Sabías Que...

Viaje

De catedrales en Semana Santa

NOTICIA de de Javi Navarro

Una Semana Santa diferente puede ser conocer las catedrales que hay en España, sobre todo si te afecta un cierre perimetral en tu comunidad y no puedes salir de la misma. Por eso, según la opinión de miles de usuarios de la comunidad de viajeros online TripAdvisor, te recomendamos que des una oportunidad a la cultura y conozcas estas catedrales, siempre y cuando puedas desplazarte sin incumplir el estado de alarma y que te pongan una multa.

La preferida entre los españoles es la de La Sagrada Familia, en Barcelona, convirtiéndose en la más popular de España. A continuación se recogen las 10 catedrales más populares de España.

Catedrales de España para visitar en Semana Santa

1. Sagrada Familia, Barcelona

De estilo neogótico inicialmente, y diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí. Iniciado en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí, y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. “Hay catedrales impresionantes a lo largo y ancho de Europa, pero para mí, la más bonita artísticamente, las más simbólica y casi irreal, donde cada piedra y cada escultura tiene su porque, es la Sagrada Familia”, comenta un usuario de TripAdvisor.

2. Catedral de Sevilla

Se trata de la catedral gótica más grande del mundo. Y en 1987 fue declarada Patrimonio Universal de la UNESCO “Impresionante, una obligación de visitar si vas a Sevilla. Incluso aunque hayas visto cientos de catedrales en España o en Europa, esta es aun mucho más impresionante”, comenta un viajero.

3. Catedral de Toledo

Es un edificio de estilo gótico. “La catedral de Toledo es una parada obligatoria si te encuentras en esta ciudad. El interior de la catedral es increíble, es como un museo por toda la ornamentación que tiene”, comenta otro usuario.

4. Monasterio de El Escorial (Madrid)

Es un monasterio de la orden de San Agustín, de estilo renacentista y actualmente Patrimonio Universal de la UNESCO. “Recomiendo encarecidamente una visita, especialmente en combinación con una visita al Valle de los Caídos, ya que están muy cerca. El monasterio es más como un Palacio. Mi zona favorita fue la biblioteca, es como la capilla Sixtina, y además El Escorial es precioso y está lleno de hermosos cafés”, comenta un usuario.

5. La Seu, (Catedral de Mallorca)

Templo de estilo gótico levantino. “¡Qué maravilla de luz interior! Hay varias razones para visitarla por dentro, el Baldaquino de Gaudí, las rosetas y su inusual y sorprendente arte contemporáneo del mural de Barceló!”, añade un viajero.

6. Catedral de Málaga

Es una de las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía. “Fabulosa, increíble arquitectura, altamente recomendable. Estuve casi una hora y media visitando la catedral”, comenta otro viajero.

7. Catedral de Burgos

El estilo de la catedral es el gótico, aunque posee, en su interior, varios elementos renacentistas y barrocos. “Excelente, no te la pierdas. Es una de las catedrales más hermosas de España, ya la pondrás en el primero ó en el segundo puesto dependiendo del tipo de catedrales que te gusten. Pero en fin, como catedral gótica es hermosísima!!!, dice un viajero.

8. Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Cáceres

Templo de estilo gótico y declarado Patrimonio Universal de la UNESCO. “Precioso. Un lugar que nadie debe perderse, el paisaje es espectacular y el monasterio una maravilla”, afirma otro usuario.

9. Catedral de Segovia

Es conocida como la dama de las catedrales, de estilo gótico con algunos toques renacentistas. “Vista desde el exterior, la catedral es absolutamente maravillosa. La arquitectura exterior es fabulosa y del interior, lo que más me gustó fueron los tesoros y las tumbas”, dijo otro usuario.

10. Catedral de Cuenca

De arquitectura gótica, aunque en sus orígenes fue más bien románica. “Una palabra la resume: IMPRESIONANTE. Digo esto porque he estado muchas veces en Cuenca, pero nunca me había decidido por entrar. Este puente del Pilar volví a Cuenca, nos apuntamos a la visita guiada de la oficina de información y turismo, totalmente recomendada, descubrimos Cuenca y la vimos con otros ojos, era como si fuese la primera vez”, dice otro viajero.

De catedrales en Semana Santa was last modified: by

Si quieres leer más noticias como De catedrales en Semana Santa, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES