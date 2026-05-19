Cómo cambiar una cuenta bancaria a otro banco paso a paso y sin coste

NOTICIA de de Javi Navarro

¿No te convencen las condiciones de tu banco? ¿Has encontrado una cuenta con menos comisiones o más ventajas? Cambiar una cuenta bancaria a otra entidad ya no es el proceso complicado de hace años. Ahora, el nuevo banco puede encargarse prácticamente de todo el trámite por ti, desde trasladar recibos hasta mover el saldo y cerrar la antigua cuenta. El proceso de traslado de cuentas es gratuito y está regulado para que pueda completarse en un plazo máximo de 13 días hábiles. Además, son las entidades financieras las que deben coordinarse entre sí para evitar que el cliente tenga que hacer gestiones innecesarias.

Cómo cambiar una cuenta bancaria a otra entidad

El proceso es muy parecido a cuando haces una portabilidad móvil. En este caso, la entidad a la que quieres llevar tu cuenta —la denominada entidad receptora— se encarga de solicitar la información al banco antiguo —la entidad de origen— y coordinar el traslado. Lo único que tienes que hacer es acudir al nuevo banco y solicitar el cambio de cuenta. A partir de ahí, ambas entidades deberán realizar las gestiones necesarias para completar el traslado.

Además, si quieres aprovechar el cambio para conseguir mejores condiciones, antes puedes consultar algunas recomendaciones para mejorar las condiciones al cambiar de banco.

Qué debes indicar al solicitar el traslado

Cuando solicites el cambio de cuenta, tendrás que especificar varios aspectos importantes:

La fecha a partir de la cual quieres que la nueva cuenta esté operativa.

Qué operaciones deseas trasladar, como recibos domiciliados o transferencias periódicas.

Si quieres transferir el saldo disponible a la nueva cuenta.

Si deseas cerrar la antigua cuenta y cancelar las tarjetas asociadas.

Ten en cuenta que la nueva cuenta no podrá activarse hasta que el banco antiguo haya enviado toda la información necesaria a la nueva entidad. Además, la normativa establece un plazo mínimo de seis días hábiles desde que se recibe dicha información.

Cuánto tarda cambiar una cuenta bancaria de banco

El traslado de una cuenta bancaria tarda, como máximo, 13 días hábiles —de lunes a viernes, excluidos sábados, domingos y festivos—. El procedimiento funciona así:

La nueva entidad dispone de un máximo de dos días hábiles para solicitar la información al banco antiguo.

Una vez recibida esa información, el nuevo banco tiene cinco días hábiles para activar las domiciliaciones, transferencias periódicas y el resto de operaciones.

En paralelo, el banco antiguo debe cancelar las órdenes existentes, transferir el saldo y cerrar la cuenta si así lo has solicitado.

Qué operaciones se trasladan automáticamente

Las entidades financieras se encargan de mover las operaciones habituales vinculadas a la cuenta bancaria. Entre ellas:



Recibos domiciliados de luz, agua, teléfono o internet.

Transferencias periódicas.

Ingresos recurrentes.

Pagos habituales asociados a la cuenta.

Esto evita que tengas que contactar uno a uno con todas las compañías para cambiar el número de cuenta.

Qué pasa con el dinero de la cuenta

Si tienes saldo disponible en tu cuenta antigua, el banco de origen deberá transferirlo a la nueva entidad. Aunque hay una excepción importante. La entidad puede retener el dinero si existen deudas pendientes de pago asociadas a esa cuenta, como préstamos, descubiertos o cargos pendientes. Por eso, antes de cerrar definitivamente la antigua cuenta, conviene comprobar que:

No quedan recibos pendientes.

No hay pagos aplazados asociados.

Todas las domiciliaciones funcionan ya correctamente en la nueva cuenta.

Si prefieres hacer el traspaso del dinero por tu cuenta, también puedes recurrir a una transferencia bancaria, aunque actualmente el proceso automático suele ser mucho más cómodo.

Qué ocurre con las cuentas conjuntas

En las cuentas con varios titulares, todos deben estar de acuerdo con el traslado y solicitarlo expresamente al nuevo banco. Es decir, si compartes la cuenta con otra persona —por ejemplo, tu pareja— ambos tendréis que autorizar el cambio de entidad.

¿Cambiar de banco cuesta dinero?

No. El traslado de cuentas entre entidades que operan en España es gratuito. La normativa obliga a las entidades a facilitar el cambio sin cobrar comisiones por el proceso de traslado de cuenta bancaria.

Consejos antes de cerrar tu antigua cuenta bancaria

Aunque el proceso es automático, hay algunas comprobaciones que conviene hacer antes de cancelar definitivamente la antigua cuenta:

Verifica que todos los recibos se cargan correctamente en la nueva cuenta.

Comprueba que la nómina o ingresos habituales ya llegan al nuevo banco.

Confirma que no quedan suscripciones activas vinculadas a la antigua cuenta.

Asegúrate de cancelar las tarjetas antiguas si ya no vas a utilizarlas.

¿Se puede cambiar una cuenta bancaria a otra entidad?

Sí. Actualmente cualquier cliente puede trasladar su cuenta bancaria a otro banco de forma sencilla y gratuita. Además, el nuevo banco puede encargarse de prácticamente todas las gestiones necesarias para completar el cambio.

¿Cuánto tarda el traslado de una cuenta bancaria?

El plazo máximo es de 13 días hábiles. En ese tiempo, ambas entidades deben coordinar el traslado de recibos, transferencias, saldo y cierre de cuenta si el cliente lo solicita.

¿Tengo que cambiar yo los recibos domiciliados?

No necesariamente. El nuevo banco puede encargarse de trasladar automáticamente las domiciliaciones y operaciones periódicas vinculadas a tu antigua cuenta.

¿Puedo cerrar la cuenta antigua al cambiar de banco?

Sí. Durante la solicitud del traslado puedes pedir también el cierre de la antigua cuenta y la cancelación de las tarjetas asociadas.

¿Qué pasa si tengo deudas pendientes en la cuenta antigua?

El banco puede retener el saldo disponible hasta que se liquiden las obligaciones pendientes asociadas a esa cuenta, como préstamos o pagos pendientes.