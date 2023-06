Sabías Que...

Gratis

Dónde ver gratis por televisión la carrera de F1 del GP de España de Montmeló

NOTICIA de de Cristian Pinto

La mejor competición de automovilismo ha llegado a España. ¿Conseguirá Fernando Alonso ante su público la tan ansiada victoria número 33? El asturiano junto con Carlos Sainz intentará frenar al Red Bull de Max Verstappen, actual líder de la clasificación.

Los aficionados a la Fórmula 1 están de enhorabuena. Aunque no tengan contratada la plataforma de DAZN o el paquete motor de Movistar Plus+, este Gran Premio de España podrá verse en abierto a través del canal Telecinco. Si no quieres perderte ni un instante de esta carrera, en esta información te contamos el horario y por dónde ver la Fórmula 1 gratis 2023.

Si quieres ver todas las carreras desde tu móvil estés donde estés, aquí te contamos cómo puedes ver la F1 gratis desde tu Android.

Dónde ver el GP de España gratis

Al igual que el año pasado, Telecinco retransmitirá en abierto para toda España la clasificación y la carrera que se disputa en el circuito de Barcelona. Esta es la única carrera de todo el calendario de la Fórmula 1 que podrá verse totalmente gratis. El comentarista Gonzalo Serrano será el encargado de narrar la carrera, acompañado de los comentarios del periodista Iván Vicario y el expiloto de F1 Jaime Alguersuari.

Para seguir el resto de carreras en directo es necesario estar suscrito a la plataforma de streaming DAZN o contratar el canal Movistar Plus+ F1. En esta información te contamos todos los precios de forma detallada para poder ver la Fórmula 1 en directo.

Horario del GP de España 2023

Entrenamientos libres 1 : viernes 2 de junio a las 13:30 horas

: viernes 2 de junio a las horas Entrenamientos libres 2 : viernes 2 de junio a las 17:00 horas

: viernes 2 de junio a las horas Entrenamientos libres 3 : sábado 3 de junio a las 12:30 horas

: sábado 3 de junio a las horas Clasificación : sábado 3 de junio a las 16:00 horas

: sábado 3 de junio a las horas Carrera: domingo 4 de junio a las 15:00 horas

Si quieres leer más noticias como Dónde ver gratis por televisión la carrera de F1 del GP de España de Montmeló, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.