De 2.500 a 4.000 euros al mes: las 5 FP que permiten acceder a los salarios más altos

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La Formación Profesional puede abrir la puerta a puestos de trabajo con salarios de hasta 4.000 euros al mes en determinados perfiles. Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) encabeza la selección de las cinco titulaciones oficiales con mayores remuneraciones elaborada por Prometeo, la facultad de Formación Profesional de thePower Education, a partir de los datos recopilados por la entidad.

Tras DAW, con hasta 4.000 euros mensuales, aparecen el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), ambos con salarios que pueden alcanzar los 3.000 euros al mes. Completan la lista Marketing y Publicidad con especialización en Inteligencia Artificial, con hasta 2.800 euros, e Higiene Bucodental, con hasta 2.500 euros mensuales.

Tres de las cinco titulaciones están directamente vinculadas con la informática y la tecnología. Y Prometeo apunta precisamente hacia la especialización en ámbitos como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, el desarrollo cloud, Data Analytics o Full Stack como un elemento diferenciador para acceder a puestos mejor remunerados.

Las 5 FP con las que se puede llegar a cobrar entre 2.500 y 4.000 euros al mes

Estas son las cinco titulaciones de Formación Profesional que destaca Prometeo y los salarios máximos mensuales que pueden alcanzarse, según los datos recopilados por la entidad:

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW): hasta 4.000 euros al mes.

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM): hasta 3.000 euros al mes.

Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR): hasta 3.000 euros al mes.

Grado Superior en Marketing y Publicidad con especialización en Inteligencia Artificial: hasta 2.800 euros al mes.

Grado Superior en Higiene Bucodental: hasta 2.500 euros al mes.

Las cantidades indicadas son salarios de hasta esos importes y, por tanto, no significan que todos los titulados de estos ciclos cobren esas cantidades.

No es la primera vez que los datos sobre empleo muestran diferencias importantes entre las distintas ramas de Formación Profesional. En Casacochecurro ya analizamos cinco de los títulos de FP mejor pagados y que, pese a ello, están entre los menos elegidos por los estudiantes.

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW): hasta 4.000 euros al mes

El Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web es el que alcanza la cifra más elevada de los cinco incluidos en la selección de Prometeo, con salarios de hasta 4.000 euros mensuales.

La entidad relaciona esta situación con el proceso continuo de digitalización y con la necesidad de las empresas de contar con profesionales capaces de trabajar en distintas áreas del desarrollo web.

Entre las competencias señaladas se encuentran tanto el diseño de la experiencia de usuario y Frontend como la arquitectura en la nube, servidores y Backend. Según Prometeo, la experiencia técnica en este ámbito permite acceder a remuneraciones que pueden superar los salarios medios nacionales.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM): hasta 3.000 euros

El segundo ciclo tecnológico de la lista es el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), cuyos profesionales pueden acceder a puestos con remuneraciones de hasta 3.000 euros mensuales, según los datos recopilados por Prometeo.

En este caso, la demanda se encuentra vinculada al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y equipos de escritorio.

Prometeo destaca especialmente los perfiles especializados en integración de datos, desarrollo de interfaces y creación de una arquitectura funcional sólida para participar en proyectos de gran escala.

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR): hasta 3.000 euros

También con hasta 3.000 euros mensuales aparece el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).

Se trata de un perfil vinculado a la continuidad operativa de las empresas y que, según Prometeo, puede incrementar su valor profesional cuando la titulación se complementa con especializaciones en áreas tecnológicas concretas.

Entre ellas, la entidad señala la ciberseguridad, Data Analytics y el desarrollo Full Stack como algunas de las especializaciones estratégicas que pueden complementar esta formación.

Marketing y Publicidad con Inteligencia Artificial: hasta 2.800 euros al mes

La cuarta posición corresponde al Grado Superior en Marketing y Publicidad cuando se complementa con una especialización en Inteligencia Artificial, con remuneraciones que pueden alcanzar los 2.800 euros mensuales.

Prometeo señala que las necesidades de las empresas están evolucionando más allá de los perfiles centrados únicamente en la gestión tradicional de la comunicación.

La integración de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la analítica de datos, la investigación de mercados y las campañas 360 grados permite, según la entidad, orientar estos perfiles hacia puestos de mayor responsabilidad y rendimiento.

Higiene Bucodental: hasta 2.500 euros al mes

La única titulación sanitaria incluida entre estas cinco FP es el Grado Superior en Higiene Bucodental.

Los salarios pueden alcanzar los 2.500 euros mensuales y Prometeo destaca este ciclo como uno de los perfiles sanitarios con una elevada inserción directa y una demanda continuada por parte de clínicas especializadas repartidas por España.

El 70 % de los estudiantes elige FP por la rapidez para encontrar trabajo

Más allá de los salarios, la incorporación al mercado laboral aparece como uno de los principales motivos para estudiar Formación Profesional.

Según los datos del Barómetro de la FP citados por Prometeo y elaborado por CaixaBank Dualiza, el 70 % de los estudiantes elige la Formación Profesional atraído por la rapidez para encontrar empleo.

Esta percepción sobre las posibilidades de inserción laboral convive, sin embargo, con otra relacionada con los salarios.

Según los datos recogidos en el comunicado, el 45 % de la sociedad considera que una persona titulada en FP cobra menos que un universitario.

La especialización como forma de diferenciar un título de FP

Prometeo considera que una de las claves para acceder a puestos con mayores salarios se encuentra en complementar el currículo oficial con competencias técnicas avanzadas.

La entidad sostiene que la homogeneidad de los temarios básicos provoca que muchos titulados salgan al mercado laboral con perfiles similares y tengan que competir por los mismos puestos.

En este escenario, tecnologías y competencias específicas como la Inteligencia Artificial, el desarrollo cloud o la ciberseguridad pueden actuar como elementos de diferenciación.

“El mercado laboral ya no busca solo un título reglado, sino perfiles capaces de aportar valor técnico directo desde el primer día”, explica Ana Gadea, responsable de Prometeo.

Gadea señala también la especialización como una de las vías para afrontar la percepción existente sobre las diferencias salariales entre la FP y la universidad: “Ante la barrera salarial que aún percibe parte de la sociedad, la solución está en la especialización: dominar tecnologías como la Inteligencia Artificial, el desarrollo cloud o la ciberseguridad es lo que permite a un graduado en FP acceder a salarios altos en grandes compañías”.