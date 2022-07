Sabías Que...

Sociedad

Cómo volver a enamorar a tu pareja tras una crisis o ruptura

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tu relación sentimental se tambalea, pero no quieres darlo todo por perdido? Si buscas una segunda oportunidad para reconciliarte con tu pareja y enmendar los errores del pasado, tanto si la relación ha terminado, como si estáis atravesando un mal momento, en esta información te damos unos consejos para que intentes recuperar el amor de tu pareja y volváis a encender la llama del amor.

Cómo recuperar el amor de tu pareja

Lo primero que debes tener en cuenta es que cada relación es única y, por tanto, los consejos que incluimos en este artículo puede que te ayuden a enamorar de nuevo a tu pareja y a empezar de cero, pero también puede que vuestros caminos tengan que separarse definitivamente porque la otra persona no quiera volver a intentarlo.

Aunque si crees que todavía hay una puerta abierta y vuestra relación puede tener un futuro maravilloso, presta atención a los siguientes consejos para volver a enamorar a tu pareja y superar la crisis sentimental.

1. Tiempo para pensar y reflexionar

¿Qué es lo que ha provocado la ruptura o el distanciamiento? Es la primera pregunta que debes plantearte porque el proceso para recuperar a tu pareja y reconquistarla va a ser completamente diferente si has cometido una infidelidad que si simplemente la relación se ha atascado en la rutina. Por este motivo, dedicaros un tiempo (los dos) para pensar y reflexionar sobre lo ocurrido es fundamental.

El objetivo es buscar el origen del problema y asimilar las diferentes emociones experimentadas para tener claro qué es lo que quieres en el futuro. Esta es una etapa similar a un proceso de duelo en el que hay que tomarse un tiempo para reflexionar. Puede que en algunos casos la mejor opción sea hacerlo de manera conjunta o hacerlo por separado.

En caso de infidelidad, tendrás que reflexionar si de verdad quieres pasar el resto de tus días con tu pareja o si buscas nuevas experiencias. En estos casos, antes de intentar recuperar a tu pareja debes tener tú las cosas muy claras.

Por el contrario, si la relación está atascada, tendrás que buscar y pensar en planes y alternativas para hacer en pareja y crecer juntos en el amor. Si de verdad quieres que esta persona te acompañe en el futuro, tendréis que encontrar la mejor manera para enriqueceros mutuamente.

Si es un problema que lleváis arrastrando mucho tiempo y crees que no vais a poder solucionarlo por vuestra cuenta, siempre podéis intentar dejarlo en manos de profesionales y acudir a una terapia de pareja. Y lo mismo si los problemas de pareja vienen por una ausencia de relación sexual o por cualquier otro problema de deseo. En estos casos es imprescindible hablar las cosas para intentar buscar una solución y volver a encender la llama.

En cualquiera de los casos, este periodo de reflexión para aclarar las ideas os vendrá bien a las dos partes. Y, una vez tengas todo organizado en la cabeza, si sigues queriendo enamorar a tu pareja, es momento de pasar a la acción.

2. Afrontar el problema

Para intentar recuperar el amor y la relación hay que afrontar los problemas del pasado. No es posible continuar como si nada hubiera pasado, por ello, es momento de que os sentéis a hablar y expongáis los problemas y errores que os han llevado hasta esta situación. Hablando se entiende la gente y esta es la mejor cura para intentar empezar de nuevo con tu pareja.

Quizá en este momento te estés preguntando quién debe ser el que dé el primer paso. ¿Esperar a que te hable la otra persona o tomar la iniciativa? Si de verdad tienes claro que quieres recuperar a este amor perdido, tienes que ser el que tome la iniciativa y muestre interés por la otra persona. En esta conversación debéis tratar varios aspectos:

Errores y conflictos que han provocado esta situación

Asumir las responsabilidades

Preguntarle a la otra persona si quiere volver a intentarlo

Los tres puntos son igual de importantes, pero el último es la clave de todo el proceso. Si tras hablar largo y tendido sobre los problemas y la relación, la otra persona te dice que no quiere volver contigo, no hay más que hablar.

3. Actitud positiva y sin rencores

En la conversación sobre los problemas y errores que os han jugado una mala pasada la actitud es fundamental. Si alguno de los dos vais con predisposición a echaros en cara lo que ha ocurrido, la relación no tiene mucho futuro. Es fundamental tener un diálogo calmado, con argumentos y con un único objetivo: Llegar a un entendimiento y buscar soluciones intermedias que puedan beneficiarios a los dos.

4. Proceso de reconciliación

Si parece que la relación puede tener un buen futuro porque la otra persona tiene ganas de intentarlo, hay que ir recuperando la confianza poco a poco. Para ello, hay varias cuestiones que son clave:

Utiliza los errores y conviértelos en aprendizaje para que la relación no tenga que pasar por una experiencia similar

Hay que ser constante, pero sin agobiar

Para que la relación tenga algo de futuro hay que ser autocrítico y asumir los errores

No seas impaciente, una de las claves para que la relación funcione también pasa por respetar al otro y tener paciencia

Demuéstrale amor

Da importancia y prioridad en tu vida a tu pareja

Vive tu vida sin depender de lo que ocurrirá. Esto es quizá de lo más importante. Tienes que avanzar y seguir manteniendo tu vida social y profesional si depender del futuro de la relación.

Reconciliarse después de una infidelidad

Reconciliarse después de una infidelidad es uno de los supuestos más complicados, porque en este caso, que vuestro amor tenga un final feliz no dependerá tanto de ti, sino de tu pareja porque la has traicionado (o al revés si eres tu el afectado). Hay personas que son incapaces de recuperar la confianza tras una infidelidad porque piensan que si lo has hecho una vez, podrás volver a hacerlo.

Aunque no hay que tirar la toalla antes de empezar. Si estés realmente arrepentido y te has dado cuenta de que quieres vivir con tu pareja para siempre, tienes que trabajar duro para volver a ganarte su confianza. Aquí no sirven de nada las palabras, sino los hechos.

Pero debes saber que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento que tiene que construirse con la constancia del día a día. Con buena actitud, con ganas de mejorar y sin restar importancia a lo sucedido. Así puedes empezar tu andadura para intentar recuperar el amor perdido por un desliz.

Recuperar el amor viviendo juntos

Si la relación atraviesa uno de sus peores momentos y vivís juntos, es fundamental saber respetar los espacios para no acabar peor de lo que ya estáis. Como hemos mencionado al principio del artículo, darse espacio y dedicar un periodo de tiempo a la reflexión es clave.

Y si vivís bajo el mismo techo, también tenéis que aplicar esta regla. En este caso será algo más difícil, pero solo tenéis que aprender a convivir, respetando el espacio de la otra persona y sin agobiar. Manteniendo un contacto mínimo para asumir las cuestiones comunes de la casa y listo. Y si tras el periodo de reflexión, quieres volver a intentarlo, es momento de sentarte con tu pareja y empezar a hablar las cosas.

¿Cuándo se acaba el amor se puede recuperar?

Depende. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo que la otra persona quiera volver a intentarlo o los motivos por los que la relación se ha terminado. Cada relación es un mundo y poder recuperar el amor dependerá de cada caso.

Qué hacer para recuperar a tu pareja

Si lo que buscas son actos concretos que puedes hacer para recuperar el amor, algunas ideas son:

Dedicarle frases de amor

Escribirle una carta expresando tus sentimientos y echársela al buzón

Hacerle un poema

Escribir una canción o hacer alguna sorpresa con una canción que sea especial para vosotros

Otro pequeño truco es que recuerdes cómo os enamorasteis por primera vez y lo tengas en cuenta. Aunque solo como referencia, puesto que reconquistar a una persona no consiste en repetir lo mismo que ya hiciste una vez.

