Hasta 60.000 € en Castilla-La Mancha o 50.000 € en Aragón: así son las ayudas para reformar casas en pueblos

NOTICIA de de Javi Navarro

Las ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes ya están en vigor en 2026 en varias comunidades autónomas, con subvenciones que pueden alcanzar hasta 70.000 euros en función del territorio y del uso de la vivienda, siempre y cuando sea usada principalmente como residencia habitual o alquiler regulado.

Este paquete de ayudas forma parte de las políticas públicas dirigidas a combatir la despoblación y revitalizar la denominada España rural, facilitando el acceso a vivienda reformada en pequeños municipios.

Cuánto dinero dan según la comunidad autónoma

Las cuantías y condiciones varían en función de cada región, aunque en muchos casos cubren un porcentaje elevado del coste de la obra. Estos son algunos de los ejemplos más relevantes:

Galicia: subvenciones de hasta el 75% del coste de la rehabilitación, con un máximo de 30.000 euros por vivienda , siempre que se destine a residencia habitual o alquiler regulado.

subvenciones de hasta el de la rehabilitación, con un máximo de , siempre que se destine a residencia habitual o alquiler regulado. La Rioja: ayudas para compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda que pueden alcanzar hasta el 40% del importe , con máximos de 40.000 euros en municipios más pequeños, dependiendo también de la edad del solicitante.

ayudas para compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda que pueden alcanzar , con máximos de en municipios más pequeños, dependiendo también de la edad del solicitante. Aragón: programas dirigidos a municipios de menos de 3.000 habitantes, con subvenciones de entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda , generalmente condicionadas a que el inmueble se destine a alquiler público.

programas dirigidos a municipios de menos de 3.000 habitantes, con subvenciones de entre , generalmente condicionadas a que el inmueble se destine a alquiler público. Castilla-La Mancha: cobertura de hasta el 80% del coste de la rehabilitación , con un máximo de 60.000 euros por vivienda , siempre que se destine a alquiler asequible. En esta comunidad también hay ayudas a la compra de vivienda.

cobertura de hasta el , con un máximo de , siempre que se destine a alquiler asequible. En esta comunidad también hay ayudas a la compra de vivienda. Andalucía: ayudas habituales en torno al 40% del presupuesto, aunque pueden alcanzar el 75% en el caso de colectivos específicos —como personas mayores o con ingresos bajos—, especialmente si se incluyen mejoras de accesibilidad.

En conjunto, estas ayudas pueden cubrir una parte muy significativa del coste de las obras, reduciendo de forma notable la inversión necesaria para rehabilitar una vivienda en el entorno rural.

Requisitos clave para acceder a las ayudas

Para beneficiarse de estas subvenciones, es necesario cumplir una serie de condiciones que pueden variar según la comunidad autónoma, aunque existen algunos criterios comunes:

Destinar la vivienda a residencia habitual o a alquiler regulado durante un periodo determinado.

o a durante un periodo determinado. Ubicación en municipios de menos de 5.000 habitantes —en algunos casos, incluso menos de 3.000—.

—en algunos casos, incluso menos de 3.000—. Cumplir con los requisitos económicos o sociales establecidos en cada convocatoria.

Presentar un proyecto técnico previo y un presupuesto detallado de la obra.

En muchos casos, el incumplimiento del destino de la vivienda puede implicar la devolución de la ayuda, por lo que es clave revisar bien las condiciones antes de solicitarla.

Cómo solicitar las ayudas para rehabilitar vivienda rural

Las solicitudes se gestionan a través de las administraciones autonómicas o locales, que establecen sus propios plazos, requisitos y documentación. Antes de iniciar cualquier reforma, es recomendable:

Consultar las bases específicas de la convocatoria en tu comunidad autónoma.

Verificar los plazos de solicitud y la documentación exigida.

Contar con un proyecto técnico que justifique la actuación.

Informarse previamente puede marcar la diferencia —entre asumir todo el coste de la reforma o beneficiarse de un importante apoyo económico—, especialmente en un contexto en el que estas ayudas buscan facilitar el acceso a vivienda en zonas rurales, además de que también existen otras fórmulas que pueden ayudarte para irte a vivir a un pueblo.