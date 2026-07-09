Ya es oficial: estas son las ayudas de hasta 18.800 euros que puedes pedir para reformar tu vivienda

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora ayudas de hasta 18.800 euros para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, además de subvenciones para obras de accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad. Las ayudas deberán solicitarse a través de las comunidades autónomas y, en algunos casos, podrán financiar hasta el 80% del coste de la reforma.

Reformar una vivienda será más asequible para muchos propietarios gracias al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno. El programa, dotado con 7.000 millones de euros, pone el foco en la rehabilitación del parque residencial español mediante ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de viviendas y edificios.

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para comprar un inmueble nuevo, el Ejecutivo pretende incentivar que los propietarios modernicen las casas en las que ya viven, reduciendo además el consumo energético y mejorando su confort. Entre las medidas más destacadas figuran subvenciones que pueden alcanzar 18.800 euros por vivienda, e incluso superar esa cantidad en determinados supuestos de vulnerabilidad económica.

Para consultar todos los detalles del programa, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado una página específica sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Ayudas de hasta 18.800 euros para mejorar la eficiencia energética

La principal línea de subvenciones está destinada a las actuaciones que permitan reducir el consumo de energía de las viviendas. La cuantía dependerá del ahorro energético conseguido tras la reforma, que deberá acreditarse mediante un certificado de eficiencia energética realizado antes y después de las obras. Las ayudas previstas son las siguientes:

Reducción del consumo energético Ayuda máxima Porcentaje del coste subvencionable Entre el 30% y el 35% Hasta 6.300 € Hasta el 40% Entre el 46% y el 60% Hasta 11.600 € Según convocatoria Más del 61% Hasta 18.800 € Hasta el 80% Situación de vulnerabilidad económica Hasta 21.400 € Según los requisitos establecidos

Cuanto mayor sea la reducción acreditada del consumo de energía primaria no renovable, mayor será también la ayuda concedida.

¿Qué reformas pueden beneficiarse de estas ayudas?

El programa contempla actuaciones dirigidas a mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad de vida dentro de la vivienda. Entre las obras subvencionables se encuentran:

Mejora del aislamiento térmico.

Sustitución de ventanas por otras más eficientes.

Intervenciones en la envolvente del edificio.

Actuaciones para reducir el consumo energético.

Eliminación de barreras arquitectónicas.

Obras de accesibilidad.

Retirada de materiales con amianto.

Eliminación del gas radón.

Mejoras de habitabilidad y sostenibilidad.

El objetivo es modernizar un parque residencial envejecido y adaptarlo a las necesidades actuales tanto desde el punto de vista energético como funcional.

También habrá ayudas para accesibilidad y comunidades de vecinos

Además de las actuaciones relacionadas con el ahorro energético, el Plan Estatal contempla ayudas específicas para obras de accesibilidad. En las comunidades de propietarios podrán concederse ayudas de:

Hasta 15.000 euros por vivienda cuando resida una persona con una discapacidad igual o superior al 33%.

cuando resida una persona con una discapacidad igual o superior al 33%. Hasta 18.000 euros por vivienda cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%.

Estas subvenciones buscan facilitar la adaptación de los edificios para mejorar la autonomía y la movilidad de las personas con discapacidad.

Las ayudas también cubren la retirada de amianto y la eliminación del gas radón

El programa no se limita únicamente a las mejoras energéticas. También contempla subvenciones para actuaciones destinadas a mejorar la salubridad de las viviendas. Entre ellas destacan:

La retirada de materiales con amianto.

La eliminación del gas radón.

Mejoras en elementos que forman parte de la envolvente del edificio.

En estos casos, la ayuda puede alcanzar el 40% del coste de la actuación, con un límite máximo de 7.500 euros por vivienda.

¿Quién puede solicitar las ayudas?

El acceso a estas subvenciones está regulado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que establece las condiciones generales del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Como norma general, la vivienda deberá:

Haber sido finalizada antes de 2006 , salvo excepciones que puedan admitir las comunidades autónomas.

, salvo excepciones que puedan admitir las comunidades autónomas. Constituir la residencia habitual del propietario, usufructuario, arrendatario o cesionario.

Además, será necesario presentar:

Proyecto o memoria técnica de las obras.

Licencia o autorización municipal correspondiente.

Certificado de eficiencia energética previo.

Certificado energético posterior a la rehabilitación.

¿Dónde se solicitan estas subvenciones?

Aunque el programa es estatal, la gestión de las ayudas corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, cada administración autonómica publicará sus convocatorias concretas, los plazos de solicitud y la documentación específica que deberán presentar los interesados.

Una vez concedida la subvención, las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses.

Un plan dotado con 7.000 millones para transformar el parque residencial

Las ayudas a la rehabilitación forman parte de un programa mucho más amplio. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con una inversión global de 7.000 millones de euros y se articula en torno a tres grandes objetivos:

Incrementar la oferta de vivienda pública y protegida.

Impulsar la rehabilitación del parque residencial.

Reforzar la protección del alquiler asequible.

Además, incorpora medidas dirigidas a los jóvenes, actuaciones específicas en zonas tensionadas, programas para municipios rurales y ayudas para la rehabilitación de edificios situados en cascos históricos.

Por qué estas ayudas pueden ser especialmente importantes ahora

En un momento en el que muchas familias descartan cambiar de vivienda por el elevado precio de compra, reformar la casa habitual se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual. Las nuevas ayudas pretenden precisamente reducir el coste que supone acometer este tipo de obras y favorecer viviendas más eficientes, accesibles y sostenibles, con un menor consumo energético y un mayor nivel de confort para sus ocupantes.