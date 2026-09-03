Enchufó sus dos coches eléctricos al cargador de casa y ambos se averiaron: un laudo obliga a pagar los daños

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Un punto de carga defectuoso instalado por Iberdrola acabó provocando la misma avería en los dos coches eléctricos de un usuario de Sevilla. Los vehículos mostraron un error después de conectarlos al cargador y permanecieron más de un mes inmovilizados en el taller. El propietario tuvo que pagar 515 euros por las reparaciones y, después de reclamar con la ayuda de FACUA Sevilla, un laudo arbitral ha considerado acreditada la relación entre el fallo del cargador y los daños en los automóviles y ha obligado a la compañía a abonarle el dinero.

El caso comenzó mucho antes de que apareciera la primera avería. Pedro, residente en Sevilla, había contratado en febrero de 2022 con Iberdrola un punto de carga para vehículos eléctricos que fue instalado en unas plazas de garaje de su propiedad.

Durante más de dos años utilizó la instalación con normalidad. El problema apareció en abril de 2024, cuando conectó uno de sus coches eléctricos para recargarlo y el vehículo comenzó a mostrar un mensaje de error: “batería carga imposible”.

En un primer momento, nada hacía pensar al propietario que el origen pudiera encontrarse en el cargador. Pedro llevó el automóvil al taller creyendo que se trataba de una avería del propio vehículo.

Pero unos días después ocurrió algo que cambió la situación.

Conectó su segundo coche eléctrico y apareció exactamente el mismo error

Mientras el primer automóvil se encontraba en reparación, Pedro utilizó el punto de carga para enchufar el otro coche eléctrico que tenía.

El segundo vehículo mostró el mismo error que el primero.

También tuvo que llevarlo al taller y los dos automóviles permanecieron inmovilizados durante más de un mes. La reparación de ambos supuso finalmente 515 euros para el propietario.

Que dos vehículos diferentes presentaran el mismo problema después de utilizar el mismo punto de recarga llevó al afectado a reclamar a Iberdrola.

Pedro solicitó dos cosas: la sustitución del cargador que consideraba defectuoso y el reembolso de los 515 euros que había tenido que pagar para reparar sus dos coches eléctricos.

Para quienes estén planteándose instalar uno de estos dispositivos, aquí puedes consultar cuánto cuesta instalar un punto de recarga para el coche eléctrico en casa y los principales factores que condicionan el precio.

Iberdrola no respondió a las primeras reclamaciones del propietario

Según explica FACUA Sevilla, Iberdrola no respondió inicialmente a las reclamaciones presentadas por Pedro.

El afectado decidió entonces recurrir a la asociación de consumidores, de la que era socio desde 1994, para intentar recuperar el dinero y conseguir la sustitución del equipo.

El equipo jurídico de FACUA Sevilla reclamó a Iberdrola tanto el cambio del punto de carga como el pago de los 515 euros correspondientes a las reparaciones.

La asociación argumentó además que el cargador todavía se encontraba dentro del periodo de tres años de garantía que señala en su comunicado.

Iberdrola sustituyó el cargador, pero no pagó inicialmente los 515 euros

Durante el procedimiento de reclamación se produjo un primer avance.

Iberdrola se puso en contacto con Pedro y procedió a sustituir el punto de recarga. Sin embargo, según FACUA Sevilla, la compañía continuó sin atender la petición de reembolsar los gastos ocasionados por las averías de los dos vehículos.

El cambio del dispositivo acabaría convirtiéndose además en otro elemento relevante del caso: desde que el cargador fue sustituido por uno nuevo, ninguno de los dos automóviles volvió a presentar el problema, según recoge la asociación.

Ante la falta de acuerdo sobre las reparaciones, FACUA Sevilla decidió llevar la reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo.

El taller acreditó los daños y los coches dejaron de fallar al cambiar el cargador

La reclamación no se sustentaba únicamente en que los dos automóviles hubieran presentado el mismo mensaje de error.

Según FACUA Sevilla, el taller encargado de las reparaciones había acreditado que los daños se habían producido como consecuencia del mal funcionamiento del punto de carga.

A ello se añadía lo ocurrido después de sustituirlo: los vehículos no volvieron a experimentar problemas con el nuevo dispositivo.

Estos elementos llevaron al órgano arbitral a considerar demostrada la relación entre el funcionamiento defectuoso del cargador y las averías.

El laudo considera acreditada la relación entre el cargador y las averías

La resolución de la Junta Arbitral de Consumo terminó dando la razón al propietario y estableciendo que Iberdrola debía asumir los 515 euros correspondientes a las reparaciones de los dos vehículos.

El propio laudo recoge el elemento fundamental para resolver la reclamación:

“El órgano arbitral considera acreditada la relación causa efecto entre la avería del cargador, que fue sustituido por estar en garantía, al haber provocado en los dos vehículos la misma avería”.

Por tanto, la resolución no se limita a constatar que existía un defecto en el punto de recarga, sino que considera acreditada su relación con la misma avería sufrida por ambos coches.

Iberdrola termina pagando los 515 euros de las dos reparaciones

Una vez emitido el laudo, Iberdrola abonó finalmente a Pedro los 515 euros que había pagado para reparar los vehículos.

FACUA recuerda que los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento para las partes, por lo que la compañía realizó el pago poco después de conocerse la resolución.

El caso muestra además la importancia que tuvo conservar las pruebas de lo sucedido: las reparaciones realizadas por el taller, la aparición del mismo fallo en dos vehículos distintos y el hecho de que los problemas desaparecieran después de sustituir el punto de carga fueron los elementos que, según FACUA, permitieron acreditar la relación causa-efecto.

En este caso concreto, el propietario consiguió así recuperar el coste íntegro de las dos reparaciones después de que la primera reclamación ante la compañía no resolviera el conflicto.