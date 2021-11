Sabías Que...

Cómo visitar la Sagrada Familia de Barcelona gratis y sin esperar colas

¿Vas a viajar a Barcelona? Tanto si tienes pensado realizar una escapada exprés de un par de días, como si vas por turismo o trabajo para una semana, la ciudad condal tiene infinidad de monumentos y edificios históricos que no puedes dejar de ver, siendo uno de los más emblemáticos la Sagrada Familia. Y, precisamente por este mismo motivo, entrar a verla es, en ocasiones, casi misión imposible.

Debido a los efectos de la pandemia, el aforo en el interior de esta basílica está limitado, por lo que es recomendable ser previsor y comprar las entradas con antelación para no perderte el interior de este espectacular monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque si te has quedado sin entradas o no tenías previsto ir a visitarla, a continuación te vamos a contar un pequeño truco que te va a permitir entrar y ver la Sagrada Familia de Barcelona gratis y sin esperar colas.

Cómo entrar gratis a la Sagrada Familia

Todas las personas que quieran acceder al interior de la basílica para contemplar la gran obra arquitectónica de Antoni Gaudí tienen que pagar una entrada. Aunque hay personas que no tienen que pagar por verla. ¿Quiénes? Los religiosos que acuden a la misa internacional que se celebra en su interior cada domingo. Al igual que sucede con el resto de iglesias o catedrales del país, los devotos que quieran acceder para ir a la misa no tienen que pagar por entrar, como sí tienen que hacer el resto de personas que sólo acceden para contemplar la obra de arquitectura y la decoración.

Por tanto, si decides ir a alguna de las misas que se celebran en el interior del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, podrás disfrutar igualmente de la belleza del interior de este monumento totalmente gratis. Y sin esperar colas, puesto que las personas que acuden a la misa no tienen que esperar para entrar, sino que acuden directamente a la hora que comienza la celebración religiosa.

Las puertas del templo abren entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana del domingo y el acceso es por la puerta de la fachada de la Natividad, por la calle Marina. Aunque acudir a misa no te asegura la entrada, puesto que sólo permitirán el acceso a las personas hasta completar el aforo. Por ello, es recomendable que si quieres ir a ver este oficio religioso, vayas con suficiente antelación. La misa internacional se celebra todos los domingos de cada mes desde las 9:00 hasta las 10:00 de la mañana.

Colectivos que no tienen que pagar entrada

Además de los católicos que acuden a misa o a rezar a la basílica, hay colectivos que no tienen que pagar entrada para acceder a la conocida como Catedral de los pobres. Son los siguientes:

Personas que tengan una discapacidad que puedan acreditar mediante el certificado de discapacidad. En este caso la persona acompañante tampoco tendrá que pagar entrada.

Los menores de 11 años no pagan entrada

Las personas que sean miembros del Consejo Internacional de Museos también pueden entrar gratis

Personas con la acreditación de prensa Barcelona Press Card

Personas desempleadas que se encuentren en el paro. Sólo pueden acceder sin pagar los miércoles entre las 9:00 y las 12:00 del mediodía. Para entrar gratis tienen que enseñar el documento acreditativo del SEPE.

Colectivos que pagan una entrada reducida

Además de todos los grupos que no tienen que pagar ni un euro por entrar, hay otros colectivos que pueden beneficiarse de un descuento en el precio total de la entrada:

Los jubilados pagan una entrada reducida

Las familias numerosas sólo tendrán que pagar el 50% del coste de las entradas.

Los estudiantes tienen dos euros de descuento en el precio de las entradas, pero es necesario que presenten el carnet que lo acredite. El mismo descuento se aplica para todos los jóvenes menores de 30 años.

Todos los que tengan el carnet joven y lo presenten en la entrada sólo pagarán el 50% del precio de la entrada

Visitas y precios

Para el resto de personas que no estén incluidas en alguno de los grupos anteriores, los precios de las entradas y tipos de visitas que pueden comprar para ver el interior de la Sagrada Familia, son:

Entrada básica a la Sagrada Familia. Tiene un coste de 26 euros y ofrece a los visitantes una audioguía que pueden escuchar a través de la aplicación que tienen que descargarse en el teléfono móvil. Esta entrada no incluye el acceso a las torres. El recorrido completo tiene una duración de 45 minutos aunque una vez finalice, los visitantes que quieran pueden quedarse más tiempo para ver todo lo que quieran a su ritmo. Entrada a la Sagrada Familia con visita guiada. En este caso la entrada cuesta 27 euros y en lugar de tener un sistema de audioguía con el teléfono los que te detallan toda la historia y curiosidades de la basílica son guías especializados. El recorrido completo tiene una duración de unos 50 minutos y una vez finalice, las personas que quieran pueden quedarse más tiempo en el interior.

Normativa por la Covid-19

Para mantener la seguridad es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento en el interior de la catedral. Además, hay que guardar dos metros de distancia interpersonal y usar gel hidroalcohólico para el lavado de manos. Además, hay espacios que permanecen cerrados durante la visita puesto que su tamaño no permite respetar la distancia entre personas y el recorrido en general es de sentido único.

Cómo comprar las entradas

Todas las personas que quieran acceder a la catedral, pueden comprar las entradas a través de la web oficial de la Sagrada Familia o descargándose la aplicación. Está disponible para iOs y para Android. Se pueden comprar hasta con dos meses de antelación y los horarios de visita son de lunes a domingo desde las 9:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde.

