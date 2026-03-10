Galicia lanza nuevas ayudas al alquiler y a la emancipación: hasta 250 euros al mes y 16.000 euros para rehabilitar vivienda

Galicia ha puesto en marcha nuevas ayudas públicas para facilitar el acceso a la vivienda y apoyar la emancipación de los jóvenes. Entre las medidas destacan subvenciones de hasta 250 euros al mes para pagar el alquiler y programas que pueden alcanzar los 16.000 euros por vivienda para rehabilitación destinada al alquiler. Estas iniciativas se suman a otras ayudas específicas para colectivos vulnerables o para cubrir los gastos iniciales de quienes deciden independizarse.

El objetivo de estas ayudas es paliar el problema del acceso a la vivienda —cada vez más presente por el encarecimiento del alquiler y la escasez de opciones asequibles— mediante programas dirigidos principalmente a jóvenes y a personas en situación de vulnerabilidad.

Bono joven alquiler: 250 euros al mes durante dos años

El Gobierno aprobó el Bono Joven Alquiler en 2022 para ayudar a los jóvenes con menores ingresos a afrontar el pago del arrendamiento de su vivienda habitual. La ayuda se ha prorrogado también para 2026 y ya se puede solicitar en algunas comunidades autónomas.

La subvención consiste en 250 euros al mes durante un máximo de dos años, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre ellos:

Tener entre 18 y 35 años .

. No superar determinados límites de ingresos.

Cada comunidad autónoma gestiona su propia convocatoria —con plazos, dotación económica y procedimiento de solicitud diferentes—, por lo que las fechas límite para pedir la ayuda pueden variar según el territorio.

Límites a la subida del alquiler en España

Además de las ayudas económicas, el Gobierno de España ha establecido medidas para limitar el incremento del precio de los alquileres. Aunque no se trata de una subvención directa, esta medida busca contener el aumento de las rentas y facilitar la estabilidad de los inquilinos.

El índice oficial utilizado para actualizar los contratos de alquiler es el IRAV (Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador se aplica a los contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023.

Los contratos anteriores a esa fecha siguen vinculados al IPC (Índice de Precios de Consumo), que registró una variación interanual del 2,9% en diciembre de 2025.

Bono alugueiro mocidade de Galicia

La Xunta de Galicia aprobó en 2025 la edición vigente del Bono alugueiro mocidade, una ayuda que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta subvención está dirigida a jóvenes menores de 36 años con ingresos regulares que no superen tres veces el IPREM. Los beneficiarios reciben una ayuda de 250 euros al mes, siempre que esa cuantía no supere el importe del alquiler que pagan.

El programa también establece límites máximos de renta según la ciudad:

Hasta 700 euros en A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra.

en A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Pontevedra. Entre 600 y 500 euros en Lugo, Ferrol y áreas metropolitanas.

Bono Emancípate Galicia: ayuda para los gastos iniciales

El Bono Emancípate 2026 no está destinado a pagar el alquiler o la hipoteca, sino a cubrir los gastos iniciales que supone independizarse.

Entre los gastos que pueden financiarse con esta ayuda se incluyen:

Muebles.

Electrodomésticos.

Utensilios de cocina.

Artículos de baño.

Textil del hogar.

Decoración.

El plazo para solicitar esta ayuda está abierto desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

Para acceder a ella es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran:

Tener entre 18 y 35 años .

. Tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo .

. Disponer de ingresos regulares.

Haber trabajado al menos tres meses en los últimos seis meses o acreditar ingresos durante los seis meses posteriores a la solicitud.

o acreditar ingresos durante los seis meses posteriores a la solicitud. Tener contrato de alquiler o escritura de compraventa formalizados después del 30 de abril de 2025 .

. Estar empadronado en la vivienda por la que se solicita la ayuda.

Además, existen límites de ingresos distintos según se comparta vivienda o no y en función del grado de discapacidad reconocido.

También se exige no tener otra vivienda en propiedad, no mantener parentesco de hasta segundo grado con el arrendador o vendedor y estar al corriente de las obligaciones fiscales con la Xunta de Galicia y la Seguridad Social.

Bono de alquiler social para colectivos vulnerables

Otra de las ayudas disponibles en Galicia es el Bono de alquiler social de la Xunta, destinado a personas en situación de especial vulnerabilidad.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Personas afectadas por demandas de desahucio o ejecución hipotecaria.

Víctimas de violencia de género o trata.

Personas sin hogar.

Otros colectivos especialmente vulnerables.

La ayuda puede cubrir parte o la totalidad del coste del alquiler, siempre dentro de los límites establecidos según la zona.

Por ejemplo:

Hasta 550 euros en las principales ciudades.

en las principales ciudades. Hasta 425 euros en municipios más pequeños.

La concesión inicial es de 12 meses, aunque puede prorrogarse hasta un máximo de cinco años.

Programa Fogar Vivo: hasta 16.000 euros para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler

La Xunta de Galicia también ha lanzado una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo, dirigido a propietarios que quieran mejorar una vivienda para ponerla en alquiler.

Las solicitudes pueden presentarse entre el 9 de marzo y el 3 de junio.

La ayuda puede alcanzar un máximo de 16.000 euros por vivienda, con la siguiente distribución:

Hasta 11.000 euros destinados a obras de rehabilitación.

destinados a obras de rehabilitación. Hasta 2.000 euros adicionales si los inquilinos son menores de 36 años, familias con hijos menores o personas dependientes.

si los inquilinos son menores de 36 años, familias con hijos menores o personas dependientes. Hasta 3.000 euros para cubrir seguros de impago y daños en la vivienda durante los primeros cinco años del contrato.

Estas ayudas buscan aumentar la oferta de viviendas disponibles en alquiler y mejorar las condiciones de habitabilidad del parque inmobiliario.

La importancia de revisar los plazos y requisitos

Tras repasar las principales ayudas disponibles, es importante tener en cuenta que cada programa establece sus propios plazos de solicitud y requisitos. En la mayoría de los casos, las solicitudes pueden presentarse de forma telemática, lo que facilita la tramitación y agiliza el proceso administrativo.