Escapada a Chinchón, qué ver en un día en este pueblo medieval de Madrid

NOTICIA de de Jessica Pascual

Chinchón es uno de los pueblos más bonitos de Madrid, con aire y esencia medieval que no hay que perderse. Dos castillos, una iglesia sin torre y una torre sin iglesia son algunas de las particularidades de este municipio. Precisamente, uno de sus mayores encantos es que tiene diferentes punto turístico de interés, pero concentrados en un espacio reducido, dado que no ocupa una extensión muy grande. Tiene aproximadamente 5.000 habitantes y en un rato de paseo es posible conocer cada uno de los rincones de este municipio.

Si quieres aprovechar de esta escapada que se encuentra a tan solo 45 kilómetros del centro de Madrid, no te pierdas la siguiente guía con los puntos de interés turísticos más importantes de la localidad. Para hacer un plan de día completo, aquí puedes consultar cuáles son los mejores sitios donde comer en Chinchón.

La Plaza Mayor de Chinchón

Uno de los puntos de interés más visitados es la plaza mayor, que sorprende por su imponente presencia y gran belleza. Es uno de los centros de reuniones de toda la localidad, donde vecinos y turistas acuden a tomar algo refrescante y a disfrutar de una buena comida. Se trata de una plaza de origen medieval que tiene un total de 4 accesos diferentes y que en su interior está rodeada de balcones de madera caracterizados porque todos ellos tienen un acabado en color verde, tal y como puedes ver en la siguiente imagen:

Dada su importancia simbólica, tanto que el casco histórico ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico, este es el lugar en el que se producen todas las fiestas, celebraciones y eventos de Chinchón.

Los dos castillos

Después de adentrarse en este antiguo lugar de reuniones, otros de los puntos de interés turístico de la localidad son visitar alguno de los dos castillos que hay en Chinchón, el de los Condes y el de Casasola.

Ambos son edificios de gran importancia arquitectónica e interés cultural. En concreto, en cuanto al Castillo de los Condes, ofrece la posibilidad a los visitantes de adentrarse en el interior y subir hasta lo más alto para disfrutar de una vista panorámica del paisaje y de la localidad.

Se trata de una construcción que no está completa ni se conserva en el mejor estado, pero es una visita obligada. Tras sus orígenes, el edificio fue utilizado como fábrica de licores y, en la actualidad, tiene dueño particular, pero no se realizan actividades dentro.

Al igual que ocurre con el otro castillo de Chinchón, el Castillo de Casasola es propiedad privada en la actualidad. Se construyó en el siglo XV y fue utilizado como alojamiento de personal político y militar.

La Torre del Reloj y el Monasterio de los Agustinos

Por su parte, la Torre del Reloj es actualmente un monumento individual y propio, pero que antiguamente su función era la de campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que acabó destruida. Para llegar hasta la Torre del Reloj puedes hacerlo directamente desde uno de los accesos de la Playa Mayor.

El Monasterio de los Agustinos es en la actualidad un parador de turismo que fue fundado en el siglo XVII por los Condes de Chinchón. Con el paso del tiempo se ha utilizado como centro de formación humanista y la parte que tradicionalmente usaban los monjes hoy en día es un parador de turismo.

Iglesia de la Asunción

Si te gusta visitar edificios religiosos, Chinchón tiene un amplio catálogo. Cuenta con varias ermitas, un convento y una iglesia que puedes apreciar al pasear por sus calles. En concreto, la iglesia de la Asunción es una iglesia muy particular, dado que es conocida por la ausencia de la torre del edificio. Además, desde la parte superior es posible disfrutar de una vista espectacular de la plaza del pueblo.

