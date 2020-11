Trabajos

SEPE y Paro

Cómo hacer un curso gratis del SEPE

Estés en el paro o trabajando, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) ofrece cursos gratuitos y subvencionados para todas las personas que quieran formarse.

A continuación te contamos las distintas vías que hay para encontrar cursos en el SEPE independientemente de la comunidad en la que vivas y de la materia que quieras aprender.

Tipos de cursos

A través del Servicio Público Estatal de Empleo todas las personas interesadas pueden acceder a diferentes tipos de cursos. Hay cuatro grandes ramas de formación:

Por las empresas para sus trabajadores: Se trata de la formación bonificada. En la página del SEPE se realiza a través de la Fundación Estatal para la formación de empleo, la FUNDAE.

Para personas que están trabajando: Esta categoría se divide en tres áreas. Programas sectoriales, transversales y de cualificación y reconocimiento personal.

Cursos gratuitos para desempleados: Son programas destinados a cubrir las necesidades del SEPE, otros específicos de formación y formación con compromiso de contratación.

Formación profesional para el empleo: Esta categoría engloba permisos para formarse, estudios compaginados con el empleo, otros destinados a conseguir certificados de profesionalidad, cursos dirigidos a personas privadas de libertad, formación específica para militares de tropa y marinería y estudios específicos para empleados públicos.

Buscar por provincias

Si buscas cursos disponibles asegúrate de que se encuentren cerca de donde vives, en tu provincia, para que te resulte fácil acudir a las clases.

Para conocer las diferentes formaciones que están disponibles en cada Comunidad Autónoma, tienes que acceder a la siguientes direcciones.

Te dejamos los enlaces que llevan a los portal de cursos por comunidades en los que puedes consultar directamente qué ofertas hay disponibles en este momento.

El procedimiento a seguir para inscribirse en un curso va a depender de los trámites de cada comunidad. A través de cada una de las páginas puedes acceder directamente a la información de contacto de los estudios que te interesen.

A través de un buscador

Otra de las vías para poder buscar formaciones que te interesen es hacerlo a través del siguiente enlace.

En esta página existen dos alternativas para conocer qué cursos hay disponibles. Hacerlo a través de cada CCAA como se describe en el punto anterior o hacerlo a nivel estatal.

Si seleccionamos esta opción, en el SEPE informan de que se van a mostrar aquellos cursos de personas que viven en Ceuta y Melilla, los cursos de Centros de Referencia Nacional, Convocatorias de la FUNDAE y formación específica en Competencias Digitales.

Para acceder al buscador debes seleccionar la pestaña que dice Cursos de Ceuta y Melilla y de los Centros de Referencia Nacional.

Al seleccionar esta opción se abre una nueva pantalla con un buscador.

En este buscador tienes la posibilidad de encontrar un curso aplicando diferentes filtros.

Puedes escribir directamente la formación específica a la que quieres acceder.

a la que quieres acceder. También te da la opción de buscar cursos específicos para personas desempleadas o para personas ocupadas.

o para personas ocupadas. Existe la posibilidad de filtrar los cursos por la fecha de inicio en un periodo concreto.

en un periodo concreto. Tienes que seleccionar la provincia en la que quieres realizar la formación y por último puedes seleccionar en la pestaña que dice ‘mostrar sólo los cursos subvencionados’ para que sólo te aparezcan este tipo de formaciones.

Una vez has completado los datos y seleccionas el botón ‘Buscar’, te aparecen todos los cursos que cumplen con tus criterios de búsqueda.

En el listado se muestra el título de la formación, la localidad en la que se imparte así como la provincia, la fecha de inicio del curso y el número de horas, tal y como puedes apreciar en la siguiente imagen.

Si alguno de los cursos que te aparecen en el listado te convence, puedes seleccionar el título para obtener más información.

Al pinchar sobre el curso aparece una página nueva en la que se describen los siguientes datos de la formación:

Categoría profesional

Si está subvencionado

Si es presencial o no

El contenido

El objetivo de la formación

Las partes prácticas

La dirección donde se imparte

El nombre del centro

La fecha de inicio y de finalización del curso

El número de horas

El número de plazas

Los requisitos para acceder

Datos de contacto

Por áreas

Existe una tercera vía para buscar cursos gratuitos en el SEPE y es hacerlo por áreas o categorías profesionales. A través del siguiente enlace puedes acceder a distintos cursos que se engloban en las siguientes 27 categorías.

Actividades deportivas

Administración y gestión

Cuestiones agrarias

Artes gráficas

Artesanía

Comercio y marketing

Edificaciones

Electricidad y electrónica

Energía y agua

Fabricación mecánica

Formación complementaria

Hostelería y turismo

Imagen personal

Imagen y sonido

Industria alimentaria

Industria extractiva

Informática y comunicaciones

Mantenimiento e instalaciones

Maderas

Sector marítimo

Química

Sanidad

Medio ambiente y seguridad

Servicios socioculturales

Textil y confección

Transporte y mantenimiento de vehículos

Vidrio y cerámica

