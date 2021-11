Cómo trabajar en Correos

Trabajos

¿Has pensado alguna vez en trabajar en Correos? La empresa pública de distribución y reparto de cartas y paquetería cuenta con diferentes puestos de empleo como por ejemplo los de repartidor, atención al cliente y clasificación de artículos. Si te interesa alguno de estos puestos de trabajo y quieres pasar a formar parte de esta empresa, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para trabajar en Correos: Requisitos, cómo optar a un puesto de empleo, sueldos y pruebas.

No dejes de consultar esta información de forma recurrente puesto que vamos ampliando e informando de todas las convocatorias de empleo que publica Correos y los plazos de solicitud.

128.153 ofertas de empleo

La última convocatoria de empleo que ha publicado Correos ha ofertado un total de 128.153 puestos de trabajo repartidos por toda España. Los plazos para poder optar a estas vacantes comenzaron en febrero de 2021, coincidiendo con el anuncio de la oferta, pero no es hasta junio de este año cuando cuando se pongan en marcha estas bolsas de trabajo.

¿Y qué ofertas hay? Antes de iniciar el proceso de solicitud, puedes consultar las vacantes de tu provincia en este enlace. Debes seleccionar la provincia, localidad y el tipo de empleo y aparecerá un desplegable con las ofertas vacantes. Es imprescindible que compruebes las vacantes que hay en tu zona de residencia puesto que Correos sólo permite que los interesados se inscriban en una oferta que se encuentre en la misma provincia en la que residan o en su defecto, en una limítrofe.

Correos lanza esta oferta en la que hay vacantes para reparto a pie, reparto en moto, clasificación y atención al cliente. En todas las áreas hay diferentes tipos de jornada, desde puestos ofertados a tiempo completo, a tiempo parcial para trabajar entre semana y a tiempo parcial los fines de semana.

Para presentar la solicitud tienes que hacerlo a través de este enlace. En esta web se detallan as bases de la convocatoria y una guía para cumplimentar la solicitud. Antes de empezar debes comprobar los requisitos y preparar la documentación que vas a tener que adjuntar, que principalmente son, el DNI, el titulo académico y el certificado de idiomas.

Después debes seleccionar la provincia, el ámbito territorial y el puesto de trabajo al que quieres optar. Rellenar los datos personales, y pedir la Bolsa de empleo. Puedes inscribirte hasta en dos Bolsas distintas y en cada una puedes solicitar dos modalidades de jornada. Por último, debes rellenar lo relativo a los méritos y permisos, acreditar la titulación académica y los idiomas y por último, presentar la solicitud vía telemática.

Una vez completa la solicitud, habrá que esperar hasta el 1 de junio de 2021, fecha en la que se pondrán en marcha estas Bolsas de trabajo. La selección de candidatos se realiza en función a los méritos.

Cómo conseguir empleo

Existen dos maneras diferentes de optar a un puesto de trabajo en Correos. En primer lugar, el método más conocido es superando unas oposiciones. A través de esta vía, si superamos todas las pruebas, nos aseguramos tener un trabajo fijo para toda la vida porque de esta forma te conviertes en un funcionario. Aunque existen otros métodos para encontrar trabajo y es a través de su bolsa de empleo puesto que la empresa pública de forma periódica algunas ofertas.

Tenemos que estar muy atentos a los plazos de las convocatorias de empleo público. Cuando se abran estos plazos, los interesados cuentan con un periodo máximo de 15 días hábiles para presentar la solicitud a través de Internet y hacer el pago de las tasas. Suelen ser unos 10 euros por puesto. Las convocatorias las publican en la propia página de Correos.

Una vez hecho esto se publicarán los resultados, la admisión o denegación de la solicitud, y los solicitantes contarán unos 7 días para posibles reclamaciones. A continuación, las personas admitidas tendrán que superar las pruebas que detallamos en este artículo.

Oposiciones

Los interesados en conseguir un empleo fijo para toda la vida en esta empresa lo primero que deben hacer es prepararse las oposiciones correspondientes. Por tanto tenemos que estar atentos a los plazos de las convocatorias y hacernos con el contenido necesario para superar el examen escrito.

Pero hacer unas oposiciones no es hacer sólo un examen. El conjunto de la prueba consiste en un primer examen que tiene carácter eliminatorio. La materia del examen gira en torno a leyes relacionadas con el servicio postal, sobre los servicios que ofrece la compañía, incluidos el servicio de atención al público y los procesos de trabajo principalmente. Son un total de 11 temas y la prueba que hay que superar es de tipo test, no de desarrollo.

Después hay que mostrar el valor añadido de cada persona y aportar los puntos extra que tenga cada uno y que se consiguen a base de la realización de cursos complementarios. En este punto se valora la experiencia y formación de los candidatos.

Las oposiciones las convoca el Estado puesto que es el propietario de la empresa. A la hora de la selección de candidatos no sólo se tiene en cuenta la nota del examen, también rasgos de experiencia y méritos del interesado.

Pruebas de acceso

En las pruebas se puede obtener un máximo de 48 puntos que se distribuyen de la siguiente forma: 30 en la prueba del examen y 18 en la fase de méritos. En los puestos de trabajo de reparto motorizado el máximo de puntos a conseguir es de 51 porque la fase de méritos propias de la empresa aumenta hasta 21.

En las convocatorias algunas de las pruebas establecen diferencias en función de cada puesto de trabajo. Se diferencian entre los puestos de reparto y agente de clasificación y los de atención al cliente.

Examen

Los test de oposiciones son exámenes que deben realizarse de forma presencial, con carácter eliminatorio. El 90% del examen versa sobre contenido relacionado con los servicios, productos y la atención al cliente de Correos y el otro 10% se basa en preguntas psicotécnicas. Se trata de un examen de 90 minutos. Las preguntas erróneas no restan puntuación. Para poder superar esta prueba los candidatos necesitan un mínimo de 15 puntos de los 30 máximos que pueden conseguirse.

Méritos

Se valora positivamente:

1. La antigüedad en la empresa en cualquier puesto de trabajo durante siete años.

2. Haber realizado alguno de los puestos de trabajo en la provincia que solicitas durante los últimos 7 años.

3. Pertenecer a bolsas de empleo.

4. Para los puestos de reparto motorizado contar el carnet de conducir de moto o el de coche.

Formación

Contar con alguno de los siguientes cursos te sumará puntos, hasta un máximo de 8.

1. El cliente y la cadena de valor: 1,10

2. Portfolio de productos: 1,60

3. Paquetería: 1,60

4. Excel básico personal operativo: 1,50

5. Digitalización III: 1,10

6. SGIE y PDA: 1,10



7. Técnicas de venta I: 1,10 (Para puestos de atención al cliente)

Proceso de selección

Una vez se han realizado la prueba por escrito y se han presentado los méritos y las formaciones y experiencias, el procedimiento pasa a manos de los órganos de selección que determina las características y cualidades de las personas que hayan superado las pruebas anteriores y se les adjudican puestos en función de la puntuación que hayan obtenido.

Tras la selección, se procede al reconocimiento médico para comprobar que el candidato se encuentra en perfecto estado físico y psicológico para desempeñar el puesto. Después se le asigna un puesto de trabajo a cada uno y se realiza un contrato con un periodo de prueba. Si superas este periodo, te convertirás automáticamente en funcionario.

¿Y si hay un empate?

En caso de empate de puntuación entre candidatos habrá que tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Los puntos en cursos de formación.

2. La puntuación en cada prueba de forma individual.

3. La puntuación si la hay en las bolsas de empleo.

4. Los méritos

5. El número de aciertos en las primeras 25 preguntas de cada prueba.

Requisitos

Lo primero que tenemos que saber es que las oposiciones que hay que superar para poder formar parte de la empresa se engloban en la categoría C2 de funcionarios, lo que significa que para poder optar a un puesto de empleo en correos sólo es necesario tener un título de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado escolar u otro título oficial que lo sustituya.

Además de esta formación académica, los requisitos básicos que nos exigen para presentarnos a las oposiciones son:

1. Poseer la nacionalidad española

2. Ser mayor de edad o tener la edad mínima requerida para cada puesto de trabajo.

3. Cumplir con los requisitos contractuales en relación a los permisos de trabajo.

4. No tener una relación laboral en ese momento con Correos.

5. Tener al día las obligaciones tributarias.

6. Para puestos de repartidor tener carnet de tipo A, cómo mínimo el A1 y el de tipo B con más de tres años de experiencia.

7. No haber sido inhabilitado o despedido por la propia empresa.

8. No podrás optar a las oposiciones si de forma previa has optado a otro puesto de la empresa y no has superado el periodo de prueba.

9. No haber sido valorado de forma negativa en la realización de un puesto.

10. No estar inhabilitado para realizar un puesto de trabajo de funciones públicas por sentencia firme.

11. No estar enfermo o tener limitaciones físicas o psíquicas que impidan el desarrollo del puesto de empleo.

12. Cumplir con los requisitos legales para los puestos de trabajo que se publican en las convocatorias.

13. Si ya formas parte de Correos pero quieres cambiar de puesto, tienes que hacerlo mediante petición de traslado o con promoción interna, nunca a través de la realización de un nuevo examen.

Sueldos

Si tienes un contrato fijo y has superado unas oposiciones, te conviertes en funcionario. En el Informe Anual de 2019 la empresa pública establece los salarios anuales en función de la categoría profesional y el género. Los datos de la tabla son euros anuales.

Puesto de empleo Hombre Mujer Subdirector técnico 47.361 44.348 Mando intermedio 26.343 25.575 Administrativo 20.844 20.522 Operativo y jefe de equipo 18.851 18.754

Edad Hombre Mujer Hasta 35 18.942 18.916 De 36 a 45 19.340 19.110 De 46 a 60 19.406 19.017 Más de 61 19.835 18.818

Beneficios

Es una empresa que está en constante crecimiento. Ha hecho pública la oferta de más de 3.000 puestos de empleo tras la reciente incorporación de 4.005 empleados nuevos durante el mes de junio de 2020.

De estos 4.005 empleados que se han incorporado en junio de 2020, un total de 2.618 puestos están dirigidos a cubrir las tareas de cartero, 1.896 van a realizar labores de reparto motorizados y 722 realizan labores de reparto no motorizados. Otros 725 empleados ocuparán puestos de agentes de clasificación y los últimos 662 se dedicarán al área de atención al cliente.

La empresa de paquetería cuenta con más de 53.000 empleados. En su página web indican que su política gira en torno a 7 puntos: Promoción, talento, comunicación, responsabilidad social corporativa, cultura, empresa saludable y formación.

Además los empleados cuentan con ayudas sociales y beneficios económicos para contribuir a los gastos que se deriven de servicios médicos so estudios universitarios entre otros. Si eres empleado de Correos también puedes beneficiarte de ofertas y descuentos gracias al acuerdo que mantiene la empresa con diferentes marcas.

