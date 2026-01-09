Cómo aumentar la vida útil de la batería de un coche eléctrico con estos 10 consejos

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado de vehículos electrificados en España alcanzó un hito significativo en 2025, con más de 225.000 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 94,6% en comparación con el año anterior. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), estos vehículos electrificados —que incluyen tanto los eléctricos de batería (BEV) como los híbridos enchufables (PHEV)— lograron capturar el 19,6% del mercado total.

Con la creciente presencia de la movilidad eléctrica, resulta fundamental optimizar la carga y el cuidado de la batería, por lo que hemos consultado a expertos de la cadena de mantenimiento del automóvil Norauto, que ofrecen 10 claves para aprovechar al máximo cada carga, prolongando así la vida útil de las baterías y contribuyendo al ahorro económico.

“El correcto mantenimiento de la batería no solo garantiza una mayor autonomía en el día a día, sino que también protege la inversión a largo plazo”, explica Víctor Pardo, Market Manager Taller de Norauto. A continuación, se detallan los consejos para una carga eficiente:

1. Mantener una carga óptima

Es recomendable que la carga diaria se mantenga entre el 20% y el 80%. “Cargar constantemente hasta el 100% o dejar que la batería baje regularmente del 20% somete las celdas a un estrés innecesario que puede acelerar la degradación a largo plazo”, afirma Víctor Pardo.

2. Priorizar la carga lenta/nocturna

La carga lenta (AC), preferiblemente durante la noche, es la más beneficiosa. Esta opción genera menos calor y es más eficiente. Norauto sugiere usar la Carga Rápida (DC) solo en viajes largos o emergencias.

3. Aprovechar la programación de carga

Utiliza las funciones de programación del vehículo y/o del cargador para optar por tarifas eléctricas reducidas durante horas valle. Esto optimiza el costo de la carga y ayuda a preacondicionar la batería a una temperatura ideal antes de iniciar el proceso.

4. Evitar temperaturas extremas

Las baterías son sensibles al frío y al calor intenso. Se recomienda aparcar en garajes y usar el preacondicionamiento térmico, cuando sea posible, para una carga más eficiente en condiciones ambientales adversas.

5. Conducción suave y anticipada

Evitar acelerones y frenazos hace que la conducción sea más eficiente. Se aconseja activar el modo “eco” o “conducción eficiente” que, si bien limita la potencia, optimiza otros parámetros para una experiencia de manejo más ecológica.

6. Maximizar la regeneración

El sistema de frenado regenerativo ayuda a recuperar energía y devolverla a la batería. Es importante aprender a usarlo de manera efectiva, ya que muchos vehículos eléctricos permiten ajustar su nivel.

7. Mantener la presión correcta de los neumáticos

Un correcto inflado de los neumáticos reduce la resistencia a la rodadura, mejorando así el consumo energético y la autonomía del vehículo, además de ser fundamental para la seguridad.

8. Minimizar consumos adicionales

Pequeños gestos, como limitar el uso del aire acondicionado o calefacción, pueden marcar la diferencia. Se recomienda utilizar la calefacción eléctrica de los asientos, ya que tiene un menor impacto en el consumo energético.

9. Planificar rutas con puntos de carga

Utiliza aplicaciones de navegación especializadas para vehículos eléctricos que no solo indiquen dónde recargar, sino que también optimicen la ruta según la topografía.

10. Mantener el software actualizado

Los fabricantes suelen lanzar actualizaciones de software que mejoran la gestión de la batería y su eficiencia. Por lo tanto, es aconsejable instalar siempre la última versión disponible.