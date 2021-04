Trabajos

Cómo pedir el certificado de retenciones e ingresos del IRPF por Internet

Si estás preparando la documentación para presentar el borrador de la Renta a partir del 7 de abril, que no se te olvide presentar el certificado de retenciones e ingresos del IRPF. Si todavía no lo tienes, en este artículo te explicamos cómo pedirlo paso a paso por Internet o en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Qué es el certificado de retenciones

El certificado de retenciones e ingresos del IRPF es un documento que debe expedir tu empresa y en el que se recogen y acreditan las retenciones que una empresa ha aplicado a un trabajador por cuenta ajena de forma mensual en su nómina. En el caso de los autónomos se reflejan las retenciones de las facturas.

Este certificado es un documento obligatorio para poder presentar la declaración de la Renta en 2021 y debe ser original y estar firmado por tu empresa. Por norma general, este documento te lo suele dar el persona de recursos humanos, pero si por alguna razón, no te lo han dado, te explicamos cómo puedes solicitarlo.

Presencial

Si no tienes este documento siempre puedes acudir a la oficina de la Agencia Tributaria que te corresponde con tu DNI y solicitar el certificado. Pero recuerda que debes solicitar cita previa en Hacienda para que te atiendan en las oficinas.

Por Internet

Todos los trabajadores pueden pedir el certificado de retenciones e ingresos del IRPF a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Pero para poder conseguir el certificado por esta vía es obligatorio que la persona solicitante tenga algún tipo de identificación digital.

Para iniciar el trámite tienes que acceder a la web oficial de la Agencia Tributaria y acceder a la sede electrónica a través del botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Después tienes que buscar en el menú lateral izquierdo la pestaña ‘Certificaciones’ y seleccionarlo.

Cuando lo seleccionas se abre otra pantalla en la que tienes que entrar en la pestaña ‘Declaraciones tributarias’.

Después, selecciona ‘Expedición de certificados tributarios. IRPF’ tal y como se ve en la imagen.

Por último, entra en ‘Solicitud y recogida inmediata’. A partir de aquí tienes que identificarte y proceder a pedir el certificado.

Para poder solicitarlo por esta vía, tal y como puedes ver en la imagen, es obligatorio que dispongas de identificación digital. Puedes acceder con certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

