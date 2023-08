Cuándo prescribe una multa de Tráfico.

Coches

¿Cómo me puedo librar de una multa? Si te han puesto una multa de Tráfico, debes saber que tanto la DGT como los Ayuntamientos tienen un plazo límite para notificar las sanciones al infractor. Si pasados unos meses no te ha llegado la multa a casa es probable que te puedas librar de la multa, aunque es algo complicado.

En el caso de que no te quede más remedio que cumplir con la sanción, puedes pagar la multa de la DGT online o por teléfono, además de presencialmente. Si no te da la gana de pagar, en esta otra información te contamos qué pasa si no pagas una multa de Tráfico.

Cuándo puede prescribir la multa

La respuesta es: depende de las circunstancias y de la gravedad de la infracción. Por lo general, si se trata de una infracción leve de hasta 100 euros, el plazo para que prescriba es de 3 meses. Pero, si es una multa grave o muy graves, es decir, de entre 200 y 500 euros, hay un máximo de 6 meses. El tiempo comienza un día después desde que la sanción es firmada por Tráfico.

Aunque hay casos excepcionales. Por ejemplo, es posible que la multa prescriba en el mismo momento de la infracción si no te la notifican en el momento. Eso sí, solo en los siguientes escenarios:

Que la denuncia se haga en una circunstancia en la que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación.

Que la denuncia sea cuando el vehículo está estacionado, pero el conductor no esté presente.

Que la infracción se haya contemplado a través de cámaras que permitan la identificación del vehículo.

Cuando el agente esté realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo.

Por estos motivos, la sanción te la pueden comunicar en una fecha posterior a la de la infracción. Si no sabes si te han multado porque no te llega la multa a casa, aquí puedes consultar la forma de cómo saber si me han puesto una multa.

¿Es lo mismo prescribir que caducar?

La respuesta es no. Al cabo de un año la infracción puede caducar y archivarse si no se produce una resolución sancionadora. Aunque, esta caducidad, se puede suspender si el juez ordena la paralización del procedimiento.

Por lo tanto, el plazo para que caduque una multa tras una resolución judicial es de 4 años en el caso de las multas pecuniarias, es decir, para las sanciones económicas. Si se trata solamente de una retirada de puntos del carné, el plazo se reduce a un año para su caducidad. Sin embargo, no es común que a la administración se le pase el plazo. Por lo tanto, si consideras que eres culpable de la infracción, lo mejor es que pagues cuanto antes para que te puedas beneficiar del 50 % de descuento por pronto pago.

