Depilación láser de diodo: recomendaciones para evitar problemas

de Jessica Pascual

¿Estás pensando en hacerte la depilación láser? Si quieres probar este tratamiento para no volver a tener que depilarte en una larga temporada, presta atención porque, a continuación, te explicamos todo lo que debes saber acerca de este tratamiento y las recomendaciones y precauciones que debes tomar para evitar quemaduras o problemas en la piel.

Qué es el láser de diodo

La depilación láser es un tratamiento que elimina gran parte del vello corporal y facial de forma permanente. La tecnología que utiliza el láser de diodo consiste en la emisión de longitudes de onda que actúan directamente en el folículo piloso. Es decir, que el rayo de luz que emite la máquina del láser quema el pelo (incluyendo la raíz) y consigue retrasar la actividad de la concavidad responsable del nacimiento del pelo, el folículo.

Aunque el tratamiento más utilizado en la actualidad es el láser de diodo, no es el único. Existen otros tratamientos como el láser Alejandrita, Rubí y Neodimio. La principal diferencia entre todos ellos es la longitud de onda que utilizan para eliminar el vello.

El láser de diodo es el más demandado y popular porque es el que tiene una mayor longitud de onda y, por tanto, es el más efectivo. Este tipo de tratamiento es capaz de eliminar cualquier tipo vello en todo tipo de pieles y en cualquier época del año.

Recomendaciones

Para evitar problemas en la piel como quemaduras o posibles reacciones es fundamental que acudas a una buena clínica con profesionales y no busques la oferta más barata. No hay que olvidar que este tratamiento puede provocar daños muy graves en la piel si se hace sin los conocimientos necesarios.

El especialista que va a hacerte la sesión es el encargado de regular la potencia de láser que va a ponerte. Y tiene que hacerlo en función de factores como el color y grosor del vello, la densidad y el color de la piel. Una mala elección de potencia puede provocar graves quemaduras.

Durante la sesión debes llevar puestas unas gafas protectoras opacas para evitar lesiones oculares. Estas gafas debe dártelas el profesional de la clínica que va a hacerte la sesión.

Si estás con algún tratamiento médico es mejor que antes preguntes a tu doctor para saber si puede tener algún efecto secundario porque hay medicamentos que son fotosensibles. Este paso es fundamental porque cuando acudes a un sesión tienes que firmar un papel de consentimiento donde debes especificar los medicamentos que tomas y firmar una declaración en la admites hacerte el láser bajo tu responsabilidad. Y si tienes algún problema o afección en la piel como dermatitis también debes consultarlo con tu médico.

Precio

Normalmente las clínicas de depilación láser funcionan con bonos. Estos bonos incluyen unas cuantas sesiones y, por tanto, pagas por las sesiones que vas haciéndote. Aunque también hay clínicas en las que pagas de forma individual por cada sesión.

La cantidad de dinero va a depender de las zonas en las que quieras hacerte el láser, pero a rasgos generales, el precio medio de una sesión del cuerpo entero (piernas, axilas, brazos, ingles) es de 100 euros. El coste total dependerá de las sesiones que te hagas. Pero si te haces el cuerpo entero puede alcanzar los 1.000 euros.

¿En qué tipo de piel y pelo es efectivo?

Hemos comentado que el láser de diodo es capaz de eliminar todo tipo de pelo en cualquier tipo de pieles, pero no lo hace con la misma efectividad. Puede que hayas oído o visto malas opiniones de gente que se ha sometido al tratamiento y no ha obtenido los resultados que esperaba.

Esto puede suceder porque la efectividad del tratamiento depende de muchos factores como el tipo de vello y de piel, de la edad del paciente, del sexo… Por ejemplo, las personas que tienen el vello muy claro van a tener que darse más sesiones que personas con vello más oscuro para obtener los mismos resultados.

Y, en términos generales, una mujer va necesitar menos sesiones que un hombre. En cuanto a la edad, depende del estado hormonal. El tratamiento va a ser más efectivo en una mujer adulta que no esté hormonando que en una adolescente que si lo esté.

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de láser, el diodo es igual de efectivo en pieles claras que en oscuras.

¿El láser de diodo elimina el pelo para siempre?

El tratamiento de láser de diodo tiene efectos permanentes, pero esto no quiere decir que no vayamos a ver ni un sólo pelo en nuestro cuerpo. Este tratamiento va a conseguir que nos olvidemos de depilarnos durante unos cuatro o cinco años, aunque depende de cada caso. Para prolongar el efecto es necesario darse sesiones de repaso.

Aunque el pelo no desaparezca para siempre por completo, este tratamiento reduce enormemente la cantidad de vello corporal. Además, el pelo que crece es más débil y lo hace mas despacio.

¿Puedo hacerme el láser en verano?

Hemos comentado que este tratamiento puede hacerse en cualquier época del año, y sí, es cierto, pero hacerlo en verano es una molestia si te gusta tomar el sol. Porque en los diez días previos a la sesión no puede darte el sol.

Por eso, este tipo de tratamientos suelen recomendarse en invierno, porque no tenemos que estar preocupándonos de no estar expuestos al sol. Si decides hacértela en verano, tan sólo tendrás que tener precaución los diez días de antes y no broncearte ni tomar el sol.

No importa que estés moreno o morena. Es decir, que si has estado en agosto en la playa, tienes colorcito, y a mediados de septiembre tienes una sesión, no pasa nada.

Después de la sesión tampoco puede darte el sol. Debes dejar entre 3 y 4 días como mínimo antes de volver a tumbarte en una toalla o hamaca y, cuando lo hagas, siempre con protector. Tampoco recomiendan que te metas en una sauna o te des baños muy calientes en este periodo de tiempo.

¿Cómo es una sesión de láser de diodo?

Las sesiones de láser con diodo son rápidas. El tiempo de cada sesión va a depender de la zona en la que quieras hacértelo, pero de media, una sesión de cuerpo entero no llega a una hora.

Si vas a darte una sesión, para evitar posibles daños en la piel debes tener en cuenta los siguientes aspectos.

No puedes tomar el sol los días de antes ni broncearte

los días de antes ni broncearte No debes echarte cremas ni desodorante ni ningún otro producto en la zona que vayas a tratar

ni ningún otro producto en la zona que vayas a tratar Tienes que ir con la zona rasurada con cuchilla . Si no, la máquina va a quemar el pelo y va a oler a chamusquina. Es recomendable que te rasures el día de antes de la sesión porque si lo haces el mismo día puede que tengas la piel irritada. Si el experto que tiene que hacerte la sesión nota que tienes la piel irritada, no va a hacértela.

. Si no, la máquina va a quemar el pelo y va a oler a chamusquina. Es recomendable que te rasures porque si lo haces el mismo día puede que tengas la piel irritada. Si el experto que tiene que hacerte la sesión nota que tienes la piel irritada, no va a hacértela. Si vas a tu primera sesión , debes ir con un trozo sin depilar para que analicen el tipo de vello y fijar así una potencia adecuada en función a tu piel y tipo de pelo.

, debes ir con un y fijar así una potencia adecuada en función a tu piel y tipo de pelo. Durante la sesión debes dejarte puestas las gafas protectoras que te dan los profesionales. Estas gafas tienen una forma similar a las que sirven para bucear y son totalmente opacas. Es obligatorio que las lleves durante toda la sesión para evitar daños en los ojos.

que te dan los profesionales. Estas gafas tienen una forma similar a las que sirven para bucear y son totalmente opacas. Es obligatorio que las lleves durante toda la sesión para evitar daños en los ojos. Antes de empezar la sesión los profesionales deben taparte con una cera blanca los lunares o tatuajes que tengas .

. Antes de ponerte la máquina y empezar con el láser te van a poner una capa de gel frío en la zona a rasurar. Lo extienden y ponen encima la máquina y empiezan la sesión.

en la zona a rasurar. Lo extienden y ponen encima la máquina y empiezan la sesión. Cada vez que terminen de hacerte el láser en una zona, van a retirarte el gel frío y van a echarte aloe vera para calmar la irritación de la piel. Es normal que después de una sesión notes la piel enrojecida o sensación de calor (leve). Se irá en un par de días.

¿Cuántas sesiones hacen falta?

Es imposible establecer un número medio de sesiones. La cantidad de sesiones que tenga que darse una persona va a depender de muchísimos factores como:

Tipo de pelo

Cantidad y densidad del vello

Edad

Estado hormonal

Tipo de piel

Zona

Sexo

¿Cada cuánto tengo que hacerme una sesión?

Normalmente hay que dejar un descanso de mes o mes y medio entre cada sesión.

¿Puedo hacerme el láser si tengo tatuajes?

El láser no puede hacerse sobre los tatuajes. Si tienes un tatuaje en el tobillo y quieres hacerte el láser en las piernas, puedes hacerlo sin problema. El especialista que vaya a hacerte la sesión primero tendrá que tapar el tatuaje entero con cera blanca. Aunque tener tatuajes no impide que puedas hacerte el láser, si tienes una pierna llena de tatuajes sin apenas hueco entre ellos, es posible que no puedas hacerte la sesión.

¿La depilación láser de diodo duele?

La respuesta depende de varios factores. El tratamiento con láser de diodo utiliza máquinas especiales que intentan reducir el dolor mediante cabezales de zafiro que aplican frío. Pero que te duela o no va a depender del umbral de dolor que puedas soportar. Y también depende de la zona. Normalmente zonas más carnosas como los glúteos van a doler menos que otras como las ingles. El dolor del láser puede asemejarse a un pellizco o pinchazito según la zona.

¿Puedo hacerme el láser en la cara?

Sí. En la actualidad las tecnologías del sistema de depilación láser permiten hacerlo también en la cara. Las únicas zonas en las que no podemos hacernos el láser es en las más próximas a los ojos como las cejas. Y en las zonas que tengan mucosa, como la nariz y el interior de los genitales.

Si estás esperando a ir a tu primera sesión, aquí te dejamos packs de cuchillas en oferta para que te rasures el día de antes de ir. Y si prefieres seguir con los métodos tradicionales, consulta los mejores descuentos en productos de cera depilatoria.

