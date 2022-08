Sabías Que...

La falta de lluvia multiplica las plagas de cucarachas, ratas y también en cultivos y colmenas

La falta de lluvias está dejando estampas espeluznantes con pantanos y ríos sin apenas agua. Pero la falta de precipitaciones no solo tiene estas consecuencias, puesto que también provocan plagas de todo tipo. “El micromundo de las plagas se ve también afectado, con la consiguiente alteración para la fauna, la flora y los seres humanos”, explican los expertos de Biblion Ibérica, empresa especializada en control de plagas.

Ratas

Por ejemplo, las ratas también modifican sus hábitos en busca de humedad. Para ello abandonan sus escondites y llegan incluso a meterse en las casas. Ante un problema de este alcance, aquí tienes más información sobre las plagas de ratas y cómo eliminarlas. Un buen consejo pasa por comprar veneno para ratas grandes.

Cucarachas

Las cucarachas son de los insectos que más asco dan porque, sobre todo, se asocian a falta de higiene y suciedad. Y estos bichos actúan de la misma forma, buscan humedad. “Y cuando una casa no está en las condiciones higiénicas adecuadas, se convertirán en su primer destino”, añaden los especialistas en plagas de Biblion Ibérica. Si tienes este problema, sobre todo en zonas donde suele haber restos de comida y se acumula suciedad debajo de los electrodomésticos, aquí tienes más consejos para eliminar cucarachas de la cocina.

Su extinción no es fácil debido a la rapidez con que se reproducen, pero existen productos adecuados para acabar con las cucas. Aquí tienes una información en la que se detallan cómo usar las jeringas para cucarachas, y saber cuál es mejor.

La aplicación de este tipo de productos insecticidas sostenibles y respetuosos con el entorno es una de las soluciones para combatir estos problemas, a falta de que estos animales vuelvan a esconderse en sus refugios fuera de las viviendas cuando vuelva a haber humedad tras las lluvias.

Otra solución a estos problemas es prevenir durante todo el año para evitar la erradicación de una plaga de este tipo, aunque no impide que los animales cambien sus hábitos y se expongan en su búsqueda de agua en periodos prolongados sin lluvias.

Mosquitos

Estos insectos pican más cuando hay sequía. ¿Motivos? La ausencia de agua provoca que, para prevenir la deshidratación, aumenten las picaduras para tener mayor suministro de sangre. Lo que a simple vista puede ser únicamente molesto para el hombre, es causa también para el incremento de enfermedades de carácter infeccioso.

Y como no tienen agua, también aumentan sus puestas de huevos. Esto se debe a que, a mayor temperatura y menor humedad, mayor rapidez en su metamorfosis debido a los cambios del ciclo reproductivo de estos insectos, porque aumentan sus puestas de huevos.

Otras plagas de insectos

En otros insectos ocurre lo mismo. Ante la falta de humedad, buscan el agua en los platillos de las macetas, zonas húmedas, en jardines, charcas, fuentes de las ciudades e incluso en piscinas. Se observa, cada vez más frecuente, concentraciones de abejas y avispas que tratan de beber el agua estancada que no encuentran ya en la naturaleza.

Al no llover, por otro lado, tampoco nacen flores y las abejas no pueden alimentarse de su néctar. Estos insectos, fundamentales para el equilibrio ecológico, se ven muy afectados por los cambios bruscos en sus ecosistemas. Además, la falta de lluvias atrae a sus colmenas a la varroa, un ácaro destructor que, explican desde Biblion Ibérica, “puede acabar con las colmenas debido a que no solamente mata a sus miembros, sino que deja enfermedades en crías”.

Plagas en cosechas y árboles

La falta de lluvias y sequía también afecta a cosechas y árboles en lo que a plagas se refiere. Algunas de sus víctimas son los bosques de coníferas europeos. Según un estudio liderado por el CREAF, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y la Universidad Autónoma de Barcelona, el 30 % de los árboles del continente están afectados por alguna plaga forestal y al 6 % les ha causado la muerte.

Otro ejemplo es la procesionaria del pino, que encuentra en estas condiciones meteorológicas un entorno apropiado para atacar a los pinos, acosados también por los escarabajos perforadores, invasores de las partes leñosas de las plantas. Por supuesto, la madera de las casas también les resulta atractiva, por lo que la recomendación es aumentar la ventilación y evitar, una vez más, pequeños focos de humedad.

Otros escarabajos, los barrenillos, más oscuros y con larvas de gusano color crema que pueden llegar a los nueve milímetros de largo, actúan también sobre madera, sin importar si está sana o enferma. El remedio más avanzado es la endoterapia vegetal, una solución inyectable de nutrientes y de producto fitosanitario al producto vascular de la planta.

Otras plagas invasoras de nombres tan curiosos como los trips, la cochinilla o los tigres hacen también el agosto en estas épocas en las que el campo padece la ausencia de lluvias.

