Las multas de las ZBE de Madrid quedan anuladas por el Supremo: qué pasa ahora con las sanciones ya pagadas

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Qué pasa ahora con las multas puestas por incumplir la normativa de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Madrid? ¿Las multas deben anularse? ¿Hay que devolver a los conductores los importes de multas ya pagadas? En definitiva, ¿qué pueden hacer los conductores? La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que anule de inmediato todas las sanciones impuestas hasta el 6 de abril y proceda a devolver el dinero recaudado.

El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto las multas impuestas por acceder a las ZBE de Madrid, lo que abre la puerta a su anulación y a la devolución del dinero cobrado a cientos de miles de conductores. La decisión se produce tras inadmitir el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya había declarado nula la ordenanza que regula estas zonas.

Desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025, el consistorio madrileño ha impuesto 3.361.751 multas, con un valor económico superior a 650 millones de euros, una cantidad que ahora podría tener que devolver.

Qué pasa ahora con las multas de las ZBE

La resolución del Supremo —mediante auto del 15 de abril de 2026— convierte en firme la sentencia del TSJM, lo que implica que:

Todas las multas impuestas en las ZBE de Madrid deben anularse , no solo las de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

, no solo las de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Las sanciones pendientes de pago quedarían sin efecto .

. Las multas ya pagadas podrían ser reclamadas por los conductores afectados.

AEA insiste en que el Ayuntamiento debe actuar de oficio y no obligar a los ciudadanos a iniciar reclamaciones individuales.

Qué pueden hacer los conductores afectados

A raíz de esta decisión judicial, los automovilistas que hayan sido sancionados pueden encontrarse en dos situaciones:

Si la multa está pendiente de pago

No debería exigirse su abono tras la anulación.

Se abre la vía para recurrir o solicitar su cancelación.

Si la multa ya se ha pagado

Se puede reclamar la devolución del importe.

AEA considera que el Ayuntamiento debe indemnizar a los afectados con la cantidad cobrada.

En este sentido, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha advertido que “el Ayuntamiento debería indemnizar a los automovilistas con el mismo importe de lo cobrado”.

AEA acusa al Ayuntamiento de una ‘estrategia dilatoria’

Desde la asociación denuncian que el recurso presentado por el Ayuntamiento no respondía al interés general. Según Mario Arnaldo, “el recurso de casación no obedecía a razones de interés general, sino a una estrategia dilatoria para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad”.

AEA asegura que lleva más de cinco años alertando del impacto económico de estas sanciones sobre los conductores madrileños.

Además, el presidente de la organización lanza una advertencia directa: “en caso contrario, el Ayuntamiento de Madrid se convertiría en una administración tramposa, en la que el ciudadano no podría nunca confiar”.

Por qué se habían impuesto estas multas

Las Zonas de Bajas Emisiones forman parte de la normativa medioambiental para reducir la contaminación del aire en las ciudades. En el caso de Madrid, la regulación se aplica desde septiembre de 2021 y limita el acceso a los vehículos más contaminantes, especialmente los que no tienen distintivo ambiental —los conocidos como vehículos ‘A’—.

Según el propio Ayuntamiento, estos vehículos pueden emitir:

1,6 veces más NOx que un coche con etiqueta B

4,5 veces más que uno con etiqueta C

Hasta 30 veces más que un vehículo ECO

El acceso no permitido a estas zonas estaba sancionado como infracción grave, con multas de 200 euros (100 euros por pronto pago).

Un precedente similar en otras ciudades

El caso de Madrid no es único. Según AEA, situaciones similares ya se produjeron en otras ciudades como Barcelona y Esplugues de Llobregat, donde también se cuestionó la legalidad de las Zonas de Bajas Emisiones y sus sanciones.

Qué puede pasar ahora con la normativa de las ZBE

A pesar de la anulación de las multas, las Zonas de Bajas Emisiones siguen siendo una obligación legal derivada de la normativa estatal sobre calidad del aire y cambio climático. Esto abre un escenario incierto en el que las restricciones pueden seguir existiendo, pero las sanciones impuestas bajo la ordenanza anulada deben revisarse. El conflicto entre la normativa medioambiental y su aplicación práctica queda ahora en el centro del debate.