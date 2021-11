Ocio - Tecnología

Guía para comprar en Amazon Prime Now

Amazon presenta un nuevo servicio que permite a los usuarios hacer la compra online, desde casa, y recibirla en 48 horas como máximo. Si prefieres evitar desplazamientos al supermercado y llenar la cesta de la compra en un clic, en esta guía te explicamos qué es y cómo comprar en Amazon Prime Now

Hacer la compra paso a paso

Si hacemos compra de productos en la página web de cualquier supermercado tendrá una demora de unos días hasta que podamos recibirla en casa por la acumulación de trabajo. Por este motivo a continuación desvelamos un pequeño truco que podemos realizar para que podamos recibir la compra que hagamos en Amazon Prime Now en tan sólo dos días. Pero avisamos, hay que ser rápido y estratega.

PASO 1: Crear una cuenta Amazon Prime

Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta Amazon Prime. Porque el servicio Amazon Prime Now es exclusivo para clientes Prime. Para ello tenemos que acceder a la página principal de Amazon Prime.

Desde Amazon ofertan el servicio Prime de forma gratuita durante el primer mes con un periodo de prueba. Por tanto pinchamos en el botón amarillo de la pantalla principal que dice ‘Empezar mi periodo de prueba gratis’. Si no tenemos cuenta de Amazon, nos lleva a la siguiente página para que crearnos una cuenta:

Si tenemos una cuenta, introducimos nuestros datos. Pero si no la tenemos, nos aparece la siguiente pantalla para rellenar los datos y crearla. Nos piden los siguientes datos: Un nombre, un correo y una contraseña.

El siguiente paso es verificar la cuenta a través de nuestro correo electrónico. Recibiremos un email en el correo para proceder a la verificación con un código que debemos introducir en esta pantalla.

Una vez introducimos el código, ya tenemos creada la cuenta de Amazon. La siguiente pantalla que aparece nos indica directamente cómo crearnos la cuenta de Amazon Prime.

En esta pantalla nos piden un número de cuenta bancaria. Una vez introducimos los datos, ya tenemos cuenta de Amazon Prime.

PASO 2: Completar los datos de dirección

Es muy importante verificar que los datos de dirección y de entrega que tiene Amazon Prime Now son los de nuestra residencia habitual.

En la misma pantalla que nos solicitan los datos de la cuenta, en la parte de arriba a la izquierda encontramos un botón que nos dice: ‘Hola. Elige tu dirección’. Es aquí donde tenemos que introducir nuestros datos de residencia.

PASO 3: Llenar la cesta

Es aconsejable seleccionar productos de un mismo proveedor a la hora de hacer la compra. Si lo hacemos de esta forma el envío de productos será más rápido porque sale todo únicamente de un proveedor y no de varios.

Podemos hacer la cesta en cualquier momento del día y dejarla guardada, no se va a eliminar ni a perder los productos que hayamos dejado en la cesta.

PASO 4: Hacer la compra a las 00:00h

¿Por qué a las 00:00h? Es a esta hora cuando Amazon Prime Now abre las nuevas ventanas de entrega.

Es en este momento cuando vamos a tramitar el pedido y vamos a intentar conseguir el mejor hueco de entrega de nuestra compra.

Hay que seguir con detalle todas las indicaciones que va añadiendo el servidor. Amazon Prime Now te da varias opciones a elegir para recibir el pedido. Seleccionamos la que mejor nos venga y listo.

¿Y si ya tengo cuenta?

Si somos usuarios de Amazon Prime y queremos hacer uso de este servicio de compra de productos Amazon Prime Now, podemos acceder a la página a través de esta dirección.

En esta página nos solicitan un código postal para acceder al supermercado online y empezar a hacer la cesta de la compra.

Zonas de España

Pero antes de crearnos una cuenta y hacernos ilusiones con este servicio de Amazon tenemos que tener en cuenta que no llega a todos los lugares de España.

Es un servicio que tiene presencia en las principales ciudades de España como Madrid, Barcelona y Valencia, pero por ejemplo no llega a todos los pueblos de la España rural.

En el caso de Valencia sólo presta servicio en el centro de la ciudad. En Madrid llega a los alrededores y presta servicio a lugares como Vallecas, Carabanchel, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Leganés, Coslada o Alcobendas entre otros. En el caso de Barcelona también llega a los alrededores y presta servicios a lugares como Badalona, El Prat de Llobregat, Sant Feliu y L’Hospitalet de Llobregat entre otros.

Amazon Prime Now es un servicio mínimo para clientes de Amazon Prime para poder hacer uso de él tenemos que realizar un pedido mínimo.

Horarios de entrega

Una vez que hemos llenado la cesta de la compra llega el momento más importante de todo el proceso: elegir el momento de la entrega.

Desde esta plataforma nos dan varias opciones de entrega: O bien elegir una hora concreta o en una franja de 2 horas durante el día o a lo largo del día siguiente.

Los horarios de entrega de Amazon Prime Now son en Madrid y alrededores los 7 días de la semana desde las 8 de la mana hasta media noche.

En Barcelona y alrededores de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta media noche y los domingos prestan servicio pero con horario diferente: de 10 de la mañana a 10 de la noche.

En Valencia prestan servicio de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Productos

En este mercado online encontramos gran variedad de productos tanto de primera necesidad como de otros que no lo son. A continuación mencionamos una selección de productos básicos que podemos encontrar:

1. Alimentación.

2. Bebidas.

3. Belleza.

4. Deportes.

5. Electrónica.

6. Juguetes.

6. Hogar.

7. Cocina.

8. Limpieza.

ADVERTENCIA: No siempre encontramos la franja horaria deseada

Ante la creciente demanda de este tipo de servicios encontramos cada vez más dificultades para encontrar ciertos productos en los supermercados tanto en tienda física como en online.

En el caso de Amazon Prime Now, la demanda crece por momentos. Por tanto conseguir el horario de entrega deseado no es 100%, pero sí hay probabilidades.

Medidas de seguridad entre cliente y empleados

Las medidas de seguridad que se han tomado en Amazon por el coronavirus para evitar el posible contagio entre empleados y clientes consisten en no mantener contacto físico en ningún momento:

Cuando te van a llevar la compra el empleado llama al timbre del portal y te llega una notificación cuando te han dejado la compra en la puerta de casa.

En caso de residir en una vivienda sin portal ni pisos, te llega directamente la notificación para que salgas a recogerla a la puerta.

Las notificaciones en ambos casos se realizan a través de correo electrónico o a través de la App. Por este motivo es importante estar atentos a estas dos plataformas en el momento que tengamos fijada la fecha de entrega, para evitar posibles hurtos de vecinos.

Beneficios de ser cliente de Amazon Prime

En primer lugar los envíos de productos de Amazon Prime llegan con mayor rapidez que los productos que no lo son. En la web indican que con este servicio tienes el envío de productos en periodos breves de tiempo, de entre 1 a 3 días. Sin compra mínima.

Por ser de Amazon Prime también te llevarás gratis el servicio de Prime Vídeo. Es una plataforma para ver películas y series además de las propias de Amazon en streaming. Se incluyen en esta plataforma aquellas series de Amazon Originals.

Cuando eres cliente de Amazon Prime tienes acceso prioritario a las Ofertas Flash que lanzan. Este servicio se abre media hora antes a los clientes prime que al resto de usuarios, al igual que los clientes prioritarios de Amazon Business.

En cuanto a la lectura, Amazon Prime también cuenta con un servicio exclusivo: Prime Reading. Es una plataforma en la que tenemos acceso a una selección de eBooks de Amazon Kindle Unlimited que se van actualizando de forma constante. El acceso a estos libros puede hacerse desde la App gratuita Kindle para iOS y Android.

Otra de las ventajas de este servicio tiene que ver con la fotografía: Amazon Photos. Es un sistema que nos permite crear un álbum virtual con todas nuestras imágenes a través de Amazon Drive. Es gratis e ilimitado.

Prime Music es otro de los servicios que ofrece más de 2 millones de canciones sin publicidad. La música puedes escucharla online o descargarla.

Si eres estudiante, también te puedes beneficiar a través del programa Prime Student, más económico en la suscripción y con 90 días para probarlo completamente gratis.

Amazon ha puesto a disposición de sus usuarios un servicio de compra de productos a través de la financiación en Amazon con Cofidis. Existen dos métodos en función de la cantidad a financiar.

