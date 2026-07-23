Hasta 7.500 euros de ahorro: así puedes pagar mucho menos por un coche eléctrico con el Plan Auto+

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Comprar un coche eléctrico en 2026 puede salir hasta 7.500 euros más barato gracias a la combinación de las ayudas directas del Plan Auto+ y la deducción disponible en el IRPF. El ahorro puede ser incluso superior si se añaden los descuentos ofrecidos por el concesionario o determinados incentivos compatibles.

El Gobierno ha aprobado el Plan Auto+, el nuevo programa de incentivos para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables que sustituye al anterior Plan MOVES. Las ayudas tienen carácter retroactivo y pueden aplicarse a las adquisiciones realizadas desde el 1 de enero de 2026, siempre que el vehículo y el comprador cumplan las condiciones establecidas.

Aunque la cifra más conocida del programa son los 4.500 euros de ayuda directa para particulares, esta cantidad no representa necesariamente todo el ahorro disponible. Los compradores también pueden beneficiarse de una deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF y de los descuentos adicionales que pueda aplicar el punto de venta.

¿Cuánto se puede ahorrar con el Plan Auto+?

Un particular que compre un turismo eléctrico y cumpla todos los requisitos puede conseguir un ahorro de hasta 7.500 euros al sumar los dos principales incentivos:

Hasta 4.500 euros de ayuda directa del Plan Auto+.

de ayuda directa del Plan Auto+. Hasta 3.000 euros mediante la deducción del 15 % en el IRPF.

El ahorro podría aumentar si el concesionario o la marca aplican un descuento adicional sobre el precio del vehículo. En el caso de los turismos y las furgonetas, se contempla una aportación de al menos 1.000 euros por parte del punto de venta, aunque esta cantidad debe aparecer correctamente reflejada en la factura de compra.

Por tanto, los 7.500 euros del ahorro principal no se reciben necesariamente de una sola vez. Una parte corresponde a la subvención del Plan Auto+ y la otra se obtiene posteriormente mediante la declaración de la Renta, siempre que el comprador tenga derecho a aplicar íntegramente la deducción.

Hasta 4.500 euros de ayuda directa para particulares

La ayuda máxima del Plan Auto+ para la compra de un turismo de la categoría M1 asciende a 4.500 euros para particulares.

Para acceder al importe completo no basta con comprar cualquier vehículo con etiqueta CERO. La cuantía se calcula mediante el denominado criterio EEE, que tiene en cuenta si el coche es eléctrico, económico y europeo.

Esto significa que los modelos 100 % eléctricos, con un precio más contenido y fabricados en Europa son los que pueden recibir una mayor subvención.

La ayuda máxima cambia en función del tipo de vehículo:

Turismos M1: hasta 4.500 euros para particulares.

hasta 4.500 euros para particulares. Furgonetas y vehículos comerciales N1: hasta 5.000 euros para particulares.

hasta 5.000 euros para particulares. Motocicletas eléctricas L3e, L4e y L5e: hasta 1.100 euros.

hasta 1.100 euros. Cuadriciclos eléctricos L6e y L7e: hasta 1.500 euros.

Los autónomos y las empresas de hasta diez trabajadores pueden acceder a cantidades superiores. En su caso, la ayuda puede alcanzar los 6.000 euros para un turismo eléctrico y los 7.500 euros para una furgoneta.

Hasta 3.000 euros adicionales en el IRPF

La ayuda directa del Plan Auto+ es compatible con la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos, prorrogada para las adquisiciones realizadas durante 2026.

La deducción se aplica sobre una base máxima de 20.000 euros, lo que permite obtener un ahorro fiscal de hasta 3.000 euros.

No obstante, para calcular la base de la deducción debe descontarse del precio del automóvil el importe de las ayudas públicas recibidas. Por ejemplo, si el comprador recibe 4.500 euros del Plan Auto+, esa subvención no puede incluirse dentro de la cantidad sobre la que se calcula la deducción fiscal.

Además, el hecho de que la deducción máxima sea de 3.000 euros no significa que todos los compradores vayan a recuperar necesariamente esa cantidad. El ahorro efectivo dependerá del precio del coche, de las ayudas recibidas y de la situación tributaria de cada contribuyente.

Ejemplo de ahorro al comprar un coche eléctrico

Un particular compra un vehículo eléctrico que cumple los requisitos para recibir la cuantía máxima del Plan Auto+.

El ahorro podría desglosarse de la siguiente manera:

4.500 euros de ayuda directa del Plan Auto+.

de ayuda directa del Plan Auto+. Hasta 3.000 euros de deducción en la declaración de la Renta.

La suma de ambos incentivos permitiría alcanzar un ahorro de hasta 7.500 euros.

Si, además, el concesionario aplica una aportación adicional de 1.000 euros sobre el precio de factura, la reducción total respecto al precio inicial podría alcanzar los 8.500 euros. Esta última cantidad dependerá de las condiciones comerciales de la operación y de cómo se articule finalmente la aportación del punto de venta.

Cómo se calcula la ayuda mediante el criterio EEE

El Plan Auto+ no concede una cantidad fija e idéntica para todos los automóviles. La subvención se calcula mediante tres factores acumulables:

Vehículo eléctrico

Los vehículos eléctricos puros, incluidos los BEV y los automóviles de pila de combustible, reciben el porcentaje más elevado dentro de este criterio. Los híbridos enchufables y los eléctricos de autonomía extendida reciben una proporción inferior.

Precio económico

Los turismos con un precio de hasta 35.000 euros reciben una mayor bonificación. Los modelos que superen esa cantidad, pero no rebasen el límite de precio fijado por el programa, pueden recibir un porcentaje inferior.

En el caso de los turismos, el precio máximo para poder acogerse al Plan Auto+ es de 45.000 euros antes de impuestos y después de aplicar los descuentos comerciales correspondientes.

Fabricación europea

El programa también premia los vehículos cuyo montaje final se realiza en la Unión Europea. La ayuda aumenta si el ensamblaje del paquete de baterías también se ha efectuado en territorio comunitario.

Por este motivo, dos coches eléctricos con precios similares pueden recibir ayudas diferentes dependiendo de su lugar de fabricación y del origen de sus baterías.

No todos los coches eléctricos permiten ahorrar 7.500 euros

La cifra de 7.500 euros representa el ahorro máximo potencial para un particular que pueda recibir los 4.500 euros completos del Plan Auto+ y aplicar la deducción máxima de 3.000 euros en el IRPF.

Los híbridos enchufables, los vehículos que superen los 35.000 euros o los modelos que no estén fabricados en Europa pueden recibir una ayuda directa inferior.

También puede reducirse el ahorro fiscal cuando el precio pagado, una vez descontada la subvención, no permita alcanzar la base máxima de la deducción o cuando el comprador no pueda aprovechar íntegramente el incentivo en su declaración.

Cómo saber cuánto te corresponde por el coche que quieres comprar

Para conocer el importe aproximado resulta necesario comprobar las características concretas del modelo: su tecnología, el precio de factura, el lugar de ensamblaje y el origen de la batería.

Carwow ha desarrollado una calculadora de las ayudas del Plan Auto+ que permite seleccionar la marca y el modelo para obtener una estimación de:

La cuantía de la ayuda directa.

El porcentaje conseguido por cada criterio EEE.

El precio final estimado después de aplicar la subvención.

La herramienta toma como referencia una base de datos de modelos y precios actualizada, aunque el resultado debe considerarse orientativo porque las tarifas y promociones de los fabricantes pueden cambiar.

El Plan Auto+ tiene efectos retroactivos desde enero de 2026

Las ayudas pueden aplicarse a vehículos adquiridos desde el 1 de enero de 2026. Por tanto, no se limitan a las compras efectuadas después de la apertura de la plataforma de solicitudes.

Quienes ya hayan comprado un vehículo desde esa fecha podrán solicitar la ayuda cuando se habilite el procedimiento, siempre que el automóvil y la operación cumplan todos los requisitos.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones de euros. De esta cantidad, 350 millones están destinados a particulares, 42 millones a empresas de hasta diez trabajadores y 8 millones a profesionales autónomos.

Las ayudas están limitadas a un vehículo por beneficiario particular. Los autónomos pueden obtenerlas para un máximo de tres vehículos y las empresas, para un máximo de diez.

También hay deducción por instalar un cargador doméstico

La instalación de un punto de recarga particular no se subvenciona directamente con el presupuesto del Plan Auto+, pero dispone de su propio incentivo fiscal.

Los contribuyentes que cumplan los requisitos pueden deducirse el 15 % del coste de instalación del cargador, con una deducción máxima de 600 euros.

Esta ventaja es independiente del ahorro de hasta 7.500 euros asociado a la compra del automóvil. Por tanto, quien adquiera un coche eléctrico e instale un punto de recarga en su vivienda podría reducir todavía más el coste total de dar el salto a la movilidad eléctrica.