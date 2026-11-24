La fecha límite para comprar los regalos de última hora de Navidad en Amazon y que lleguen a tiempo

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

¿Cuál es el último día para comprar los regalos de Navidad en Amazon y que lleguen a tiempo? Si tienes pensado dejar algunas compras para última hora, debes tener en cuenta que no todos los artículos tienen los mismos plazos de entrega. Estas Navidades de 2026, Nochebuena se celebra el jueves 24 de diciembre y el día de Navidad cae en viernes, por lo que conviene comprobar las fechas de recepción de los pedidos antes de comprarlos.

Amazon Shipping, el servicio de transporte de paquetes de Amazon para empresas, recomienda organizar la recogida de los envíos como máximo el lunes 21 de diciembre para que lleguen antes de Nochebuena. Sin embargo, esta fecha no equivale al último día para realizar compras en Amazon.es. Tenlo en cuenta y consulta siempre cuando vayas a completar una compra que te aseguras tener tu regalo cuando te detalla en el carrito la fecha de entrega si compras un regalo de última hora. O que te aseguras de recibirlo si eliges un servicio de entrega rápido —añadiendo un coste extra por la entrega— o de servicio entrega en el mismo día en 16 ciudades españolas y sus alrededores.

Hasta qué día puedes comprar los regalos de Navidad 2026 en Amazon

Para los más previsores, las ofertas del Black Friday son una oportunidad para adelantar las compras de los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos. Este año, la Semana de Black Friday de Amazon se celebra del jueves 19 al lunes 30 de noviembre de 2026, hasta las 23:59 horas.

Pero si te ha pillado el toro y todavía tienes regalos pendientes, debes prestar especial atención a la fecha de entrega que aparece al seleccionar cada producto.

Estos son los días clave del calendario de Navidad de 2026 para recibir tus compras:

Lunes 21 de diciembre: fecha límite recomendada por Amazon Shipping a las empresas para organizar la recogida de los paquetes que deben llegar antes de Nochebuena. No es una fecha límite general de compra en Amazon.es.

fecha límite recomendada por Amazon Shipping a las empresas para organizar la recogida de los paquetes que deben llegar antes de Nochebuena. No es una fecha límite general de compra en Amazon.es. Martes 22 de diciembre: quedan dos días para Nochebuena. Comprueba si los productos que quieres comprar tienen opciones de entrega rápida.

quedan dos días para Nochebuena. Comprueba si los productos que quieres comprar tienen opciones de entrega rápida. Miércoles 23 de diciembre: víspera de Nochebuena. Para recibir los regalos a tiempo, necesitarás seleccionar productos cuya fecha de entrega sea, como máximo, el jueves 24 de diciembre.

víspera de Nochebuena. Para recibir los regalos a tiempo, necesitarás seleccionar productos cuya fecha de entrega sea, como máximo, el jueves 24 de diciembre. Jueves 24 de diciembre: Nochebuena. Si todavía tienes regalos pendientes, comprueba si están disponibles con la modalidad de entrega en el mismo día en tu dirección.

Nochebuena. Si todavía tienes regalos pendientes, comprueba si están disponibles con la modalidad de entrega en el mismo día en tu dirección. Viernes 25 de diciembre: día de Navidad. El calendario oficial de Amazon Shipping no contempla entregas durante esta jornada.

Estas fechas deben servir como referencia para planificar las compras, no como una garantía general de entrega. Los plazos dependen del producto, las existencias, el vendedor, la dirección de destino y la modalidad de envío seleccionada.

Comprar regalos de Navidad a última hora con Amazon Prime

Los clientes de Amazon Prime disponen de distintas modalidades de envío rápido para los productos elegibles. Según la información publicada por Amazon España el 19 de noviembre de 2026, millones de artículos cuentan con entregas gratuitas e ilimitadas en dos o tres días.

Además, en determinadas localidades está disponible el servicio ‘Entrega Hoy’, que permite recibir algunos productos durante el mismo día en el que se realiza el pedido.

Para los clientes de Amazon Prime, la entrega en el mismo día es gratuita en productos elegibles de importe igual o superior a 29 euros, siempre que el servicio esté disponible para la dirección seleccionada.

La posibilidad de recibir un pedido en unas horas puede resultar especialmente útil para quienes dejan las compras navideñas para los últimos días de diciembre.

Las 16 ciudades en las que Amazon ofrece entregas en el mismo día

Amazon ha confirmado que su servicio ‘Entrega Hoy’ está disponible en las siguientes ciudades españolas y sus alrededores:

Alicante.

Barcelona.

Cádiz.

Cartagena.

Jerez de la Frontera.

Elche.

Madrid.

Málaga.

Marbella.

Murcia.

Palma.

Sevilla.

Tarragona.

Valencia.

Valladolid.

Zaragoza.

La disponibilidad de este servicio depende del código postal de destino, del producto seleccionado y de la hora a la que se realiza el pedido.

Que Amazon disponga de entregas en el mismo día en estas ciudades no significa que todos sus habitantes puedan recibir cualquier producto en unas horas ni que el servicio esté garantizado durante Nochebuena.

¿Se pueden comprar regalos en Amazon el 24 de diciembre y recibirlos ese mismo día?

El jueves 24 de diciembre es el último día para recibir los regalos antes de la celebración de Navidad. Amazon Shipping ha confirmado que realizará repartos durante Nochebuena, aunque no efectuará recogidas de paquetes ese día.

En cuanto a las compras en Amazon.es, la compañía dispone de un servicio de entrega en el mismo día para determinados productos y localidades. Sin embargo, todavía no ha anunciado los horarios especiales ni las horas límite para realizar pedidos durante el 24 de diciembre de 2026.

Si tienes previsto comprar algún regalo durante Nochebuena, comprueba que Amazon indica expresamente que puedes recibirlo ese mismo día antes de confirmar el pedido.

No basta con que el producto esté disponible con Amazon Prime. La fecha de entrega debe coincidir con el día en el que necesitas recibirlo.

Hasta qué día puedes comprar los regalos de Reyes en Amazon

Para quienes prefieren entregar los regalos durante la festividad de los Reyes Magos, las fechas clave de estas Navidades son el lunes 4 y el martes 5 de enero de 2027.

El calendario oficial de entregas de Amazon Shipping para la temporada navideña de 2026 contempla repartos durante ambas jornadas, aunque el martes 5 de enero no realizará recogidas de paquetes.

El miércoles 6 de enero, día de Reyes, este servicio de transporte no realizará entregas.

Por tanto, si quieres tener los regalos preparados antes de que lleguen sus majestades los Reyes Magos de Oriente, comprueba que la fecha de entrega prevista de tus compras en Amazon.es sea, como máximo, el martes 5 de enero.

Amazon todavía no ha publicado una fecha límite general para realizar las compras de Reyes de 2027.

Cómo saber si un regalo de Amazon llegará a tiempo para Navidad

La forma más fiable de comprobar si un pedido llegará antes de Navidad o de Reyes es consultar la fecha de entrega que aparece durante el proceso de compra.

Antes de realizar el pedido, sigue estos pasos:

Selecciona la dirección de entrega correcta. Los plazos pueden variar de una localidad a otra.

Los plazos pueden variar de una localidad a otra. Comprueba la fecha de entrega del producto. Amazon muestra las opciones de envío disponibles para cada artículo.

Amazon muestra las opciones de envío disponibles para cada artículo. Revisa quién vende y envía el producto. Los plazos de los vendedores externos pueden ser diferentes.

Los plazos de los vendedores externos pueden ser diferentes. Consulta las modalidades de envío rápido. Comprueba si puedes recibir el artículo al día siguiente o durante el mismo día, cuando estas opciones estén disponibles.

Comprueba si puedes recibir el artículo al día siguiente o durante el mismo día, cuando estas opciones estén disponibles. Verifica nuevamente la fecha de entrega antes de pagar. Si compras varios productos, pueden llegar en paquetes diferentes y en fechas distintas.

También puedes valorar la posibilidad de recibir tus regalos en una taquilla de Amazon Locker o en un punto de recogida. Según la información publicada por Amazon durante la campaña navideña de 2026, la compañía dispone de más de 29.000 taquillas y puntos de recogida en España.

Esto puede resultar especialmente práctico si no vas a estar en casa durante el reparto o quieres evitar que los destinatarios de los regalos descubran sus compras antes de tiempo.

Qué regalar si los pedidos de Amazon ya no llegan a tiempo para Navidad

Si has esperado hasta el último momento y ninguno de los productos que quieres comprar puede llegar antes de Navidad, una alternativa son los regalos digitales.

Las tarjetas regalo electrónicas de Amazon, por ejemplo, permiten obsequiar a otra persona sin depender del transporte de un paquete físico. Antes de comprarlas, comprueba las condiciones y el plazo de envío electrónico.

Casacochecurro, en calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.