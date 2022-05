Sabías Que...

Sociedad

¿Hasta qué hora se puede hacer ruido?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los horarios en los que está permitido hacer ruido en casa dependen de si es un día laborable o festivo. En el primer caso, de lunes a viernes, el horario es más amplio. En concreto, está permitido hacer ruido entre las 8 de la mañana hasta las 21:00 o 22:00 de la noche.

Aunque estas franjas horarias varían en función de cada ayuntamiento, que puede modificarlas si así lo establece en las ordenanzas municipales. Por ello, a continuación te explicamos hasta qué hora puedes hacer ruido en tu casa durante los días laborales. Aunque si lo que quieres saber es el horario permitido en los días de descanso, aquí te explicamos desde y hasta qué hora puedes hacer ruido los fines de semana.

Hasta cuándo se puede hacer ruido entre semana

El horario para hacer ruido entre semana en España comienza a las 8 de la mañana y termina sobre las 9:00 o 10:00 de la noche. Aunque no siempre es así. De hecho, cada ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas municipales sobre contaminación acústica en las que se fijan los horarios en los que se puede hacer ruido y el número de decibelios permitidos en cada momento. Es decir, que no hay una franja horaria fija para todas las viviendas de España. Así se establece en la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, conocida como la Ley del ruido, que traspasa la gestión y competencias de esta materia a los diferentes ayuntamientos.

Por tanto, dependiendo de la localidad o municipio en el que residas, tanto tú como tus vecinos tendréis que ajustaros a unos horarios concretos para hacer ruido. En estas ordenanzas locales, que son de acceso público y puedes encontrar en la web de cada ayuntamiento, deben detallarse las franjas horarias exactas en las que está permitido hacer ruido en tu localidad.

Esta regulación por localidades conlleva que en algunos lugares las medidas sean más flexibles, como es el caso de las localidades de Bilbao y Zaragoza, en las que el ruido está permitido entre semana hasta las 22:00 de la noche. En el otro extremo, se encuentran las comunidades menos permisivas, que reducen el horario para hacer ruido a las 21:00 de la noche, como es el caso de Madrid o Barcelona.

El jardín o las terrazas también están sujetos a restricciones

Todo lo mencionado en el apartado anterior y lo que se detalla en esta guía en general también incluye a las terrazas de los pisos o los jardines de los chalets. Es decir, que la normativa horaria y el nivel máximo de decibelios permitidos en cada vivienda también tiene que aplicarse para estas zonas al aire libre.

Ruido por obras

Las obras en casa son una auténtica tortura para los vecinos que las sufren. Por ello, lo más recomendable es que cualquier propietario que quiera hacer alguna reforma en su vivienda es que lo haga entre semana, de lunes a viernes. Así se detalla en la mayoría de las ordenanzas municipales, en las que se permite que se puedan hacer obras desde las 8:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche. Aunque si para la obra se está usando maquinaria, hay dejarla un poco antes, sobre las 20:00 de la tarde.

¿Puedo hacer ruido en la hora de la siesta?

Por norma general, las ordenanzas municipales no contemplan restricciones de ruido en los horarios de siesta. Por tanto, en estos momentos, no puedes recurrir a la ley si tienes un vecino que pone música o se dedica a poner taladros a estas horas. Y lo mismo en el caso contrario, tu vecino no puede reclamarte nada por hacer ruido después de comer. Por tanto, la única alternativa en estos casos es que las dos partes se sientan a hablar para llegar a un acuerdo, respetaros mutuamente y así poder disfrutar de una buena relación de convivencia entre vecinos.

Número de decibelios permitidos de día y de noche

El número de decibelios máximo que puede realizarse en el interior de una vivienda depende de la franja horaria y de cada ayuntamiento:

En cuanto a la franja horaria diurna (de día), que abarca desde las 8 de la mañana hasta las 21:00 o 22:00 de la noche aproximadamente, la media de decibelios (db) que puede generar una casa en España es de unos 35 db. Pero, como decimos, todo depende de cada localidad. En algunos casos, durante el horario de día permiten hasta 45 db, como por ejemplo en Andalucía o Valencia.

Mientras que en horario de noche, que transcurre entre las 21:00 o 22:00 de la noche hasta las 07:00 de la mañana, los decibelios máximos se reducen a 30 db. O a 25 en algunas localidades.

Además, las normativas distinguen entre los dormitorios y el resto de estancias de la casa, permitiendo siempre un menor número de decibelios en la zona de las habitaciones frente al resto de la vivienda. En concreto, la normativa suele establecer entre 3 y 5 decibelios menos en el dormitorio.

Cómo saber si el vecino está haciendo mucho ruido

¿Pero, qué es hacer ruido? ¿Cuánto es mucho ruido? En las ordenanzas municipales debe aparecer detallado el número de decibelios máximos que pueden producirse en una vivienda y las franjas horarias. Da igual la acción que provoque el ruido. Puede que tu vecino tenga una lavadora vieja en casa que emita muchos decibelios o que se reúna con amigos o familia en tu casa a tomar algo. En cualquier caso, generar un mayor número de decibelios del permitido, por el motivo que sea, es motivo de multa y sanción económica. La cantidad de la multa en estos casos dependerá de la regulación de las infracciones de cada localidad.

Por otra parte, si quieres saber si estás haciendo mucho ruido en tu casa, puedes comprobarlo con unos dispositivos específicos para ello que se llaman medidores de decibelios.

Qué hacer si tengo un vecino ruidoso

En el caso de tener un vecino ruidoso y molesto, los pasos a seguir para intentar solucionar el problema son:

En primer lugar, hablar con él para explicarle el problema e intentar llegar a una solución hablando las cosas

para explicarle el problema e intentar llegar a una solución hablando las cosas Si el primer paso no tiene ningún efecto y vives en un bloque de edificios, lo siguiente que tienes que hacer es hablar con el presidente de la comunidad . Esta tiene que ser la figura que hable con el vecino y le solicite que, por el bien de la comunidad, debe hacer menos ruido.

. Esta tiene que ser la figura que hable con el vecino y le solicite que, por el bien de la comunidad, debe hacer menos ruido. Si el vecino ruidoso sigue sin hacer caso, tienes que recurrir a las autoridades. En uno de los momentos en los que creas que se está pasando de decibelios, llama a la Policía para que se personen en la vivienda. Puede que en la primera ocasión solo avisen al vecino y le alerten de las posibles consecuencias de no hacer caso. O puede que directamente midan los decibelios que está produciendo y, en caso de ser susceptible de multa, le pongan una sanción. Dependerá de cada caso.

Si quieres leer más noticias como ¿Hasta qué hora se puede hacer ruido?, te recomendamos que entres en la categoría de Sociedad.