Las mejores tarjetas prepago para evitar estafas durante las compras del Black Friday

NOTICIA de de Jessica Pascual

Durante las épocas de mayor compras online, las estafas se multiplican y las comisiones bancarias que pueden aplicarte por gastar de más y quedarse ante un posible descubierto en cuenta aumentan. ¿Se pueden evitar estas situaciones? Sí, con las tarjetas para pagar por internet, es decir, con las tarjetas prepago virtuales que puedes usar para pagar compras como las del Black Friday y las adelantadas de los regalos de Navidad. ¿Has oído hablar de ellas? A continuación te explicamos todas sus ventajas, características y cuáles son las mejores.

El método más seguro para comprar por internet

Las tarjetas prepago son uno de los métodos más seguros para comprar por internet. ¿El motivo? Si no cargas saldo, es un plástico inservible que no tiene ningún acceso a datos o cuentas bancarias. Es decir, que si pierdes o te roban la tarjeta, no tendrás que preocuparte si no has metido dinero antes. Por mucho que quieran usarla, no servirá para pagar nada. Es una modalidad totalmente distinta a otros productos bancarios en los que las grandes diferencias entre las tarjetas de débito, crédito y prepago consiste en que estas últimas hay que recargarlas constantemente con el dinero de la cuenta bancaria.

En el caso de que compres en una página poco segura y hayas picado en el anzuelo de una estafa, en el peor de los casos, solamente van a quitarte el importe que has metido en la tarjeta prepago. Aunque sigue siendo una faena, el resto de ahorros que tienes en tu cuenta, así como tus datos bancarios están protegidos. Por lo que puede decirse que en estos casos, la pérdida del importe puede considerarse como un mal menor.

Además de ganar en seguridad, las tarjetas prepago son una de las mejores formas para controlar los gastos de las compras derivadas del Black Friday. Si no quieres pasarte de dinero, basta con meter un determinado importe en la tarjeta y gestionártelo como mejor puedas. Una vez se acabe, quedará en ti si quieres seguir metiendo más dinero o si prefieres no gastar más durante este mes.

Es una herramienta de control que puedes utilizar junto con otras, como las aplicaciones para controlar las finanzas del hogar, que te ayudan a hacer una buena gestión de la economía y evitar el sobreendeudamiento.

Las 8 mejores tarjetas de las entidades bancarias

Algunas de las entidades bancarias que ofrecen este servicio son:

Tarjeta Virtual BBVA prepago. Es una tarjeta que permite hacer recargas de saldo de hasta 600 euros y que no tiene comisiones de mantenimiento ni de emisión.

Tarjeta Virtual e-Cash de prepago Santander. Esta tarjeta es gratis durante el primer año. Las recargas que puedes hacer son de entre 6 y 1.650 euros.

Cybertarjeta de CaixaBank. Esta tarjeta virtual de prepago cuya contratación es gratuita. Aunque tiene costes de gestión de saldo y si no la utilizas. Es instantánea, puedes usarla desde que la contratas.

Tarjeta virtual de Abanca. Esta modalidad de tarjeta es gratuita y puedes solicitar el número de tarjetas que quieras.

Tarjeta virtual de N26. Es una tarjeta prepago que la entidad ofrece de manera gratuita a los clientes de la entidad.

Tarjeta virtual Bnext. Tarjeta prepago gratuita para pagar por internet. Para ello hay que ser cliente de la entidad para asociar esta tarjeta a una cuenta.

Tarjeta virtual Kutxabank. Tarjeta de prepago gratuita que permite hacer compras por internet con límite de importe y fecha de caducidad prefijado.

Tarjeta Twyp de ING . Deja de existir. Fue una tarjeta gratuita que, a diferencia de otros bancos, permitía contratarla cualquier persona. Independientemente de la entidad que fuese.

Recuerda que para sacarte cualquier tarjeta de prepago es fundamental contratar los servicios con la entidad en la que quieres sacar la tarjeta. El proceso es rápido y sencillo, puesto que puedes hacerlo directamente desde la aplicación del móvil o en las oficinas.

Otras tarjetas prepago

Además de las específicas de cada banco que puedes pedir directamente desde la aplicación del teléfono, también hay otras como la tarjeta prepago de Correos. Que tiene el mismo funcionamiento y que puedes solicitar directamente en las oficinas de esta entidad.

Además del uso de este tipo de tarjetas en las compras online, en esta otra información puedes consultar algunos consejos y pautas para comprar de manera segura por internet, así como las fórmulas para evitar el fraude y las estafas online.

