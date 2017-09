Ocio - Tecnología Como utilizar el traductor de Google y también en Whatsapp

Seguro que alguna vez has utilizado el traductor de Google para aprender a decir esa palabra tan de moda y que no tenías ni idea de lo que significaba. O lo típico: te vas de viajecito a Londres y no sabes cómo preguntar por una calle. El traductor de Google te resuelve todas estas dudas. Por eso te contamos cómo puedes sacarle provecho… ¡hasta en Whatsapp!

Traductor de Google: dispositivos

Casacochecurro.com El traductor de Google puede usarse desde un ordenador o desde un teléfono móvil. En ambos dispositivos es posible introducir el texto a mano o a ordenador. Pero además, desde un Smartphone puedes hacerlo por voz o con una fotografía.

Traductor de Google: formas de usarlo

Teclado. Es la manera más habitual de realizar una traducción. Basta con introducir el texto que queremos traducir y elegir entre más de 90 idiomas disponibles.

Escritura a mano. Se trata de una funcionalidad muy útil, especialmente si el teclado de nuestro dispositivo no incluye los caracteres que queremos traducir. Basta con seleccionar un idioma de origen y pinchar en la flecha hacia abajo situada en la esquina inferior izquierda de la caja de texto. El siguiente paso será escribir con el lápiz virtual lo que queremos traducir y… ¡listo!

Voz. Únicamente hay que pinchar en el icono del micrófono y decir en voz alta las palabras que queremos traducir.

Foto. Es quizás la opción más útil del traductor de Google, ya que puede traducir carteles, menús y cualquier texto mediante una fotografía. Solo hay que seleccionar el idioma de origen y pinchar en el símbolo de la cámara para activar la traducción instantánea. El texto traducido aparecerá en la pantalla.

Sin conexión. Esta funcionalidad solo está disponible para dispositivos Android. Es posible utilizar el traductor de Google sin conexión descargando previamente los idiomas en el terminal.

Traductor de Google en WhatsApp

Google ha incorporado una nueva funcionalidad al traductor de Google que venía demandándose desde hace tiempo. Se trata de facilitar la traducción de textos de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp.

Hasta ahora había que realizar el proceso de forma manual: copiar el texto que queríamos traducir, insertarlo en el traductor y volver a copiar el resultado de nuevo en WhatsApp.

Pero ahora con la función ‘Tap to Translate’ Google busca agrupar todo ello en un solo paso.

Basta con seleccionar el texto del mensaje a traducir y pulsar el botón de copiar de la parte superior de la ventana de WhatsApp. Si tenemos instalado el traductor de Google en nuestro teléfono, surgirá automáticamente un botón que nos lleva al traductor.

Si clicamos en él, aparecerá una ventana sobre la conversación que permitirá traducir el texto copiado o generar la traducción de otros que queremos enviar.

Esta funcionalidad no solo es válida para WhatsApp, sino también para todas las aplicaciones de mensajería instantánea. Además, la traducción se puede realizar sin necesidad de tener conexión a Internet.

