El 85% de los ciudadanos desconoce que existen ayudas para rehabilitar su vivienda

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

¿Puedo pedir una ayuda para mejorar mi casa? La mayoría de los ciudadanos desconoce que existen ayudas públicas para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Un estudio impulsado por Knauf revela que el coste económico, la falta de información y la burocracia siguen siendo los principales obstáculos para acometer reformas que pueden reducir el consumo energético, mejorar el confort del hogar y revalorizar el inmueble.

La rehabilitación energética de viviendas continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España. A pesar de que la Unión Europea ha convertido la renovación del parque inmobiliario en una pieza clave para alcanzar los objetivos de descarbonización de 2050, la mayoría de los propietarios sigue sin dar el paso.

Uno de los principales motivos es el desconocimiento. Según un estudio impulsado por Knauf y elaborado a partir de una encuesta a 3.000 ciudadanos, el 85% de los españoles desconoce las ayudas públicas disponibles para rehabilitar energéticamente edificios y viviendas.

El informe, complementado con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector y entidades financieras, concluye que la falta de información continúa siendo una de las principales barreras para acelerar la modernización energética de los hogares.

El coste sigue siendo el principal freno para reformar una vivienda

Aunque existen subvenciones y líneas de apoyo público, muchos ciudadanos siguen percibiendo la rehabilitación energética como una inversión difícil de asumir. De hecho, el estudio revela que el 75,2% considera que el coste económico es el principal obstáculo para realizar mejoras de eficiencia energética en su vivienda. A esta preocupación se suman otros factores:

El 44,6% señala la falta de información sobre las ayudas y los procesos disponibles.

sobre las ayudas y los procesos disponibles. El 44% apunta a la complejidad administrativa y burocrática como una barrera importante.

“La rehabilitación energética es una necesidad que afecta directamente al bolsillo, al confort y a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, seguimos encontrando barreras que dificultan que los ciudadanos den el paso, especialmente en materia de financiación e información”, afirma Mateo Rosales, Public Affairs Manager de Knauf.

Muchos propietarios desconocen conceptos básicos sobre eficiencia energética

El estudio también pone de manifiesto importantes carencias en el conocimiento ciudadano sobre eficiencia energética y vivienda. Entre los datos más llamativos destacan:

El 65% reconoce no saber qué es el certificado de eficiencia energética.

El 53,3% asegura que no sabría cómo mejorar el rendimiento energético de su vivienda.

El 79% desconoce la futura normativa europea que limitará progresivamente la comercialización de viviendas con peores calificaciones energéticas.

Estos datos reflejan que una parte importante de los propietarios todavía no está familiarizada con los cambios regulatorios que afectarán al mercado inmobiliario durante los próximos años.

Ahorrar en la factura es el principal motivo para rehabilitar una vivienda

Pese al desconocimiento generalizado, los ciudadanos sí identifican claramente los beneficios de mejorar la eficiencia energética de sus hogares. Entre quienes se plantean realizar reformas energéticas, el ahorro económico es el principal incentivo. Según el estudio:

El 85,3% busca reducir la factura energética.

El 40,1% quiere disminuir su impacto ambiental.

El 29,8% considera importante revalorizar la vivienda.

Estos resultados muestran que el ahorro mensual en los suministros continúa siendo el principal motor para acometer este tipo de actuaciones.

Las reformas energéticas más demandadas

A la hora de mejorar la eficiencia energética de una vivienda, existen algunas actuaciones que concentran gran parte del interés de los propietarios. Las más demandadas son:

Instalación de ventanas aislantes (62%).

Instalación de placas solares (33,2%).

Soluciones de aislamiento térmico de fachada (32,2%).

Todas ellas tienen un objetivo común: reducir las pérdidas energéticas del hogar y disminuir el consumo de calefacción, aire acondicionado y electricidad.

Qué medidas propone el sector para acelerar la rehabilitación energética

El análisis cualitativo realizado junto a representantes de administraciones públicas, asociaciones profesionales y entidades financieras identifica varias actuaciones prioritarias para impulsar la rehabilitación energética en España. Entre las principales propuestas figuran:

Simplificar los trámites administrativos.

Mejorar la difusión de las ayudas públicas existentes.

Facilitar el acceso a la financiación.

Reforzar la colaboración entre administraciones, entidades financieras y profesionales técnicos.

Crear mecanismos de acompañamiento para propietarios y comunidades de vecinos.

Impulsar estándares de calidad en las actuaciones de rehabilitación.

“Necesitamos convertir la rehabilitación en un proceso más sencillo y accesible. Las ayudas son importantes, pero también lo es que el ciudadano entienda los beneficios reales que obtiene: ahorro energético, mayor confort, revalorización del inmueble y una mejor calidad de vida. La financiación debe ser parte de la solución y no un obstáculo”, señala Mateo Rosales.

La rehabilitación será clave para cumplir los objetivos climáticos

El estudio concluye que el desafío de la rehabilitación energética no es únicamente técnico, sino también social y económico. Para Knauf Insulation, la transición energética del parque residencial español dependerá en gran medida de la capacidad de acercar la información al ciudadano, facilitar el acceso a la financiación y generar confianza en este tipo de proyectos.

“La transición energética de nuestras viviendas dependerá de nuestra capacidad para acercar la información, facilitar la financiación y generar confianza. Solo así podremos multiplicar el número de rehabilitaciones necesarias para cumplir los objetivos climáticos”, concluye Rosales.