Cómo hacer en WhatsApp para que no te vean en línea

Si alguna vez has deseado meterte en WhatsApp sin que te vean ‘en línea’, a continuación te contamos algunos trucos de la red social para ver mensajes sin que tus contactos se enteren.

Descubre cómo salirte de un grupo de WhatsApp sin que se enteren, escuchar audios sin que parezca que lo has hecho o cómo ver un Estado de otra persona sin que quede reflejado además de controlar quién de tus contactos puede ver tus Estados.

Para que no me vean en línea

Si un contacto te envía un mensaje y no quieres contestarle en ese momento o no quieres que se entere de que lo has leído, puedes aplicar los siguientes trucos para poder leer lo que te ha enviado sin que la otra persona se entere de que lo has hecho.

No hay una fórmula mágica para quitar el ‘en línea’ del estado cuando estás dentro de la aplicación pero sí hay pequeños trucos para sortear esta opción que no tienen ningún misterio.

Modo avión

Una vez recibas los mensajes, puedes poner el modo avión de tu teléfono, de esta forma se quedará sin conexión.

Con el modo avión activado, puedes entrar a la aplicación de WhatsApp y leer todos esos mensajes porque ya los habías recibido previamente a poner el modo avión.

Puedes leerlos tranquilamente y una vez has terminado, tienes que salirte de WhatsApp y volver a quitar el modo avión.

De esta forma en tu estado de WhatsApp aparecerá que no te has conectado y que no has visto los mensajes que te han enviado.

Es un sencillo truco si lo que buscas es saber qué hacer para que no vean que leíste el mensaje o directamente que estás en línea.

Aunque si lo que quieres es hablar con un contacto pero sin que otra persona de tu agenda se entere de que estás conectado, también puedes hacerlo.

Tienes que seguir los mismos pasos que hemos detallado. Cuando estés dentro de la app en modo avión y hayas leído lo que tu contacto te ha enviado puedes escribir la respuesta, tienes que darle a enviar aunque no será efectivo hasta que te salgas y actives de nuevo la conexión.

Una vez desactives el modo avión el mensaje se enviará automáticamente y no aparecerá en tu barra de estado que has estado en línea.

Notificaciones emergentes

Otro de los trucos para evitar que los demás vean que estás ‘en línea’ es activando las notificaciones emergentes y leerlos en la pantalla de inicio.

Aunque este truco no siempre es válido porque si el mensaje es demasiado largo se cortará.

Si quieres activarlas en un teléfono con sistema iOS tienes que acceder a Ajustes e ir a la pestaña Notificaciones y seleccionar la opción siempre en mostrar previsualizaciones.

Si quieres activarlas en un Android tienes que acceder primero Ajustes en aplicaciones y notificaciones y seleccionas la app de WhatsApp y dentro de la información de la app permitir qué notificaciones quieres recibir en la pantalla de inicio.

Para que no sepan que he escuchado un audio

Si te han enviado un audio y no quieres que la otra persona sepa que lo has escuchado porque no sabes que contestar o porque no quieres hacerlo puedes poner en práctica el siguiente truco:

Puedes reenviárselo a otra persona si no te importa que lo escuche y oírlo desde esa conversación.

Para que no me metan a grupos

En una de las actualizaciones de WhatsApp se ha añadido la funcionalidad de limitar el número de contactos que pueden añadirte a grupos.

Para hacerlo tienes que acceder desde WhatsApp a tu ‘Cuenta‘, en el área de ‘Privacidad’ a la opción de ‘Grupos’.

En este punto puedes seleccionar que te pueda meter cualquier contacto, sólo los de tu agenda o seleccionar mis contactos excepto…

Para dejar fuera a aquellas personas que no quieres que te puedan añadir.

Abandonar un grupo sin que se den cuenta

Puedes hacerlo si desactivas las notificaciones del grupo.

Dentro del chat tienes que seleccionar la barra superior donde aparece el nombre y la foto del grupo.

Una de las opciones que hay en el interior de esa pestaña es la de silenciar y puedes hacerlo durante ocho horas o para siempre.

Aunque no te llegue la notificación seguirás recibiendo los mensajes. Aunque una forma de acabar con ello sin que se nota es archivando la conversación.

De esta forma no verás los mensajes ni te llegarán las notificaciones pero seguirás figurando como miembro del grupo.

Eliminar mensajes por completo

Puedes programar la desaparición de los mensajes siete días después de haberlos enviado.

Hacerlo es muy sencillo, tan sólo tienes que acceder a un chat concreto y en el interior seleccionar la pestaña ‘Mensajes temporales‘.

Si activas esta pestaña los mensajes se eliminarán a los siete días de enviarse.

Pero es importante que sepas que la otra persona sabe que estás utilizando esta función porque lo avisa en la pantalla.

Quitar doble check

Puedes quitar el doble check azul para que tus contactos no sepan si has leído o no el mensaje a través de Ajustes, Privacidad y seleccionando las Confirmaciones de lectura.

Para que no vean mi Estado

WhatsApp te da la opción de configurar quién puede ver tus Estados. Dentro de la app, puedes acceder a la pestaña ‘Cuenta’ – ‘Privacidad’ y ‘Estados’.

En el interior te aparecen tres opciones: Que lo puedan ver tus contactos, que lo vean todos tus conectados excepto algunos o que sólo lo puedan ver los contactos que selecciones.

Para que no vean que vi un Estado

Muy sencillo. Si alguien ha subido una imagen o un vídeo a un estado y quieres verlo pero no quieres que esa persona sepa que lo has visto tienes que hacer lo siguiente:

Para empezar, antes de ver el estado tienes que salirte de WhatsApp y poner el modo avión.

Una vez lo tengas activado puedes entrar de nuevo a WhatsApp y mirar la foto o el vídeo de esa persona.

Después tienes que salirte de la app y volver a desactivar el modo avión. Y ya está. A la persona que ha subido el estado nunca le aparecerá que tu lo has visto.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







