El truco del Bizum inverso: así te hacen enviar dinero creyendo que lo estás recibiendo

NOTICIA de de Javi Navarro

Cuidado con este aviso en Bizum porque podrías estar enviando dinero sin saberlo. Las estafas a través de Bizum se han sofisticado y ya no se limitan a engaños simples. El Banco de España advierte de que los ciberdelincuentes están perfeccionando sus técnicas hasta el punto de conseguir que la víctima envíe dinero pensando que está recibiéndolo. Todo ello aprovechando la rapidez e inmediatez de este sistema de pagos.

El organismo supervisor alerta de que estas prácticas fraudulentas se basan en técnicas de ingeniería social —es decir, manipulación psicológica— para que el usuario actúe sin sospechar y no detecte el engaño hasta que ya es demasiado tarde.

Qué es el Bizum inverso y por qué es tan peligroso

Una de las estafas más habituales es el conocido como Bizum inverso. El mecanismo es sencillo, pero muy efectivo:

El estafador finge estar interesado en comprar un producto o servicio.

En lugar de enviar el dinero, lanza una solicitud de pago a la víctima.

a la víctima. La víctima, creyendo que está aceptando un ingreso, valida la operación.

En realidad, es ella quien está enviando el dinero al estafador.

Este tipo de fraude funciona porque muchos usuarios no revisan con detalle las notificaciones y actúan de forma automática, confiando en que todo es correcto.

La falsa devolución: otro engaño cada vez más frecuente

Otra de las prácticas detectadas es la llamada falsa devolución. En este caso, la víctima recibe un mensaje —puede ser un SMS o una notificación— en el que se le informa de que alguien le ha enviado dinero por error y se solicita que lo devuelva. El problema es que:

La víctima no comprueba si realmente ha recibido ese dinero.

Acepta la solicitud sin verificar el importe.

Acaba enviando dinero sin que exista ninguna transferencia previa real.

Además, el Banco de España advierte de que, en algunos casos, el dinero recibido puede proceder de cuentas comprometidas, lo que añade un riesgo adicional a este tipo de operaciones.

El detalle clave que delata la estafa

Uno de los puntos más importantes —y que muchos usuarios desconocen— es cómo funciona realmente Bizum:

Recibir dinero no requiere confirmación : el ingreso se hace automáticamente.

: el ingreso se hace automáticamente. Si la aplicación te pide aceptar o validar algo, no estás recibiendo dinero, lo estás enviando.

Este matiz es fundamental para detectar el fraude a tiempo y evitar caer en la trampa.

Qué hacer si recibes un Bizum sospechoso

Ante cualquier situación extraña, el Banco de España recomienda actuar con cautela y no precipitarse. Sobre todo, leer detenidamente cualquier notificación antes de aceptarla, así como desconfiar si el remitente es desconocido o si hay sensación de urgencia. Y nunca devuelvas dinero sin comprobar previamente el origen. Y, por supuesto, ponerse en contacto con el banco antes de realizar cualquier operación.

Aunque pueda parecer una gestión lenta, verificar la información con la entidad bancaria es clave para evitar pérdidas económicas.

Qué hacer si ya has sido víctima de una estafa por Bizum

Si el fraude ya se ha producido, es fundamental actuar rápidamente y contactar de inmediato con tu banco para informar de lo ocurrido, además de denunciar el caso ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Guarda todas las pruebas posibles: capturas de pantalla, mensajes o números de teléfono.

Guía completa para evitar estafas por Bizum

Para ampliar toda esta información y conocer más ejemplos y recomendaciones prácticas, puedes consultar esta guía completa para evitar estafas por Bizum, donde se detallan los fraudes más habituales y cómo protegerte frente a ellos.