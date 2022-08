Sabías Que...

Cómo recuperar a tu ex pareja

Jessica Pascual

¿Estás pasando por una ruptura amorosa? Si has sufrido un bache en la relación y quieres arreglarlo, pero no sabes por donde empezar, aquí puedes consultar una serie de consejos y pasos para recuperar a tu ex pareja. Te recomendamos que, además, eches un vistazo a estos pasos sobre cómo volver a enamorar a tu pareja tras una crisis. Con todos estos consejos, solo queda dar lo mejor de ti para volver a disfrutar de una relación preciosa con el amor de tu vida.

Analiza el motivo de la ruptura

Pasar por alto el motivo que ha provocado la ruptura sería un error garrafal. Por ello, es fundamental que si quieres recuperar a tu ex, analices la situación y entiendas por qué habéis roto.

Una vez tengas claro este primer punto hay que hacerse otras preguntas como, ¿es posible salvar la relación o lo que provocó la ruptura es una línea roja entre ambos? Si crees que el motivo por el que habéis roto es algo que podéis superar, entonces hay que continuar con el proceso para recuperar a tu ex pareja.

Sin embargo, si consideras que lo que ha provocado la ruptura es un punto de inflexión que no vais a poder olvidar o un asunto en el que nunca os vais a poner de acuerdo (como por ejemplo que uno quiera tener hijos y otro no), entonces lo mejor será buscar en otra dirección.

Daos un respiro

Aunque te mueras de ganas de volver a retomar la relación, si habéis cortado es por algo. Así que lo mejor es respetar el espacio personal para que cada uno pueda reflexionar por su cuenta. Esto no significa que no puedas llamarle o enviar un mensaje, pero que no sea repetitivo ni a todas horas.

Para saber hasta qué punto continuar con la relación de manera habitual, hay que entender el comportamiento del otro y ver si se muestra receptivo al hablar o prefiere evitarlo y contesta con frases cortas y sin dar pie a más conservación. Daos un respiro os ayudará como pareja a echaros de menos y a pensar en si queréis seguir el camino juntos o por separado.

Continúa con tu día a día

No es plato de buen gusto sentir que la felicidad de alguien depende de ti. Así que lo mejor es intentar continuar con tu vida de la mejor manera posible.

Esto no quiere decir que tengas que estar completamente feliz ni contento. Pero sí que demuestres la madurez suficiente como para seguir con tu vida y aprender la lección. Que lo que os ha pasado sirva para el desarrollo personal y para mejorar como persona, no para hundirse.

De esta manera, demuestras a tu ex pareja que eres capaz de afrontar las adversidades y continuar hacia delante. Es símbolo de fortaleza y madurez.

Reconciliación progresiva

Si tu ex pareja no ha cerrado las puertas de la relación, es posible intentar una reconciliación progresiva. Lo importante en este proceso es no agobiar y respetar el proceso de tu ex pareja.

Hay una línea muy fina entre no agobiar y hacer sentir al otro que el proceso te da igual. Hay que saber encontrar el equilibrio de estar ahí para la otra persona siempre que lo necesite, pero sin que se sienta agobiado.

El perdón

Da igual quien fuera el causante o quién haya provocado la ruptura. El perdón es uno de los momentos clave de este proceso de reconciliación y pasarlo por alto no va a llevaros muy lejos. Saber perdonaros es clave para asentar de nuevo las bases de la confianza en la relación.

Además del perdón, hay que saber dejar atrás el pasado y superar los baches que os han traído hasta aquí. Por el contrario, si alguno de los miembros de la pareja no es capaz de superar los problemas y los va a arrastrar en el futuro, la pareja no podrá fortalecerse.

En estas situaciones, si uno de los dos quiere continuar con la relación, pero le pesan demasiado los errores del pasado, siempre podéis recurrir a terapia de pareja. Con la ayuda de un especialista, puede que los dos consigáis remar en la misma dirección.

La comunicación, clave en la reconciliación

Al igual que el perdón, hablar las cosas es un pilar fundamental para evitar futuras rupturas. Hay que hablar, comunicarse, entenderse y escuchar. Todo ello hará que podáis solventar problemas mediante una charla o entender la posición del otro. Puede que no te lo hayas planteado, pero esta falta de comunicación es la responsable de muchas de las rupturas de pareja.

Organiza una cita

Tómatelo como un reto personal. Tras una ruptura, lo que antes hacías de manera habitual se vuelve algo frío y distante, como si fuera la primera vez. Motivo por el que adquiere especial importancia tomarse en serio todos y cada uno de los pequeños momentos. Desde una cena entre los dos, dormir juntos, una tarde de cine o cualquier otro plan que ayude a fortalecer y recuperar la relación.

Actos para recuperar a tu ex

Si lo que buscas son actos concretos que puedes hacer para recuperar el amor, algunas ideas son:

Dedicarle frases de amor . Es un clásico, pero seguro que se le sale alguna sonrisilla. Puedes enviárselas por WhatsApp, escribirla en alguna red social o decírselas a la cara si habéis llegado al punto en el que quedáis de vez en cuando.

. Es un clásico, pero seguro que se le sale alguna sonrisilla. Puedes enviárselas por WhatsApp, escribirla en alguna red social o decírselas a la cara si habéis llegado al punto en el que quedáis de vez en cuando. Escribirle una carta expresando tus sentimientos y echársela al buzón . O dársela en mano. Es una práctica que puede que ahora no esté de moda, pero ese toque diferenciador y el trabajo que hay detrás de expresar los sentimientos en el papel seguro le gustará.

. O dársela en mano. Es una práctica que puede que ahora no esté de moda, pero ese toque diferenciador y el trabajo que hay detrás de expresar los sentimientos en el papel seguro le gustará. Hacerle un poema , pero solo si crees que puedes ser lo suficientemente creativo y original como para que quede bonito. Si ves que no te sale, siempre puedes buscar algún poema de amor que te recuerde a él o a ella y dedicárselo.

, pero solo si crees que puedes ser lo suficientemente creativo y original como para que quede bonito. Si ves que no te sale, siempre puedes buscar algún poema de amor que te recuerde a él o a ella y dedicárselo. Hacer alguna sorpresa con una canción que sea especial para vosotros , sobre todo, si el tema está asociado a un momento bonito y especial entre los dos. Evocará los sentimientos y probablemente empiece a echarte de menos.

, sobre todo, si el tema está asociado a un momento bonito y especial entre los dos. Evocará los sentimientos y probablemente empiece a echarte de menos. Otro pequeño truco es que recuerdes cómo os enamorasteis por primera vez y lo tengas en cuenta. Aunque solo como referencia, puesto que reconquistar a una persona no consiste en repetir lo mismo que ya hiciste una vez.

