la eliminación de estas imágenes, salvo en aquellos casos en los que el interés de la fotografía sea público o periodístico.

Desde Google advierten que aunque el buscador pueda eliminar la imagen de sus resultados de búsqueda, no tienen la capacidad para retirarla de los sitios web en los que está subida. Para ello, el solicitante tendría que ponerse en contacto con el creador de la web para solicitar la eliminación. Para que Google estudie el caso y proceda a eliminar la imagen, el solicitante debe hacerlo desde aquí.

En el formulario hay que incluir la dirección de la imagen que se quiere retirar así como la dirección de otras páginas en las que esté subida la fotografía. Una vez que se realiza la petición, el solicitante recibe una confirmación automática por correo electrónico en la que se confirma la recepción de la solicitud por parte de Google. Tras revisar la petición y recopilar toda la información necesaria, emite un veredicto y lo comunica al solicitante para que conozca con detalle la decisión al respecto y sobre las medidas que va a tomar.

Proteger la información de las cuentas

Una vez que ya tienes controlada la información que hay sobre ti en los diferentes perfiles de redes sociales y cuentas de correo en Internet y has hecho limpieza y eliminado las que no utilizas, puedes restringir y proteger los datos que todavía permanecen en estas plataformas. En definitiva, organiza tus cuentas, controla qué perfiles tienes activos y qué tipo de información contienen. Si lo que te preocupa es que personas desconocidas accedan a tu perfil o puedan conocer datos sobre ti, puedes cambiar todas las cuentas que tengas activas a modo privado. De esta forma sólo tú decidirás quién quieres que pueda acceder a la información de tu perfil.

Y una última recomendación, en las redes sociales que mantengas activas, revisa con detalle toda la información que aparezca en ellas en el perfil y no incluyas datos personales que no quieres que sean públicos.

