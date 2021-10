Cómo enviar dinero dentro de España o al extranjero

Vivienda

Si quieres enviar dinero a un amigo o familiar y no puedes desplazarte para entregárselo tú mismo o si necesitas enviar dinero a algún familiar que viva en el extranjero, debes saber que actualmente existen muchas formas de hacerlo. A continuación te contamos los pasos a dar tanto si quieres hacer la gestión totalmente online o directamente haciéndolo de forma presencial en las oficinas de Correos.

Por Correos

Si bien el mundo de Internet ha revolucionado la manera de enviar dinero, las fórmulas tradicionales siguen vivas. Así, si lo deseas podrás hacer un abono de manera presencial. Para ello, debes tener en cuenta que las dos empresas más importantes para enviar dinero presencialmente son Correos y Wester Union.

Correos ofrece la opción de realizar giros nacionales o internacionales con aquellos países que tengan acuerdos de colaboración. El modo de pago es mediante cheque bancario o bien en metálico y la cantidad máxima por persona no podrá superar los 2.499,99€. Además, junto a tu dinero podrás enviar una comunicación privada de 140 caracteres.

Por último, conviene tener en cuenta que en la web de Correos podrás ver las tarifas de cada una de la zonas de envío disponibles. Además, tendrás a tu disposición una calculadora que te permitirá descubrir el precio exacto de tu operación.

Giro nacional

La modalidad de giro nacional tiene un coste medio de 2,77 euros y permite realizar envíos nacionales y a Andorra en un plazo de entre 3 y 5 días.

Cuenta con las funciones de aviso de recibo para que te confirmen por escrito de la entrega para que quede constancia de la transacción y cuenta además con la posibilidad de certificación de entrega para que quede registrado y la operación tenga validez legal.

>> Pagar por Bizum

La forma de enviar dinero o pagos a otras personas o empresas mediante el giro nacional es muy sencilla. Tienes que acudir a las oficinas de Correos y llevar el importe que quieras enviar en efectivo.

El siguiente paso es facilitar los datos del destinatario para identificarle y que pueda recoger el dinero. La forma de identificación del destinatario puede ser a través del DNI, Pasaporte, NIE, el permiso de residencia o el NIS que es el número de identificación de reclusos. En este momento te entregan un resguardo de la operación con un localizador que debes enviar al remitente para que pueda recoger el dinero.

Por último debes elegir la modalidad de entrega, ya sea ordinaria o urgente, enviarlo a domicilio o a una oficina de Correos. La modalidad urgente sólo se entrega en oficina.

El importe máximo es de 2.499 euros y la forma de envío de dinero puede ser mediante efectivo o a través del ingreso en una cuenta corriente en un plazo de 72 horas. Si seleccionas la entrega de dinero en domicilio la cantidad máxima que puedes enviar es de 499,99 euros.

La modalidad de entrega de los giros nacionales es la ordinaria, en la que el 95% de los envíos se producen en un plazo de 3 días hábiles a toda España y a Andorra.

Además del método ordinario, a través de esta vía también se pueden realizar los siguientes envíos:

Inmediato con disponibilidad instantánea Orden de ingreso en cuenta del destinatario A reclusos que están en prisiones con previa autorización en la cuenta de prisiones. En estos casos el envío cuenta con un procedimiento especial puesto que es el funcionario de prisiones el que tiene que acudir a Correos a recoger el envío. Oficiales por sistema interno de correos y con carácter urgente

A excepción del primer punto, en los otros tres los plazos de entrega son de tres días.

Giro internacional

Con la opción de Giro Internacional puedes enviar tu dinero por todo el mundo de forma inmediata puesto que el proceso tarda como máximo 15 minutos.

La opción de giro internacional tiene un coste medio de 4,75 euros y ofrece servicios de aviso de recibo, es decir, confirmación de la entrega por escrito para que quede constancia de la transacción y por otra parte, la entrega en mano mediante confirmación del destinatario.

El importe máximo que puedes hacer a través del giro internacional es de 2.499,99 euros. Además puedes incluir una comunicación privada de unos 140 caracteres sin costes adicionales.

El proceso de envío de dinero con el Giro Internacional es muy sencillo, tan sólo tienes que acudir a las oficinas de Correos con la cantidad de dinero que quieres enviar y el DNI.

Lo siguiente que te van a pedir son los datos del destinatario al que quieres enviar el dinero y su dirección. Sólo se va a entregar el dinero a la persona que indiques para una mayor seguridad. A través del Giro Internacional el pago se va a realizar siempre en metálico.

Western Union

Con Western Union puedes enviar dinero y que la persona lo reciba en un máximo de 15 minutos a más de 200 países.

A través de esta modalidad se permite la recogida de dinero en diferentes tipos de oficina que variarán según el país de destino. Western Union ofrece un servicio de notificación de aviso de recepción del dinero y te permite enviar un mensaje de texto de hasta 10 palabras junto con el envío sin coste adicional.

A través de este servicio el dinero estará disponible en apenas minutos y se mantendrá en el sistema durante unos 90 días. Si transcurrido ese tiempo el dinero no ha sido retirado, la persona que ha enviado el dinero puede recuperarlo presentando el justificante de la operación y documentación válida.

A través de Western Union puedes enviar y pagar una cantidad máxima de 3.000 euros por persona y día.

En cuanto a sus tarifas, éstas están disponibles en su página web. Además, ahí podrás realizar un cálculo exacto de lo que te supondrá enviar dinero por Internet con ellos.

Direct to bank

Además, de forma paralela a Western Union, Correos cuenta con otra vía para enviar dinero de forma directa a una cuenta bancaria con el servicio Direct to bank.

Esta modalidad es válida para envíos de dinero en 53 países y el dinero llega a su destinatario en un plazo de 24 horas y el gran beneficio es que el destinatario no tiene que desplazarse para recoger el envío.

Moneygram

Si vives en España y quieres enviar dinero fuera del país tienes a tu disposición infinidad de opciones para conseguirlo. Sin embargo, lo más cómodo suele ser hacerlo por Internet. Por ello, a continuación te damos algunas de las alternativas más habituales y seguras para hacer tu gestión de envío de dinero.

Moneygram también pone a disposición de sus clientes distintas modalidades de envío de dinero que garantizan su recepción en cuestión de minutos. En cuanto a su funcionamiento, es muy sencillo e intuitivo. Así, con solo acceder a su página web e introducir unos datos básicos podrás enviar dinero a cualquier parte del mundo.

>> Moneygram permite enviar dinero a través del teléfono móvil

Cómo ingresar o retirar dinero de tu banco por Correos

Correos ha habilitado una nueva funcionalidad en sus oficinas, Correos Cash, que permite ingresar o retirar dinero de tu cuenta bancaria. La cantidad máxima que se va a poder ingresar o enviar a través de las siguientes tres vías que te detallamos a continuación es de 2.499,99 euros y de mínimo un céntimo.

Puedes realizar este trámite durante todo el horario de apertura de las oficinas y se puede hacer desde cualquiera de las 2.396 oficinas sin esperas y sin costes adicionales.

Con este servicio se pueden realizar los siguientes movimientos bancarios:

Puedes retirar dinero en efectivo en las propias oficinas de Correos a través del producto Giro Inmediato. Para hacer este trámite tienes que solicitar la retirada de dinero a través de la aplicación de tu banco y la entidad te envía al teléfono un localizado de giro de forma inmediata. El siguiente paso es acudir a la oficina de Correos que mejor te venga con el localizador y el DNI. Una vez en las oficinas los trabajadores te tramitarán la operación y te entregarán el dinero y el resguardo. Otra de las opciones que ha integrado Correos es la retirada de efectivo a domicilio a través del producto Giro Ordinario. Para optar por esta modalidad igualmente tenemos que retirar dinero desde la app de nuestro banco y la entidad solicita la orden de giro ordinario a domicilio a la oficina de Correos. Las oficinas confirman la entrega y lo preparan para enviártelo a casa. Otra vía es el ingreso en efectivo a través del producto Giro de orden de Ingreso en cuenta. Para poder hacer este trámite tienes que solicitar la retirada de efectivo de tu banco, la entidad te va a enviar un código con toda la información para realizar el ingreso. Con esta información tienes que acudir a las oficinas, el dinero que quieres ingresar y el DNI. Los trabajadores de las oficinas de Correos leerán el código y recogerán el dinero.

Además de las vías que te hemos explicado, también puedes enviar dinero a través de otros métodos, como si por ejemplo quierespagar a alguien por PayPal.

