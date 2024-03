Coches

Estas son las 7 coberturas esenciales que debes contratar en el seguro del coche

¿Qué seguro de coche elegir? La decisión acerca de qué póliza contratar para asegurar un vehículo es una de las más importantes para contratar el producto que mejor se ajuste a las necesidades de cada conductor. ¿El objetivo? Evitar pagar de más por el seguro y disfrutar de las mejores coberturas. Porque contratar lo esencial es uno de los trucos para ahorrar en el seguro del coche cada año. ¿Pero, cuáles son las más importantes? Desde la responsabilidad civil, hasta el servicio de asistencia en carretera o las coberturas por robo del vehículo. En esta guía puedes consultar cuáles son las coberturas esenciales que hay que contratar en el seguro del coche.

Responsabilidad civil

La cobertura acerca de la responsabilidad civil obligatoria es una de las coberturas específicas que no pueden faltar en el seguro del coche. Se incluye en todo tipo de pólizas, incluso en los seguros de coche más baratos y más básicos. Se trata de la cobertura mínima con la que debe contar un vehículo para poder ponerse en marcha y conducir por carretera.

¿Pero, en qué consiste? Ofrece garantías en caso de accidente y responde a los daños ocasionados tanto a las terceras personas, como a sus bienes, en el caso de que el accidente sea responsabilidad del titular del seguro. La cobertura se hace cargo tanto de los daños personales, como de los materiales. Es fundamental tenerla porque, en caso contrario, esto supone una infracción y conlleva la imposición de multas por conducir sin seguro.

Rotura de las lunas

Un picotazo en la luna puede arruinarte el día. O no. Porque contar con una póliza de seguro que cubra la reparación de los cristales y las lunas del coche en caso de arañazo, rotura o daños, es una garantía a tener en cuenta. De tal manera que el coste de la reparación esté totalmente cubierto por la póliza y que una pequeña piedra no desequilibre la economía de todo el mes.

Asistencia en carretera

Al igual que un picotazo en carretera puede arruinar el día, un pinchazo o una avería que te deje tirado en mitad de la carretera es mucho peor. Por este motivo, resulta imprescindible contar con una cobertura que te permita disfrutar de asistencia en carretera a cualquier hora del día. Hay pólizas que ofrecen este servicio durante 24 horas y en cualquier punto de España, lo que ofrece una gran comodidad y seguridad a los conductores ante cualquier avería.

Además de la asistencia en el lugar, se incluyen otras coberturas que dependen de la compañía y póliza. Entre ellas destacan la reparación urgente en carretera, asistencia médica en caso de ser necesario o la posibilidad de remolcar el coche por diferentes causas, entre otros.

Robo del coche

Tener protección frente al posible robo del vehículo es otra de las coberturas básicas que es importante que incluya el seguro del coche. Se trata de un servicio que ofrece seguridad y protección a los conductores que sean víctimas de estas sustracciones y que les garantiza el cobro de una cantidad de dinero para compensar la pérdida.

El importe específico que recibe el conductor en estos casos depende de lo contratado con la compañía y de las condiciones específicas que se encuentran detalladas en el contrato del seguro. Aunque suele ser o el valor real del coche o el valor venal del vehículo. De manera adicional, algunas pólizas añaden en esta cobertura los daños ocasionados en el caos de intento fallido de robo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta otros daños colaterales asociados. Porque una cosa es el robo del coche y otra el robo de las pertenencias del interior. En ese caso, puede que te preguntes qué me cubre el seguro del coche si me roban lo que tengo dentro.

Coche de sustitución

Contar con un coche de sustitución es una de las coberturas que puede resultar imprescindible en algunos hogares, aunque no en todos. Es el caso de las unidades de convivencia en las que solamente exista un coche. En este caso, contar con un respaldo ante una avería que no te deje sin poder moverte es fundamental. Por otra parte, en el caso de los hogares con más de un vehículo, puede que esta cobertura no sea de las más importantes a contabilizar como esencial.

Cobertura por catástrofes naturales

¿Cubre mi seguro del coche los daños por inundaciones? Esta es una cobertura que puede ser imprescindible en determinados conductores, pero no para todos. En concreto, los titulares que vivan en zonas con alto riesgo de inundaciones, terremotos o incendios, deben valorar incorporar este tipo de coberturas en sus seguros. Para evitar que a la desgracia ocurrida se sumen los daños en el vehículo.

Protección específica del conductor

La póliza que cubre al conductor es otra de las coberturas a tener en cuenta. Se trata de un servicio con el que la compañía incluye posibles indemnizaciones en caso de accidente, incapacidad permanente o hasta fallecimiento. También se cubren los gastos ocasionados por asistencia sanitaria en caso de ser necesario

