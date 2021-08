Sabías Que...

Terapias de pareja: En qué consisten, ejercicios y cuándo pedir ayuda a un profesional

¿La relación no va bien? Si estás pasando por un momento complicado en la pareja y quieres arreglarlo, pero no sabes cómo, puede que necesites pedir ayuda a un profesional. Porque una terapia con un psicólogo que medie entre la pareja puede suponer el empujón final que necesitan muchas relaciones para sacar a la luz el origen de los problemas que hay entre ellos. Los ejercicios y técnicas de estas terapias se centran en buscar y proponer soluciones a los conflictos así como en analizar el origen de los problemas.

A continuación detallamos una serie de consejos básicos y ejercicios y en qué momento es recomendable acudir a una terapia además de qué conflictos suelen tratarse.

En qué consisten las terapias de pareja

Las terapias de pareja son sesiones que lleva a cabo un psicólogo especializado en esta materia en las que trata de dotar a una pareja de nuevas herramientas para resolver sus conflictos. Por norma general, este tipo de terapias tienden a centrarse en torno a tres conceptos generales: comunicación, comprensión y diálogo.

Cuándo ir a una terapia de pareja

Si notas que tu relación no va bien, empieza a deteriorarse y tienes la sensación de que ya no aguantas más esa situación porque discutís en exceso, hay tensión en el ambiente o una mayor irritabilidad entre vosotros, es momento de sentar las bases de problema y, si no conseguís ponerle remedio por sí solos, recurrir a la ayuda de un profesional. Algunos de los indicadores que evidencian que algo no va bien y que hay que buscar una solución son:

Falta de comunicación

Puede parecer sencillo, pero gran parte de los problemas de pareja están provocados por la falta de comunicación. Y acudir a una terapia puede ser de gran ayuda para ganar confianza en este terreno y comunicar de forma honesta, directa y sin rodeos todo lo que piensa el uno del otro. Este cambio no sólo ayuda a superar ese bache, sino que mejorará la salud de la relación.

De hecho, durante las sesiones en la terapia se descubren pensamientos y puntos de vista de la pareja que hasta ahora desconocíais. Puede resultar complicado, pero para sanar las heridas y retomar la relación es importante poner las cartas sobre la mesa.

Por otra parte, si discutís de manera ferviente por un aspecto banal, sin trascendencia y la alargáis durante horas, es momento de acudir a terapia. Este tipo de conflictos no llevan a nada y solo envenenan la relación.

Conflictos concretos

Puede que los problemas de pareja estén provocados por un conflicto puntual. Situaciones complicadas como un despido que no esperabas o la pérdida de algún familiar pueden provocar pensamientos totalmente contrarios respecto a ese suceso y, por tanto, problemas de entendimiento y comprensión. En estos casos la terapia de pareja os ayudará a poneros en la posición del otro y a solucionar el problema.

Falta de confianza

La necesidad de acudir a una terapia también puede producirse por falta de confianza hacia la otra persona. Si en la relación se han producido infidelidades, éstas pueden ser el origen de una desconfianza e inseguridad hacia el otro.

Este hecho puede ser el origen de episodios de celos, de sentir que no te dedica la atención necesaria, de desconfiar y dudar de lo que hace y, en definitiva, de una relación perjudicial. En estos casos el objetivo de la terapia es superar este bache emocional y dejarlo atrás para avanzar y crecer juntos.

Relación estancada

Otro de los motivos principales por los que una pareja puede acudir a terapia es por tener una relación monótona. Haber caído en una rutina, no avanzar, sentirse frustrado por hacer siempre lo mismo y no disfrutar de los ratos con tu pareja son un síntoma de que algo no va bien. En estos casos el objetivo es reforzar y buscar alternativas para devolver la emoción a la relación y encontrar nuevas formas de disfrutar juntos evadiendo todo tipo de rutinas.

Relaciones íntimas poco satisfactorias

Si las relaciones sexuales no son satisfactorias, pueden ser el origen de un problema mayor en la pareja. En estos casos también hay terapias especializadas para ayudar a mejorar las relaciones íntimas.

Dar el paso de forma conjunta

Para ponerte en manos de un psicólogo que os ayude a encauzar la relación tan sólo tienes que buscar a un profesional que se dedique al ámbito de las relaciones de pareja y solicitar una cita para que os atienda. A la hora de elegir a un psicólogo para que os ayude, siempre puedes recurrir a recomendaciones de otras personas que ya hayan ido a su consulta en base a su experiencia o comparar distintos perfiles profesionales por Internet.

Pero antes de ir hay que tener clara una cosa y, es que, obligar a uno de los dos miembros de la relación a someterse a una terapia si no quiere, no va a tener ningún resultado. La decisión de buscar ayuda profesional debe ser compartida y los dos tenéis que tener buena predisposición para aceptar la ayuda del profesional.

Normalmente suele ser uno de los dos miembros el que toma la iniciativa de proponer este tipo de soluciones, pero el otro debe estar dispuesto. Es importante que antes de dar el paso sepas que la implicación de las dos partes es fundamental para conseguir algún tipo de progreso o avance.

En caso de que tú pareja no quiera acudir a la terapia y no sabes qué hacer, siempre puedes acudir en solitario a un psicólogo para explicarle tu situación y te aconseje y valore las posibilidades.

Duración de la terapia

La cantidad de sesiones que se necesitan dependen del problema y de la gravedad del mismo de cada pareja. Es imposible indicar un número medio de sesiones puesto que cada caso es completamente distinto al otro. Puede que a una pareja con un par de sesiones les ayude y otra necesite 20. Las terapias consisten en charlas de en torno a una hora y son tanto a nivel individual como conjuntas.

Cuánto cuesta la terapia de pareja

El precio de las terapias de pareja depende de la cantidad de sesiones a las que tengáis que acudir y del psicólogo que os atienda. El precio medio de una sesión con un psicólogo se encuentra entre los 50 y 80 euros. El coste total de la terapia será el resultado de multiplicar el precio de una sesión por todas las que recibas.

Ejercicios de terapia de pareja

No hay unos ejercicios estándar que sirvan para tratar a todas las parejas que acudan a terapia. Por el contrario, el psicólogo determinará en cada caso qué ejercicios hay que poner en práctica para intentar buscar soluciones a los problemas de cada relación. Estos ejercicios suelen estar enfocados en los siguientes aspectos:

A saber comunicarse con la pareja de una forma sana

Expresar los sentimientos

No callarse nada

Discutir sin perder los nervios y con el objetivo de encontrar soluciones

No hacer daño con palabras

Para ganar confianza

Combatir la rutina

Aprender a plantear problemas para llegar a soluciones

El profesional enseña este tipo de ejercicios a la pareja para que además de practicarlos en la sesión, los apliquen de una forma continuada en casa.

¿Las terapias de pareja funcionan?

Depende. Cada caso es un mundo y, por tanto, el éxito de la sesión dependerá del tipo y de la gravedad del problema de pareja así como de la predisposición de las partes a cambiar las cosas y a arreglarlas.

Además, para responder a la pregunta de si las terapias funcionan, hay que hacerse otra previa, ¿funcionar quiere decir recuperar el buen estado de la relación? Hay que tener en cuenta que una terapia de pareja tiene como objetivo intentar solucionar los problemas existentes en la relación, pero esto no quiere decir que la solución sea seguir juntos. Puede darse la circunstancia de que los dos miembros o uno de ellos se dé cuenta de que van a estar mejor separados que juntos.

