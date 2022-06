Ocio - Tecnología

Google

Cómo traducir conversaciones en tiempo real con el traductor de Google

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tienes que ver una conferencia en inglés, pero te pierdes en la segunda frase? ¿O tienes que preguntar alguna dirección y por mucho que te lo repitan, sigues sin entenderlo? Con la nueva función del traductor de Google, no vas a volver a tener estos problemas. La herramienta incorpora una nueva funcionalidad que permite traducir en tiempo real cualquier conversación y mostrar el significado en la pantalla de ti teléfono. Aunque además de estas traducciones instantáneas, aquí puedes consultar cómo utilizar el traductor de Google y sacarle el máximo partido a todas sus funciones en el teléfono y en el ordenador.

Traducciones en tiempo real

El traductor de Google incorpora una nueva función que permite traducir en tiempo real, desde el móvil, aquellas conversaciones, frases o conferencias que no entiendas. Tan solo tienes que activar la función ‘Transcribir’ y acercar el teléfono a la persona, televisor o dispositivo que quieres traducir. Este es uno de los trucos para usar el traductor de Google con el que puedes sacarle más partido, aunque hay otros. Si quieres saber cuáles son, te los explicamos en la información que te hemos dejado enlazada.

Para poder utilizar esta función tienes que tener la aplicación del traductor de Google instalada en el teléfono, ya sea un Android o un iPhone. A continuación, abre la aplicación y busca la pestaña que dice ‘Transcribir’. Tanto en los sistemas operativos Android, como en los teléfonos iPhone, esta se encuentra en la parte derecha de la pantalla, tal y como puedes ver en la imagen.

Al seleccionar esta opción, el traductor traducirá al idioma que le indiquemos, en tiempo real con tan solo acercar el teléfono a la voz que quieres traducir. No es necesario que escribas de forma manual aquello que quieres entender, sino que el traductor escuchará y traducirá en tiempo real mostrando todo lo que escuche en la pantalla.

Requisitos para usar estas traducciones en tiempo real

Como requisito, para que el teléfono traduzca por ti aquello que no entiendes en tiempo real, tienes que dar permiso a la aplicación para que pueda acceder al micrófono. Puedes hacerlo desde los ajustes del teléfono.

Por otra parte, aunque supone un gran avance, esta nueva función tiene sus limitaciones, puesto que únicamente puede captar una voz a la vez y no está disponible en todos los idiomas. Tal vez te parezcan pocos, pero son suficientes, puesto que son los de mayor presencia: inglés, español, alemán, francés, portugués, ruso y tailandés. Si necesitas traducir otro idioma, tendrás que esperar a que el traductor amplíe su catálogo. Con esta nueva actualización es posible traducir en tiempo real una conferencia, siempre que no hablen varias personas a la vez, o traducir lo que una persona te está diciendo en un idioma que tú no entiendes.

Aquello que traduzcas se irá mostrando en la pantalla para que puedas ir leyéndolo. Además, la aplicación te permite configurar la pantalla y ponerla en modo oscuro para mejorar la visión del texto o cambiar el tamaño de la fuente para una mayor comodidad.

Si quieres leer más noticias como Cómo traducir conversaciones en tiempo real con el traductor de Google, te recomendamos que entres en la categoría de Google.