Finalizar un contrato de alquiler: Trámites obligatorios, plazos y aspectos clave para dejar todo bien atado

¿Quieres poner fin a un contrato de alquiler antes de que llegue la fecha de vencimiento? Rescindir este documento antes de lo pactado y sin penalizaciones es posible, pero solamente si se siguen unos pasos específicos a la hora de realizar los trámites obligatorios para llevar a cabo esa operación. Y siempre y cuando se respeten los plazos que contempla la ley.

Solo en estos casos, un inquilino puede poner fin a un alquiler antes de que finalice el contrato y no tener que asumir ningún tipo de coste por ello. Si quieres saber más, puedes consultar los aspectos clave para dejar todo bien atado al dejar un piso de alquiler antes de tiempo desde esta información.

¿Puedo poner fin a un alquiler en cualquier momento sin penalizaciones?

No. De manera general, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite a los inquilinos que lo deseen rescindir un contrato de alquiler, solo cuando hayan transcurrido, al menos, seis meses desde que se firmó el documento. Este es el plazo que debe respetarse para evitar penalizaciones al dejar el piso.

Aunque el plazo no es el único aspecto a tener en cuenta a la hora de dar este paso. De manera adicional, para poner fin a un contrato de alquiler antes de finalice el plazo hay que avisar por escrito de esta intención de rescindir el acuerdo para que el propietario tenga conocimiento de este hecho con la suficiente antelación. ¿Pero, cuánto es este tiempo?

El aviso debe efectuarse, al menos, con 30 días de antelación. En el caso de no respetar este plazo, el inquilino podría enfrentarse a determinadas penalizaciones derivadas de un incumplimiento de contrato. De forma específica, en la notificación el inquilino debe detallar el día que pretende dejar la vivienda libre. Para que el documento tenga validez legal, puedes consultar cómo hacer un modelo de rescisión de contrato de alquiler para irte antes de tiempo y el contenido que debe incluirse.

Rescindir un contrato de menos de 6 meses de vigencia

¿Y si necesito rescindir un contrato que tiene menos de 6 meses de antigüedad? En estos casos, a no ser que se dé alguna circunstancia concreta, esto suele llevar asociado una serie de penalizaciones, como la pérdida de la fianza. Solamente hay dos supuestos en los que es posible rescindir un contrato de alquiler nada más firmarlo y no tener penalizaciones y es cuando el propietario incumple alguna cláusula del contrato o cuando la casa no cumple con las condiciones básicas de habitabilidad.

En el resto de casos, finalizar el contrato antes de los seis meses, aunque se avise con suficiente antelación, tiene penalización. En cuanto al tipo, esta dependerá de lo que se detalle en las cláusulas del contrato que es fundamental revisar antes de firmarlo.

Aspectos clave para finalizar un contrato de alquiler

De manera adicional a los plazos y trámites específicos a realizar para poner fin a un alquiler, hay otros aspectos clave a tener en cuenta para dejar todo bien atado y terminar la relación contractual de la mejor manera posible.

Inventario de la vivienda

Es fundamental dejar constancia de cómo se queda la casa y compararlo con el momento en el que entraste a vivir, para evitar posibles conflictos con el propietario. Para ello, lo mejor es revisar el buen estado del piso y hacer fotografías de cada espacio.

Entrega de llaves y devolución de fianza

Es otro de los cabos que hay que dejar bien atados. En el documento que se firme sobre la rescisión del contrato, es recomendable fijar una fecha de entrega de llaves y, de manera adicional, acordar el momento de entrega de la fianza. Así como el método de ingreso y la cantidad, para que no queden cuentas pendientes.

Facturas al día y cambio de suministros

Por otra parte, da igual el día en el que abandones el piso, hay que hacer cuentas. Es fundamental dejar todo pagado para que el casero no pueda imponer penalizaciones. Y evitar posibles conflictos. El agua, internet, teléfono, luz o gas son partidas de costes que hay que saldar antes de abandonar el piso por haber usado los servicios ese último mes.

Una vez abonado, si la titularidad de los servicios recae sobre el inquilino que es quien paga la facturas en un piso de alquiler, modificarlas para que el propietario sea de nuevo el titular de las mismas.

