Cómo viajar con un perro en avión y otros transportes

Si estás preparando una escapada y quieres acudir a un determinado destino en compañía de tu perro, asegúrate de que la experiencia no resulte negativa para ninguno de los dos. Los preparativos y el cambio de entorno siempre son motivo de estrés para los animales y, aunque algunos son más sensibles que otros, igual que en el caso de las personas, hasta el desplazamiento más corto puede trastornar su estado de ánimo. Toma nota de los siguientes consejos que responden a la pregunta acerca de cómo viajar con mi perro.

Vacaciones con mi perro

Se acercan las vacaciones de verano y estamos convencidos de que tienes muchas ganas de poder disfrutarlas con tu mascota. Para ello, debes tener en cuenta qué hacer para asegurar que tu mejor amigo se sienta muy bien durante el desarrollo de toda la experiencia, incluyendo el traslado y la estancia completa. Por eso además del transporte en el que vayas a viajar, lo primero que tienes que hacer es averiguar los hoteles que admiten perros.

En avión

En esta situación, tienes que asegurarte muy bien de qué aerolíneas permiten viajar con tu perro, puesto que es un servicio que no todas ellas ofrecen. Entre las más destacadas se encuentran:

– Air Europa,

– AirFrance,

– Alitalia,

– British Airways,

– Escandinavian Airlines,

– Iberia,

– Lufthansa,

– Norwegian,

– Volotea

– Vueling

En contraposición, EasyJet, Ryanair y WizzAir no permiten viajar con perros, únicamente animales de asistencia en ciertas rutas. Antes de volar con tu perro, debes informarte de qué requisitos administrativos debe cumplir. En este sentido, en la embajada de tu destino podrán informarte al respecto, ya sea a través de su página web o mediante llamada de teléfono.

Siempre necesitarás tener el pasaporte de tu perro en vigor, expedido por un veterinario. En su interior, se refleja el historial médico del animal con vacunas y tratamientos desparasitación.

Además, es posible que en algunos destinos concretos te pidan algo más de documentación como, por ejemplo, en Estados Unidos, que necesitarás un certificado del veterinario y otro del Ministerio de Agricultura.

Además, si vas a volar con tu mascota en cabina, el animal también tendrá que pasar el control de seguridad, donde tendrás que sacarlo del transportín. Es decir, este objeto pasará por la máquina de rayos X y tú pasarás con tu perro en brazos o caminando, dependiendo de su tamaño.

Por tanto, no olvides elegir una jaula o transportín para perros adecuado. Esta caja debe garantizar al máximo la comodidad de tu perro y, al mismo tiempo, cumplir las normas de seguridad de la aerolínea con la que vas a viajar. Asegúrate de cuáles son sus requerimientos a nivel de transportín, pues cada compañía tiene sus propias normas y suelen ser muy concisas y estrictas. Por tanto si buscas un transportín perro labrador o un transportín para un pastor alemán, deberás tener en cuenta los criterios establecidos por el transporte en el que vayas a viajar.

En coche

Si optas por el coche como medio de transporte para tus vacaciones, es muy aconsejable que no des de comer a tu perro justo antes de salir de viaje, puesto que muchos se marean y es muy probable que acaben vomitando en la primera curva. También, acuérdate de llevar agua y ten mucho cuidado a la hora de abrir la puerta, sobre todo, si has desatado antes al can, ya que puede saltar del vehículo.

Además, la DGT establece que lo más adecuado es que el perro viaje en el maletero con una rejilla colocada entre los pilares de la estructura del coche, impidiendo que se mueva hacia adelante. Sin embargo, cuando el animal es más grande, se recomienda también utilizar un transportín en el propio maletero. De este modo, se pretenden evitar que los ocupantes de las plazas traseras sufran lesiones en caso de colisión.

En otras ocasiones, si el perro es de tamaño medio o pequeño, lo más cómodo es la utilización de un arnés con dos enganches que se ajusten directamente al cinturón de seguridad del vehículo.

Respecto a los trenes en España, puedes viajar con perros de hasta 10 kilos con un transportín 60x35x35. Tan solo está permitida la entrada de un perro por viajero y este deberá pagar su propio billete, cuyo importe es el 25% del precio de un billete normal. A pesar de tener que abonar esta cantidad, no le da derecho a un asiento ni a una plaza reservada en el vagón. Finalmente, los perros lazarillo viajan gratis en todos los trenes españoles.

En autobús

¿Puedo viajar con mi mascota en autobús? Algunas de las compañías más importantes de autobús que operan en España, como Avanza y Alsa, permiten, desde hace relativamente poco, que viajen mascotas en el maletero. Su transporte debe ser comunicado en el momento de la compra del billete, ya que solo se acepta un animal por recorrido. Dependiendo de la compañía, tendrá o no un coste adicional. Además, en algunos autobuses, puede existir un compartimento adaptado y climatizado para la mascota, aunque no siempre es así. Como regla general, este servicio está limitado a pequeños animales de compañía que no deben superar los 10 kilogramos.

A la playa

Si tus vacaciones van a tener la playa como escenario principal y has decidido viajar con tu perro, debes tener en cuenta los siguientes consejos. En principio, en España no todas las playas admiten la presencia de canes, por lo que no olvides consultar qué arenales de nuestra geografía son dog-friendly.

Una vez te encuentres en ella, vigila a tu perro en todo momento, con el objetivo de evitar que pueda incomodar a otros bañistas o propietarios de perros. Además, ten siempre en cuenta la normativa vigente en la playa escogida.

Procura que tu perro no se active en exceso en las horas de mayor exposición al sol y colócale, si puedes, protectores de almohadillas en las patas para evitar quemaduras producidas por el contacto directo con la arena caliente.

Por último, establece un tiempo prudencial para que disfrute del baño y juegue en este espacio en tu compañía. Después, resguárdalo bajo la sombrilla para que descanse a la sombra. Ten siempre a mano agua dulce y fresca para que se vaya hidratando después de haber realizado ejercicio. Y en caso de que tu perro no se atreva a adentrarse en el mar, ve mojándolo cada poco tiempo para refrescar su pelo y su piel.

