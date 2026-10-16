Los coches eléctricos tienen un inconveniente que afecta a sus neumáticos: pueden desgastarse hasta un 20 % más rápido

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Los propietarios de coches eléctricos deben prestar especial atención al estado de sus neumáticos. Las ruedas de un vehículo eléctrico pueden desgastarse hasta un 20 % más rápido que las de un coche de combustión equivalente, según advierte Euromaster, red especializada en mantenimiento integral del automóvil, a partir de estudios e informes técnicos de Michelin. La diferencia se explica principalmente por tres características de estos vehículos: el mayor peso de las baterías, la entrega casi instantánea de potencia del motor y la frenada regenerativa.

Este desgaste adicional no significa que todos los coches eléctricos consuman sus neumáticos al mismo ritmo. Sin embargo, sus características mecánicas someten a las ruedas a esfuerzos diferentes de los que soportan los vehículos de gasolina o diésel.

Euromaster recuerda que la presión correcta, la revisión periódica de la banda de rodadura y la elección de neumáticos adecuados al peso y las prestaciones del vehículo son fundamentales para prolongar su vida útil, mantener la seguridad y evitar pérdidas de eficiencia y autonomía.

Por qué los neumáticos de los coches eléctricos pueden desgastarse un 20 % más rápido

Euromaster identifica tres factores que ayudan a explicar el mayor desgaste de los neumáticos en los vehículos eléctricos frente a modelos de combustión equivalentes.

No se trata únicamente de la forma de conducir, sino también de características propias de estos automóviles que influyen en el esfuerzo que deben soportar las ruedas.

1. El peso de las baterías aumenta la carga sobre los neumáticos

Los coches eléctricos suelen pesar más que sus equivalentes de combustión debido al peso adicional de las baterías.

Esta diferencia implica que los neumáticos tienen que soportar una carga mayor durante la circulación.

Cuanto mayor es el peso que deben sostener las ruedas, mayores son las exigencias a las que se someten en el contacto con el asfalto.

Por ello, el peso de la batería es uno de los factores que Euromaster señala para explicar que los neumáticos de determinados vehículos eléctricos puedan desgastarse más rápidamente.

2. La aceleración inmediata del motor eléctrico exige más a las ruedas

La segunda causa está relacionada con una de las características más conocidas de los coches eléctricos: su capacidad para acelerar rápidamente.

Los motores eléctricos entregan un elevado par motor prácticamente desde el primer momento, lo que permite una respuesta casi instantánea al pisar el acelerador.

El par motor es la fuerza de giro que genera el motor y que se transmite a las ruedas para impulsar el vehículo.

Esa entrega inmediata somete a los neumáticos a mayores esfuerzos, especialmente a los que reciben la fuerza del motor.

Por tanto, las características de aceleración de los coches eléctricos también pueden influir en el desgaste de sus ruedas.

3. La frenada regenerativa también influye en el desgaste

La tercera causa identificada por Euromaster es la frenada regenerativa, un sistema que permite recuperar parte de la energía del vehículo durante la desaceleración.

En lugar de depender exclusivamente de los frenos convencionales, el vehículo transforma parte de su energía cinética —la energía asociada al movimiento— en electricidad.

De esta manera, puede recuperar energía mientras reduce la velocidad.

Sin embargo, aunque este sistema disminuya el uso de los frenos tradicionales, las fuerzas necesarias para desacelerar el vehículo siguen transmitiéndose entre los neumáticos y el asfalto.

Por ello, Euromaster advierte de que una frenada regenerativa intensa también puede contribuir a acelerar el desgaste de las ruedas.

No todos los neumáticos sirven para un coche eléctrico, aunque tengan la misma medida

El peso adicional de las baterías y la respuesta inmediata del motor también condicionan las características que deben tener los neumáticos.

Según Euromaster, muchos vehículos eléctricos necesitan ruedas con especificaciones determinadas de carga, estructura y resistencia.

Esto significa que no basta con comprar un neumático que tenga las mismas dimensiones que el anterior.

Antes de sustituirlo, es fundamental comprobar que cumple las especificaciones establecidas por el fabricante del automóvil.

Entre los datos que deben respetarse se encuentran:

La medida del neumático: debe corresponderse con las dimensiones admitidas para el vehículo.

debe corresponderse con las dimensiones admitidas para el vehículo. El índice de carga: indica la capacidad de carga que puede soportar el neumático.

indica la capacidad de carga que puede soportar el neumático. El código de velocidad: identifica la categoría de velocidad para la que está homologado.

identifica la categoría de velocidad para la que está homologado. Las posibles homologaciones específicas: deben tenerse en cuenta cuando el fabricante del vehículo las exige.

deben tenerse en cuenta cuando el fabricante del vehículo las exige. Las características de estructura y resistencia: deben ser adecuadas al peso, la carga y las prestaciones del automóvil.

La compañía insiste en que elegir correctamente los neumáticos es especialmente importante en los vehículos eléctricos debido a las exigencias a las que están sometidos.

Cómo evitar que los neumáticos de un coche eléctrico se desgasten antes de tiempo

Aunque las características del vehículo influyen en el desgaste, el mantenimiento de los neumáticos sigue siendo fundamental para prolongar su vida útil. Euromaster recomienda realizar varias comprobaciones periódicas para detectar posibles problemas antes de que afecten al comportamiento de las ruedas.

Además del mantenimiento, la elección del neumático también influye en su duración. En este sentido, Euromaster ya había destacado las ventajas de los modelos de baja resistencia a la rodadura, que, según sus datos, pueden recorrer hasta un 30 % más de kilómetros frente a los neumáticos tradicionales. En esta información explicamos cómo hacer más kilómetros en un coche eléctrico con los mismos neumáticos y qué características presentan estas ruedas.

Comprobar la presión recomendada por el fabricante

La presión es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento.

Los neumáticos deben mantenerse siempre en los valores de presión establecidos por el fabricante del vehículo.

Una presión incorrecta puede acelerar su desgaste y aumentar la resistencia a la rodadura, es decir, la resistencia que encuentran las ruedas al desplazarse sobre el asfalto.

En un coche eléctrico, ese incremento de resistencia también puede afectar a la eficiencia energética y a la autonomía disponible.

Por tanto, revisar la presión no solo ayuda a cuidar los neumáticos, sino también a mantener las prestaciones del vehículo.

Revisar la profundidad y el estado de la banda de rodadura

Otra de las recomendaciones de Euromaster consiste en comprobar periódicamente la profundidad y el estado de la banda de rodadura.

La banda de rodadura es la parte exterior del neumático que está en contacto con la carretera.

Su estado resulta fundamental para mantener las prestaciones y la seguridad durante la circulación.

Detectar posibles desgastes irregulares

Euromaster también aconseja observar si los neumáticos presentan zonas con un desgaste diferente al resto.

Identificar posibles desgastes irregulares permite comprobar si las ruedas están funcionando en condiciones adecuadas y si es necesario realizar alguna intervención de mantenimiento.

Estas revisiones son especialmente importantes en vehículos cuyos neumáticos soportan mayores exigencias de peso y aceleración.

Qué tener en cuenta al cambiar los neumáticos de un coche eléctrico

Cuando llega el momento de sustituir las ruedas, Euromaster recomienda no fijarse únicamente en la medida del neumático.

La elección debe ajustarse a las características concretas del vehículo y a las indicaciones del fabricante.

En particular, hay que comprobar que los nuevos neumáticos sean adecuados para:

El peso del vehículo, incluido el de sus baterías.

La carga que deben soportar las ruedas.

Las prestaciones y características de aceleración del automóvil.

El índice de carga y el código de velocidad exigidos.

Las homologaciones específicas, cuando correspondan.

La elección correcta y el mantenimiento periódico son las principales recomendaciones de Euromaster para prolongar la duración de los neumáticos de los vehículos eléctricos y mantener sus condiciones de seguridad, eficiencia y autonomía.

El porcentaje de desgaste adicional de hasta un 20 % procede de la información técnica de Michelin utilizada por Euromaster y debe entenderse como una referencia comparativa, no como una duración garantizada para todos los neumáticos o vehículos eléctricos.