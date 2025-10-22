La Seguridad Social sumará años sin trabajar para mejorar tu pensión: así funciona la integración de lagunas

La Seguridad Social permitirá sumar años de cotización sin haber trabajado para evitar que las pensiones de jubilación se vean reducidas. Esta medida, conocida como integración de lagunas, está pensada para proteger la cuantía de la pensión, especialmente en los casos en los que el trabajador ha tenido interrupciones laborales o ha cotizado menos de 25 años. A partir de 2026, el nuevo sistema de cálculo de la pensión reforzará esta protección con fórmulas más flexibles y favorables. Así cubrirá la Seguridad Social tus años sin cotizar para que no pierdas dinero en la jubilación.

Qué es la integración de lagunas

Si has trabajado menos de 25 años y crees que esto podría afectar a la cuantía de tu pensión, la Seguridad Social aplicará una fórmula para evitarlo: sumará años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada. Este mecanismo, llamado integración de lagunas, cubre los meses en los que no existió la obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión. Está recogido en el artículo 209.1.b de la Ley General de la Seguridad Social y tiene un objetivo claro: proteger el importe de la pensión, aunque no se sumen esos meses como tiempo cotizado para alcanzar el mínimo de jubilación.

Cómo se calcula la pensión y qué pasa si hay meses sin cotizar

La cuantía de la pensión se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan según la inflación para conocer su valor real. Por eso, si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, esas lagunas reducen la base reguladora media, lo que implica una pensión más baja. La integración de lagunas actúa como una “red de seguridad”, rellenando esos huecos con una base mínima para evitar que el cálculo se desplome.

Quién tiene derecho a la integración de lagunas

No todos los trabajadores pueden beneficiarse de este mecanismo. Según la normativa actual:

Los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) sí pueden integrar lagunas con bases mínimas.

Los autónomos están excluidos, aunque existe una excepción: pueden integrar las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad, siempre que no estuvieran obligados a cotizar.

están excluidos, aunque existe una excepción: pueden integrar las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de actividad, siempre que no estuvieran obligados a cotizar. Tampoco pueden hacerlo los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena ni los empleados del hogar durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.

En los casos en los que sí se aplica, el mecanismo funciona así:

– Los primeros 48 meses sin cotizar se integran al 100 % de la base mínima vigente.

– Del mes 49 en adelante, al 50 %.

– En el caso de las mujeres, la norma mejora la cobertura: hasta 60 meses al 100 %, del 61 al 84 al 80 %, y a partir del 85 al 50 %.

Cambios previstos a partir de 2026

A partir de 2026 entrará en vigor el nuevo sistema dual de cálculo de la pensión, recogido en el Real Decreto-ley 2/2023, que permitirá al trabajador elegir entre dos fórmulas:

Mantener el método actual (últimos 25 años de cotización).

Optar por un nuevo modelo que ampliará el periodo a 29 años, descartando los dos peores años de cotización.

Esto puede beneficiar a quienes tuvieron periodos sin cotizar o bases muy bajas en determinados años. Además, la Seguridad Social estudia ampliar la cobertura de integración para mujeres y colectivos con interrupciones laborales, aplicando más meses al 100 % de la base mínima.

Ejemplo práctico

Imaginemos el caso de una persona con 60 meses sin cotizar dentro de los 25 años previos a su jubilación:

Los primeros 48 meses se computarán al 100 % de la base mínima.

Los 12 restantes, al 50 %.

Si se trata de una mujer, esos 12 meses podrían integrarse al 80 %, gracias a las mejoras introducidas.

El resultado: la base reguladora será mayor y, por tanto, la pensión mensual también.

Consejos para quienes tienen lagunas de cotización

Consulta tu vida laboral para saber si tienes meses sin cotizar.

para saber si tienes meses sin cotizar. Comprueba si esos periodos son efectivamente lagunas (sin obligación de cotizar) o si hay algún error en tus cotizaciones.

Conoce la base mínima de cotización de los años afectados, ya que es la que se usa para integrar las lagunas.

de los años afectados, ya que es la que se usa para integrar las lagunas. Si estás próximo a jubilarte, analiza si te conviene esperar al nuevo sistema de 2026 para elegir la fórmula más favorable.

En el caso de los autónomos, valora con un asesor especializado las opciones para compensar periodos sin cotizar.

La integración de lagunas es una herramienta pensada para proteger a quienes han tenido carreras laborales interrumpidas o menos de 25 años cotizados. No añade años al cómputo, pero sí evita que la base reguladora se reduzca drásticamente, del mismo modo que siempre te interesa solicitar la jubilación en diciembre, como indican los profesionales. Con las novedades de 2026, el sistema ofrecerá mayor flexibilidad y equidad, especialmente para mujeres y trabajadores con trayectorias discontinuas.