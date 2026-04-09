Las becas MEC cambian en 2026-2027: estos son los alumnos que salen beneficiados

NOTICIA de de Javi Navarro

Las becas MEC para el curso 2026-2027 ya han abierto su plazo de solicitud con cambios que benefician a varios perfiles de estudiantes, especialmente a quienes cursen matrícula parcial en la universidad o enseñanzas artísticas superiores, al alumnado con discapacidad y a quienes tengan que desplazarse desde Ceuta y Melilla a la Península para estudiar. La convocatoria general de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes puede pedirse desde las 8:00 horas del 7 de abril de 2026 hasta las 15:00 horas del 18 de mayo de 2026 a través de la sede electrónica. Además, cuenta con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros y prevé beneficiar a cerca de un millón de alumnos y alumnas.

El cambio más relevante de esta edición es que las becas amplían el margen para algunos estudiantes que antes podían quedarse fuera o ver reducida su ayuda. En concreto, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, se flexibilizan ciertos requisitos académicos para alumnado con discapacidad, se permite cobrar parte de la beca a universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos y se duplica la ayuda adicional por desplazamiento para estudiantes de Ceuta y Melilla que deban ir a la Península a estudiar.

Qué cambia en las becas MEC 2026-2027 y qué alumnos salen beneficiados

La convocatoria incorpora varias novedades que afectan de forma directa a la cuantía o a las condiciones de acceso de determinados estudiantes.

Suben los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, aunque no se elevan los umbrales de renta .

en un promedio del 10%, aunque . Los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos podrán percibir 350 euros de la beca ligada a la renta y 350 euros de la beca de residencia .

de entre 48 y 59 créditos podrán percibir . El alumnado con discapacidad de entre el 25% y el 64% verá adaptados los requisitos académicos relacionados con la carga lectiva: a efectos de beca, se considerará matrícula completa con 45 créditos en lugar de 60 .

verá adaptados los requisitos académicos relacionados con la carga lectiva: a efectos de beca, . El alumnado de Ceuta y Melilla que tenga que desplazarse a la Península para cursar sus estudios verá duplicada la ayuda adicional por desplazamiento, que pasa de 444 a 888 euros, igualándose a la ayuda existente para el alumnado insular.

Estas son, por tanto, las tres grandes bolsas de beneficiados en esta edición: quienes estudien con matrícula parcial universitaria o en enseñanzas artísticas superiores, quienes tengan una discapacidad reconocida entre el 25% y el 64% y quienes residan en Ceuta o Melilla y deban asumir el coste extra de estudiar en la Península. A ello se suma el efecto de la subida de los umbrales de patrimonio, que puede abrir la puerta a familias que antes quedaban excluidas por superar por poco ese límite.

Qué son las becas MEC y para qué sirven

Las becas MEC son ayudas económicas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes dirigidas a facilitar el acceso a la educación en España. Están pensadas para que ningún estudiante tenga que abandonar o renunciar a sus estudios por motivos económicos.

La propia base de esta política se apoya en el artículo 27 de la Constitución Española, que establece que “todos tienen el derecho a la educación” y que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

De ahí que la política de becas y ayudas al estudio se considere un pilar básico de la dimensión social de la educación, cuyo objetivo es compensar carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente cuando existan necesidades educativas especiales que dificulten el acceso o la permanencia en el sistema educativo.

Además, en los últimos cursos se han introducido reformas que, según explica el Ministerio, se han centrado en facilitar el acceso a más estudiantes, incrementar algunas cuantías y flexibilizar requisitos académicos para garantizar la igualdad de oportunidades.

Quién puede pedir la beca MEC 2026-2027

Pueden solicitar estas ayudas los estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan los requisitos académicos exigidos y que vayan a matricularse en enseñanzas incluidas en la convocatoria.

En términos generales, pueden ser beneficiarios quienes tengan previsión de cursar estudios postobligatorios en el próximo curso académico dentro del territorio nacional.

Estudios no universitarios incluidos en la convocatoria

Las becas se pueden pedir para cursar las siguientes enseñanzas no universitarias:

Bachillerato.

Formación Profesional de grado medio y superior , incluidos los estudios de FP realizados en centros docentes militares.

, incluidos los estudios de FP realizados en centros docentes militares. Formación Profesional de grado básico.

Enseñanzas artísticas profesionales y superiores.

Enseñanzas deportivas.

Estudios religiosos superiores.

Enseñanzas de idiomas realizadas en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia.

realizadas en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia. Cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados.

y cursos de formación específicos para el acceso a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados. Ciclos formativos de Grado Básico.

Estudios universitarios incluidos en la convocatoria

También pueden pedirse para estudios universitarios como estos:

Cursos de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartidos por universidades públicas.

impartidos por universidades públicas. Enseñanzas de grado y de máster.

Estudios de grado y máster en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil, así como los cursados en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A.

en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil, así como los cursados en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A. Créditos complementarios o complementos de formación para acceder u obtener el título de máster o grado.

Qué estudios quedan fuera

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de:

Estudios de tercer ciclo o doctorado.

Estudios de especialización.

Títulos propios de las universidades.

Becas para alumnado con necesidades específicas

Además, existe una línea de ayudas dirigida al alumnado con necesidades específicas, entre ellos quienes presenten:

Trastorno del espectro autista (TEA).

Discapacidad en grado igual o superior al 25%.

Trastorno grave de conducta.

Trastornos graves de la comunicación o del lenguaje.

Altas capacidades intelectuales.

Estas ayudas pueden solicitarse para estudios de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, enseñanzas artísticas profesionales, formación profesional de grado básico, programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP.

Plazo para pedir la beca MEC 2026-2027

El plazo oficial para presentar la solicitud está abierto desde las 8:00 horas del 7 de abril de 2026 hasta las 15:00 horas del 18 de mayo de 2026.

El Ministerio recomienda no dejar la solicitud para el último día, ya que puede requerir documentación o datos que el solicitante tenga que buscar o consultar. Además, insiste en que la beca debe pedirse dentro de plazo aunque todavía no se sepa qué notas se van a obtener, qué estudios se cursarán finalmente o incluso si se va a continuar con la formación.

Próximamente, además, se conocerá el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo.

Cómo solicitar la beca paso a paso

Todo el proceso se realiza por internet, a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La solicitud debe cumplimentarse mediante un formulario telemático. Como ya ocurrió en la convocatoria anterior, los estudiantes deben aportar una serie de datos provisionales que podrán modificar más adelante.

Esto significa que hay que presentar la solicitud aunque aún no se conozcan las notas del curso actual, no se tenga claro qué se va a estudiar el próximo año o no se haya decidido definitivamente si se continuará estudiando.

Una vez rellenado el formulario, la solicitud debe quedar firmada electrónicamente y enviada por el procedimiento telemático establecido. Esa firma debe hacerla:

El propio interesado , si es mayor de edad.

, si es mayor de edad. Su representante legal, en caso de menores de 18 años.

Pueden usarse cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados. Además, conviene guardar el resguardo una vez enviada la solicitud.

Cuáles son los requisitos para pedir la beca MEC 2026-2027

Para obtener la ayuda no basta con presentar la solicitud dentro de plazo. También es necesario cumplir una serie de requisitos personales, académicos y económicos.

Requisitos generales

Entre los requisitos generales recogidos en la información facilitada se encuentran los siguientes:

Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea .

o de un Estado miembro de la . No haber obtenido ya un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca.

de nivel igual o superior a los estudios para los que se solicita la beca. No estar repitiendo curso.

Matricularse en el curso completo , es decir, con carácter general 60 créditos universitarios o, en situaciones excepcionales, un mínimo de 30 créditos .

, es decir, con carácter general o, en situaciones excepcionales, un mínimo de . Matricular el mismo número mínimo de créditos que el curso anterior.

Requisitos académicos

En el plano académico, la información recogida indica que se exige:

Haber obtenido una nota media de aprobado , al menos un 5 , en el curso anterior.

, al menos un , en el curso anterior. Superar todas las asignaturas en ESO, Bachillerato y FP para el primer curso.

en ESO, Bachillerato y FP para el primer curso. En enseñanzas universitarias, superar un porcentaje mínimo de créditos según la rama de conocimiento.

Los porcentajes de créditos aprobados exigidos en universidad son los siguientes:

90% para Artes y Humanidades .

para . 90% para Ciencias Sociales y Jurídicas .

para . 80% para Ciencias de la Salud .

para . 65% para Ingenierías y Arquitectura .

para . 65% para Ciencias.

Requisitos económicos

También es imprescindible cumplir las condiciones económicas. Para ello se tienen en cuenta la renta familiar y el patrimonio, y se establecen varios umbrales.

Por debajo del umbral 3 se puede acceder a la beca de matrícula y a la cuantía variable mínima .

se puede acceder a la y a la . Por debajo del umbral 2 se puede acceder a la cuantía variable y a la beca de matrícula .

se puede acceder a la y a la . Por debajo del umbral 1 se puede acceder a la cuantía fija ligada a renta, residencia y excelencia, además de la variable.

También se especifican varios supuestos en los que no se tendrá derecho a beca si se superan determinados límites:

Si los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar superan los 1.900 euros anuales .

más las de la unidad familiar superan los . Si los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades superan los 172.000 euros al año .

superan los . Si los valores catastrales de los inmuebles distintos de la vivienda habitual superan los 47.200 euros.

La información facilitada también recoge que el patrimonio de la unidad familiar no debe superar los 42.900 euros, dentro del marco de requisitos económicos mencionados.

Cuánto dinero se puede cobrar con la beca MEC 2026-2027

Las becas MEC incluyen cuantías fijas y variables. La parte fija está determinada de antemano según el tipo de ayuda que corresponda, mientras que la variable se calcula en función del presupuesto restante tras repartir las cuantías fijas.

Cuantías fijas

Aparte de la beca de matrícula para universitarios, que cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez, se contemplan las siguientes partidas:

Cuantía fija ligada a la renta familiar: hasta 1.700 euros tanto para universitarios como para no universitarios.

hasta tanto para universitarios como para no universitarios. Cuantía fija ligada a la residencia: hasta 2.700 euros para estudiantes universitarios y no universitarios.

hasta para estudiantes universitarios y no universitarios. Cuantía fija por excelencia académica: entre 50 y 125 euros para universitarios y no universitarios. Se aplica a partir de una nota media de 8 puntos y alcanza la cifra máxima con una nota de al menos 9,5 .

entre para universitarios y no universitarios. Se aplica a partir de una nota media de y alcanza la cifra máxima con una nota de al menos . Cuantía por insularidad: entre 442 y 937 euros, según el archipiélago o ciudad autónoma, cuando el solicitante necesite transporte marítimo o aéreo para acceder al centro donde estudia.

En el caso de estudiantes no universitarios que no cumplan los requisitos de renta o residencia, se mantiene la posibilidad de percibir una beca básica de 300 euros, que se eleva a 350 euros mensuales para quienes cursen Ciclos Formativos de Grado Básico.

También se mantiene la ayuda adicional de 400 euros para familias con estudiantes no universitarios que presenten discapacidad, trastornos de conducta, trastornos de la comunicación o del lenguaje, TEA o altas capacidades, con independencia de la renta familiar.

Cuantía variable

La cuantía variable solo se reparte entre los becados situados por debajo del umbral 2 y depende de dos factores:

La nota media del expediente.

La renta familiar.

Si se concede, el importe mínimo fijado para esta cuantía variable es de 60 euros.

Qué alumnos ganan más con esta convocatoria

La convocatoria 2026-2027 deja varios perfiles especialmente favorecidos.

Universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial

Hasta ahora, cursar menos de una matrícula completa podía suponer perder ayudas relevantes. En esta edición, quienes estén matriculados entre 48 y 59 créditos podrán cobrar 350 euros por renta y 350 euros por residencia.

Alumnado con discapacidad entre el 25% y el 64%

Este grupo verá más fácil alcanzar la consideración de matrícula completa a efectos de beca, ya que bastará con 45 créditos en lugar de 60. Es una medida de flexibilización académica que busca adaptar las condiciones a su situación.

Estudiantes de Ceuta y Melilla desplazados a la Península

La ayuda adicional por desplazamiento se duplica y pasa de 444 a 888 euros, lo que mejora la cobertura del sobrecoste que supone estudiar fuera del territorio de origen.

Familias que rozaban el límite de patrimonio

La actualización de los umbrales de patrimonio en un promedio del 10% puede permitir el acceso a hogares que antes quedaban fuera por superar por poco ese tope, aunque conviene recordar que los umbrales de renta no suben.

Dónde consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la beca, el estado de tramitación se puede revisar en la sede electrónica, dentro del apartado ‘Mis expedientes’.

Además, los solicitantes también pueden dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad que corresponda, identificándose con su NIF o NIE.

Por otra parte, en la página web del Ministerio también puede consultarse la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.

Cómo sabrás si te han concedido la beca

Cuando termine el plazo de presentación, comenzará el procedimiento de valoración de la información aportada.

El proceso seguirá, según se explica en la información facilitada, varias fases:

Primero, se comprobará si el solicitante cumple los requisitos económicos .

. Después, si los cumple, se revisará la información académica .

. Finalmente, si todo es correcto, se asignarán las cuantías que correspondan.

La resolución se notificará de forma individual y por vía telemática en el apartado ‘Mis notificaciones’ de la sede electrónica.

Cuándo se cobra la beca MEC 2026-2027

La información recogida señala una previsión de pago en dos etapas.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se estima la notificación de la primera resolución , correspondiente a la parte fija.

se estima la notificación de la , correspondiente a la parte fija. Entre marzo y abril de 2027, previsiblemente, se notificaría la parte variable.

De forma más detallada, primero se notificaría la concesión con las partes fijas y la variable mínima, incluyendo, en su caso, las cuantías por insularidad o discapacidad. Esa notificación también indicará si la cuantía es definitiva o si habrá una variable posterior, además de los datos de la cuenta bancaria, las rentas y notas tenidas en cuenta y la forma de presentar objeciones.

Después, se repartiría la cuantía variable restante entre las solicitudes con derecho a ella, mediante pagos y porcentajes que se determinarán más adelante.

Es importante, además, que el solicitante sea titular o cotitular de la cuenta bancaria en la que se vaya a ingresar la beca. Si es menor de edad, un representante legal también debe figurar registrado. Si la cuenta no es correcta, puede modificarse antes del trámite o después del rechazo del ingreso.

Qué hacer si tienes dudas con la beca MEC

El Ministerio ha habilitado varias vías para resolver preguntas sobre la convocatoria.

Una sección de consejos dentro de la información oficial para estudiantes.

dentro de la información oficial para estudiantes. La posibilidad de realizar una consulta a través de la sede electrónica .

. El teléfono 910 837 937 , disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas .

, disponible de . Las Unidades de Becas, que resuelven dudas académicas relacionadas con becas y ayudas.

Para saber a qué Unidad de Becas corresponde dirigirse, hay que seleccionar la provincia en la que el estudiante va a empezar a estudiar en el buscador disponible dentro del Portal de Becas.

La referencia legal de las becas MEC 2026-2027

Todos los detalles de la nueva convocatoria están contemplados en el Real Decreto 179/2026, de 11 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Un último detalle para no perder la ayuda

Uno de los avisos más importantes de esta convocatoria es que la solicitud debe presentarse dentro de plazo aunque el estudiante aún no tenga claro qué estudiará, qué notas va a sacar o si seguirá formándose. Ese dato provisional podrá modificarse después, pero dejar pasar el plazo sí puede suponer quedarse fuera de la ayuda.

Además, dado que durante los primeros meses del curso suelen acumularse gastos importantes, la información aportada también recuerda que existen entidades, como ABANCA, que ofrecen fórmulas de anticipo del importe concedido, aunque se trata de un contenido de carácter informativo y cualquier decisión debe analizarse según la situación particular de cada estudiante y familia.