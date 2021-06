Trabajos

Cómo entrar a la bolsa de empleo de Correos: Requisitos y solicitud

NOTICIA de de Jessica Pascual

Sí, es posible trabajar en Correos sin presentarse a unas oposiciones. ¿Cómo? A través de la bolsa de empleo de la compañía. Si quieres formar parte de la plantilla de esta empresa de paquetería, pero no quieres opositar, te contamos cómo entrar a la bolsa de empleo de Correos y conseguir un trabajo temporal.

Convocatorias de empleo de la bolsa de Correos en 2021

En junio de 2021 Correos no tiene abierta ninguna convocatoria para inscribirse en la bolsa de empleo. La última que publicó la compañía finalizó el 17 de febrero de este mismo año. No obstante, te recomendamos que no dejes de visitar esta información puesto que incluiremos de forma detallada todas las nuevas convocatorias que publiquen así como los plazos de solicitud y el proceso para inscribirse.

Requisitos

Los aspirantes que quieran inscribirse en las bolsas de empleo deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener la edad legal de contratación prevista para cada trabajo.

prevista para cada trabajo. Cumplir los requisitos del contrato según la legislación vigente en materia de permisos de trabajo.

según la legislación vigente en materia de permisos de trabajo. Tener el título de Educación Secundaria Obligatoria , Graduado Escolar o título oficial que lo sustituya. El aspirante puede alegar conocimientos, experiencia o aptitudes en el desempeño de la profesión equivalentes a la titulación.

, Graduado Escolar o título oficial que lo sustituya. El aspirante puede alegar conocimientos, experiencia o aptitudes en el desempeño de la profesión equivalentes a la titulación. Los solicitantes extranjeros con estudios deben tenerlos homologados o convalidados según la normativa vigente.

Para la bolsa de reparto 1 (motorizada) es necesario que los aspirantes tengan el permiso de conducir de moto A, A1, A2 o tener el carnet de conducir tipo B con más de tres años . Esta condición no se aplica para los servicios rurales.

o tener el . Esta condición no se aplica para los servicios rurales. Las personas que soliciten servicios rurales en los que sea necesario aportar vehículo adecuado o local, tiene que cumplir con esa obligación además de tener el carnet.

Los aspirantes no pueden haber sido separados del servicio o haber sido despedidos disciplinariamente.

o haber sido despedidos disciplinariamente. No pueden haberles rescindido el contrato por no superar el periodo de prueba.

No pueden haber sido evaluados de forma negativa en el desempeño de las tareas de un puesto de Correos.

en el desempeño de las tareas de un puesto de Correos. No pueden estar inhabilitados para desempeñar funciones públicas por sentencia firme.

No pueden padecer alguna enfermedad o limitación física o psíquica que les limite en el funcionamiento de las tareas.

que les limite en el funcionamiento de las tareas. No pueden tener una relación con contrato indefinido o fijo discontinuo con la empresa.

Además, deben cumplir con los requisitos establecidos para cada puesto de empleo.

¿Qué trabajo puedo conseguir a través de la bolsa de empleo?

La bolsa de empleo de Correos publica de forma periódica ofertas de empleo temporales para cubrir los puestos de trabajo con mayor demanda: clasificación, reparto, atención al cliente y administración. Los puestos que se ofrecen son para cubrir bajas o en momentos de mayor volumen de trabajo como en Navidad.

Las bolsas de empleo se constituyen a nivel provincial. Por cada área geográfica la compañía puede ofertar un máximo de cuatro bolsas:

Para trabajar en atención al cliente .

. Para trabajar como agente o clasificador . La mayoría de las vacantes disponibles en este puesto son para turnos de noche.

. La mayoría de las vacantes disponibles en este puesto son para turnos de noche. Para trabajar en el servicio de reparto 1 motorizado .

. Para trabajar como repartidor en servicios rurales no motorizados.

Todas las bolsas de empleo se convocan con un número máximo de candidatos en función de las circunstancias y necesidades de cada localidad.

Las bolsas de empleo de cada convocatoria tienen vigencia hasta que se publique una nueva. En la actualidad sigue vigente la última que se publicó en febrero de 2021.

Aunque si lo que quieres es trabajar en esta empresa de paquetería con un contrato fijo, en esta otra información te explicamos con detalle cómo presentarte a las oposiciones de Correos y los sueldos de los trabajadores en función de la categoría profesional.

Cómo apuntarse a la bolsa de empleo de Correos

Las personas que quieran inscribirse a la bolsa de empleo de Correos tienen que hacerlo en los plazos fijados por cada convocatoria y a través de la web de la compañía.

Correos no acepta ninguna solicitud que no se presente por las plataformas específicas habilitadas. En cada una de las convocatorias la empresa publica una guía en la que aparecen detalladas las indicaciones e instrucciones para presentar la solicitud.

Los candidatos pueden inscribirse en dos bolsas como máximo. En el caso de querer presentar una candidatura a dos bolsas, tienen que ser de la misa provincia o de una limítrofe.

Jornada de trabajo

Los contratos de trabajo que se ofrecen a través de la bolsa de empleo pueden ser de diferentes jornadas:

Tiempo completo .

. Tiempo parcial con distribución diaria semanal . Se establece un mínimo de cuatro horas diarias excepto en el ámbito rural.

. Se establece un mínimo de cuatro horas diarias excepto en el ámbito rural. Tiempo parcial por días. Este contrato está destinado a determinados días de la semana o a los fines de semana y festivos. Se establece un mínimo de cuatro horas diarias de forma continua.

Los candidatos pueden especificar qué tipo de jornada prefieren.

Servicio rural

El candidato puede decidir si quiere trabajar en los servicios rurales. A las personas que lo soliciten se les exigirá el compromiso de aportar los medios necesarios para el desempeño de las funciones como disponer de vehículo.

Proceso de selección

Todos los candidatos que se presentan a la bolsa de empleo tienen que pasar un proceso de selección en el que se tienen en cuenta los siguientes factores según la valoración de méritos:

Valoración de los servicios efectivamente prestados como personal laboral. Es decir, por la antigüedad .

. Por tener permisos y licencias de conducción en función del puesto de empleo solicitado.

Por formación académica profesional .

. Por tener cursos de formación impartidos por Correos.

Por tener conocimiento de idiomas. Se valorará de forma distinta en función del puesto de empleo al que se opte. En la puntuación se tendrán en cuenta un segundo idioma como es el inglés así como la lengua oficial de las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

Certificado médico

Las personas que quieran acceder a la bolsa de empleo tienen que presentar un certificado médico donde se acredite que no tienen enfermedades ni limitaciones físicas o psíquicas que le impidan el desempeño de las funciones del puesto de trabajo al que se inscriban.

Resolución

La lista de admitidos provisionales se publica en la web de Correos. A partir de ese momento se inicia el plazo de reclamación y una vez finalizado este plazo, se publican las listas definitivas.

Los candidatos pueden obtener los siguientes resultados:

Admitido Excluido por no ajustarse a los requisitos establecidos o por falta de alguna documentación. No obtiene plaza porque no cumple los requisitos o no hay suficientes plazas disponibles.

Motivos de exclusión de la bolsa

La exclusión de la bolsa de empleo puede ser a causa de diferentes motivos:

Porque un candidato renuncie a un contrato sin causa justificada.

Por no superar el periodo de prueba.

Haber sido despedido por expediente disciplinario del servicio de Correos.

Porque el médico haya expedido un certificado que le declare no apto para el puesto.

Por pérdida o incumplimiento de los requisitos.

Por una evaluación negativa en el trabajo.

Por incapacidad temporal por enfermedad común.

Por condena por sentencia firme con pena de inhabilitación para el cargo público.

Por aportar datos falsos.

