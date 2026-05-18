El detalle que cambia estas ayudas de 21.400 euros: no basta con reformar la cocina o el baño

NOTICIA de de Javi Navarro

Las nuevas ayudas para rehabilitar viviendas en España ya están plenamente activas durante este segundo trimestre de 2026 y permiten acceder a subvenciones de hasta 21.400 euros por vivienda. Sin embargo, hay un requisito clave que cambia por completo quién puede beneficiarse de estas ayudas: no basta con reformar únicamente la cocina o el baño. El Gobierno ha confirmado que las reformas solo podrán recibir estas subvenciones si forman parte de una rehabilitación energética integral del inmueble, dentro del programa financiado con fondos europeos NextGenerationEU y enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las reformas estéticas no tendrán derecho a las ayudas

Uno de los aspectos más importantes de este programa es que las ayudas no están pensadas para simples cambios decorativos o renovaciones estéticas. Cambiar azulejos, sanitarios o muebles de cocina, por sí solo, no dará acceso a la subvención.

Para poder optar a estas ayudas será obligatorio demostrar una mejora real en la eficiencia energética de la vivienda o del edificio. Sin cumplir estos requisitos energéticos, las obras no serán consideradas subvencionables, por lo que la normativa exige:

Reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable .

. O disminuir un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

Qué reformas sí pueden entrar en las ayudas

Las reformas de baño o cocina sí podrán beneficiarse del programa, pero únicamente cuando formen parte de actuaciones más amplias destinadas a mejorar el comportamiento energético de la vivienda. Entre las actuaciones que sí encajan dentro de este programa se encuentran:

Aislamiento térmico de fachadas o paredes.

Sustitución de ventanas por modelos más eficientes.

Mejoras en sistemas de climatización.

Renovación de instalaciones para reducir consumo energético.

Rehabilitaciones integrales que incluyan cocina y baño.

Esto significa que una familia podría reformar la cocina o el baño aprovechando la obra principal destinada a mejorar la eficiencia energética del inmueble.

Será obligatorio presentar certificados energéticos

Otro de los requisitos fundamentales será justificar técnicamente la mejora conseguida tras la reforma. Para ello, será necesario disponer de:

Un certificado energético previo a la obra.

Un certificado energético posterior.

La validación de un técnico cualificado.

Estos documentos deberán acreditar que la vivienda realmente ha reducido su consumo energético tras las actuaciones realizadas.

Hasta 21.400 euros por vivienda

La cuantía final de la ayuda dependerá del nivel de ahorro energético alcanzado tras la rehabilitación. Según ha confirmado el Gobierno:

Las ayudas pueden cubrir entre el 40% y el 80% del coste de la obra .

. En rehabilitaciones integrales con ahorros superiores al 60%, la subvención puede alcanzar los 21.400 euros por vivienda.

La gestión de estos fondos corresponde a las comunidades autónomas, que repartirán las ayudas según las convocatorias abiertas en cada territorio.

Las ayudas no tributan en el IRPF

Uno de los puntos más destacados del programa es que estas subvenciones no tributan en la declaración de la renta. Al proceder de los fondos europeos NextGenerationEU, el importe recibido no se integra en la base imponible del IRPF, por lo que los beneficiarios podrán recibir la ayuda íntegra sin impacto fiscal adicional.

Las ayudas se concederán por orden de llegada

El sistema de concesión será mediante concurrencia simple, es decir, las solicitudes se aprobarán por orden de presentación hasta agotar los fondos disponibles. Por este motivo, el Ejecutivo recomienda actuar con rapidez una vez se publiquen las convocatorias autonómicas y municipales.

Las solicitudes deberán tramitarse a través de:

Las páginas web de las comunidades autónomas.

Los ayuntamientos adheridos al programa.

En muchos casos también será necesario aportar un proyecto técnico previo de la reforma.

El ICO facilitará préstamos para afrontar las obras

El Gobierno también ha habilitado una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar el acceso a estas rehabilitaciones. El objetivo es ayudar a familias y comunidades de propietarios que no puedan asumir inicialmente la parte del coste que no quede cubierta por la subvención. Gracias a estos avales, podrán acceder a financiación bancaria en mejores condiciones.

Un plan para transformar las viviendas en España

El programa cuenta con una dotación de 3.420 millones de euros destinados exclusivamente a rehabilitación residencial. El Ejecutivo prevé alcanzar 510.000 actuaciones de rehabilitación antes de finales de junio y aspira a que en 2030 se estén rehabilitando unas 300.000 viviendas al año en España. Más allá de la ayuda económica, el objetivo del plan es modernizar las viviendas, reducir el consumo energético, mejorar el confort interior y avanzar hacia los objetivos climáticos europeos.