Cómo reclamar ante problemas con las facturas del gas

Cuando se presenta alguna irregularidad con el servicio del gas o en la factura podemos hacer una reclamación a la compañía. Debemos obtener toda la información posible para interponer las quejas cuando lo consideremos, sin permitir que la empresa obstaculice este proceso. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son los motivos que pueden derivar en una queja y que, cuando proceden, pueden llevar a un resultado favorable para mosotros como usuarios.

Casacochecurro.com Las razones para reclamar pueden ser diversas. Al igual que con otros servicios, como en el servicio del teléfono o de la electricidad, quizás encontremos alguna irregularidad en la factura. Puede ocurrir, por ejemplo, un cobro excesivo o equivocado debido a cualquier lectura incorrecta o a un error de la compañía.

Otra irregularidad posible tiene que ver con los cortes del servicio y a las amenazas de suspensión. Debemos saber que la interrupción del suministro sólo se justifica cuando ocurre alguna de estas situaciones: que se derive el servicio a una instalación que no estaba establecida previamente en el contrato; que los equipos que consuman gas no cuenten con autorización; que haya riesgos para la seguridad; que se hagan cambios en los medidores para evitar el cobro del servicio; que se impida el paso de los inspectores; o que no se haya hecho el pago durante dos meses, aun cuando se haya solicitado en repetidas ocasiones.

A menos de que se trate de un asunto de seguridad, la empresa debe notificar la suspensión del servicio con una antelación de seis días. Durante el tiempo de la interrupción, debemos estar atentos de que no se hagan cobros de tarifas fijas.

También puede ocurrir un fraude en las inspecciones de las instalaciones. Para evitarlos, debemos saber que este procedimiento sólo se realiza cada cinco años y que los encargados de la compañía de gas de realizar la inspección hacen una notificación con cinco días de anterioridad a la fecha prevista de la evaluación en el domicilio.

Cuando se trata de particulares, el cobro del servicio de mantenimiento se hace a través de las facturas y nunca se solicita dinero en efectivo ni pagos al cliente, por lo que si viene un supuesto operario de la compañía de gas a realizar una inspección y te pide que le abones la factura de la inspección ¡cuidado! Estarás ante un fraude.

En el caso de las calderas, el mantenimiento está pautado una vez al año, con costos que corren por cuenta del usuario.

¿Cómo hacer las reclamaciones?

En el caso particular de la suspensión del servicio, si no estamos de acuerdo con esa resolución, podemos recurrirla ante las autoridades en un plazo de no más de seis días. Se deberá dar una resolución en un máximo de 20 días y, si no hay ninguna respuesta, deberá interpretar como desestimada nuestra petición. Mientras esto ocurre, la compañía de gas no podrá interrumpir el servicio. Para eso, debemos llevar una copia del recurso que hemos interpuesto para que nos vuelvan a conectar al servicio.

Ante cualquier otra queja, debemos acudir al servicio de atención al cliente de cada empresa, aunque también podemos asesorarnos para reclamar con la ayuda de abogados o con organizaciones de consumidores como Adicae, FACUA o la OCU.

Cómo empezar a reclamar

Si nos surge algún problema como en una factura y queremos empezar nuestra reclamación son los mismos para la factura del gas, la luz o el agua. En primero lugar, hay que presentar una reclamación escrita por aquello de que las palabras se las lleva el viento y que las conversaciones telefónicas que podamos tener con los operadores de atención al cliente pueden quedar no reflejadas o la llamada cortarse en cualquier momento…

Así que lo mejor es que presentes una reclamación escrita en el departamento de servicios de atención al cliente de la empresa que nos envía la factura. Y no olvidarnos de guardar siempre una copia de esta reclamación escrita para nosotros. Esto debe hacerse en una oficina de la empresa de gas o enviar un burofax.

En nuestra reclamación hay que incluir todos los datos que sean necesarios para dejar correctamente explicado qué ha ocurrido en qué factura y el motivo de nuestra reclamación. También deberemos dar datos de contacto para que puedan hablar con nosotros, además de lo que exigimos para que actúen con prontitud. No hay que olvidar adjuntar documentación que acredite nuestra reclamación y guardar copias también para nosotros de estos documentos que adjuntaremos en la reclamación.

Puedes realizar una reclamación del gas a Gas Natural Fenosa según tu contrato de cliente:

Comercializadora de mercado libre:

Contactar para reclamar a Gas Natural Servicios en:

servicioatencioncliente@gasnaturalfenosa.com

Tel. 900.100.251

8:00h-22:00h, lunes-sábados

Fax 900.105.050

Comercializadora de Último Recurso y de Referencia:

Contactar para reclamar a Gas Natural en:

servicioatencioncliente@gasnaturalfenosa.com

Tel. 900.100.502

8:00h-22:00h, lunes-sábados

También puedes ir a las oficinas de las que dispone por toda España para realizar tu reclamación. El listado completo de oficinas de Gas Natural Fenosa puedes consultarlo según tu provincia aquí.

