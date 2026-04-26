Santander paga hasta 35 euros al mes por tu nómina y puedes llegar a 840 euros en total

NOTICIA de de Javi Navarro

Hasta 35 euros al mes y 840 euros en total. Banco Santander ha lanzado una campaña de captación de nóminas con la que los clientes pueden conseguir hasta 840 euros en dos años. La entidad paga incentivos mensuales por domiciliar la nómina, usar Bizum —o pagar con tarjeta de crédito— y tener recibos domiciliados.

La oferta está dirigida tanto a nuevos clientes como a clientes actuales, incluidos particulares, autónomos y colectivos. Además, según detalla el banco, no exige permanencia ni contempla penalizaciones. Cada mes se revisan las condiciones que cumple el cliente y se abona directamente en la cuenta el importe correspondiente.

Cuánto paga Santander cada mes por domiciliar la nómina

La campaña funciona con un sistema de incentivos mensuales. Es decir, el cliente puede cobrar una cantidad diferente cada mes en función de los requisitos que cumpla.

Condición que se cumple Incentivo mensual Domiciliar una nómina a partir de 1.500 euros 15 euros al mes Domiciliar una nómina inferior a 1.500 euros 10 euros al mes Hacer al menos 3 operaciones con Bizum al mes 10 euros al mes Hacer al menos un pago mensual con tarjeta de crédito en lugar de usar Bizum 10 euros al mes Domiciliar al menos 2 recibos 10 euros al mes

En total, quienes cumplan todas las condiciones pueden cobrar hasta 35 euros al mes. Durante 24 meses, esa cantidad permite llegar al incentivo máximo de 840 euros.

Ejemplos reales de cuánto se puede cobrar

Para entenderlo de forma sencilla, estos son algunos escenarios posibles según el uso de la cuenta:

Ejemplo 1: incentivo máximo de 840 euros

Un cliente con una nómina de al menos 1.500 euros, que hace 3 Bizum al mes —o un pago con tarjeta de crédito— y domicilia al menos 2 recibos, puede cobrar:

15 euros al mes por la nómina.

por la nómina. 10 euros al mes por Bizum o tarjeta de crédito.

por Bizum o tarjeta de crédito. 10 euros al mes por los recibos.

En total: 35 euros al mes.

En 24 meses: 840 euros.

Ejemplo 2: nómina inferior a 1.500 euros con Bizum y recibos

Un cliente con una nómina inferior a 1.500 euros, que hace 3 Bizum al mes y tiene al menos 2 recibos domiciliados, puede cobrar:

10 euros al mes por la nómina.

por la nómina. 10 euros al mes por Bizum.

por Bizum. 10 euros al mes por los recibos.

En total: 30 euros al mes.

En 24 meses: 720 euros.

Ejemplo 3: solo nómina domiciliada

Si el cliente solo domicilia la nómina, el incentivo mensual será de:

15 euros al mes , si la nómina es de al menos 1.500 euros.

, si la nómina es de al menos 1.500 euros. 10 euros al mes, si la nómina es inferior.

Sin permanencia ni penalización

Una de las claves de esta campaña es que no tiene permanencia. Santander explica que cada mes revisa qué condiciones cumple el cliente y le paga el incentivo que corresponda directamente en la cuenta.

Esto significa que no hay una cantidad única fija para todos los clientes, sino una remuneración mensual ligada al uso real de la cuenta. Si un mes se cumplen más condiciones, se cobra más. Si se cumplen menos, se cobra el importe que corresponda.

Bizum o tarjeta de crédito para sumar 10 euros más al mes

La campaña permite sumar 10 euros mensuales adicionales con el uso de Bizum. Para ello, hay que realizar al menos 3 operaciones al mes.

Santander también ofrece una alternativa: este requisito puede sustituirse por al menos un pago mensual con tarjeta de crédito.

Quién puede acceder a la campaña

Santander enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia para aumentar la captación y vinculación de clientes a través de la operativa habitual de la cuenta y la oferta está dirigida a:

Nuevos clientes .

. Clientes actuales .

. Particulares .

. Autónomos .

. Colectivos.

Una campaña para reforzar la vinculación con el banco

La campaña de nómina se suma a otras propuestas activas de la entidad, como la oferta de dispositivos Apple en formato renting para clientes que domicilien su nómina, el plan amigo y propuestas específicas para menores o estudiantes.