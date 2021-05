Trabajos

Jubilación y Pensiones

Los 13 descuentos que puedes conseguir si eres pensionista

de Jessica Pascual

Si recibes una pensión, ya sea contributiva o no contributiva, o tienes más de 60 años, puedes beneficiarte de un montón de descuentos. A continuación te explicamos cuáles son y qué necesitas para conseguirlos. En algunas ocasiones sólo tendrás que enseñar el DNI y en otras tendrás que acreditar tu condición de pensionista a través del carnet del jubilado o tarjeta de pensionista.

A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para conseguir este documento y los descuentos que puedes conseguir.

¿Qué es la tarjeta de pensionista?

La conocida como ‘tarjeta de pensionista’ o ‘carnet del jubilado’ es un papel que acredita que una persona es beneficiaria de alguna pensión. Es decir, que no existe una tarjeta o carnet que te acredite como jubilado, sino que el documento que verifica que una persona es pensionista es un certificado que puedes obtener en papel o en formato digital para el teléfono.

Este certificado es un justificante o resguardo con validez legal que emite el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es gratuito y pueden pedirlo todas las personas que reciban una pensión contributiva o una no contributiva.

Cómo solicitarla

Los pensionistas que quieran conseguir este certificado pueden hacerlo por tres vías diferentes.

Presencial

Los pensionistas que quieran solicitar este documento de forma presencial deben descargarse el modelo de solicitud oficial para pedir el certificado que os dejamos a continuación y completarlo con los datos personales.

La Seguridad Social tiene dos modelos de certificados disponibles, uno de carácter general y otro para los que hayan sido trabajadores del Régimen Especial del Instituto Social de la Marina.

>> Modelo de solicitud general

>> Solicitud para pensionistas del Instituto Social de la Marina

A través de este formulario el pensionista puede solicitar diferentes certificados. Para pedir la tarjeta de pensionista hay que seleccionar la casilla que dice ‘Acreditación de la condición de pensionista o perceptor de otras prestaciones de la Seguridad Social‘.

Además de este documento, el solicitante debe adjuntar el DNI y en caso de tener menos de 65 años, un justificante que acredite que es beneficiario de alguna pensión. Para conseguir el certificado de forma presencial hay que presentar todos los documentos en la Dirección Provincial de la Seguridad Social que corresponda. Recordad que para que te atiendan en las oficinas es obligatorio pedir cita previa a la Seguridad Social.

Por correo postal

Para solicitar el certificado por correo ordinario los solicitantes deben descargarse el modelo de solicitud que hemos dejado enlazado en el apartado anterior, completarlo, seleccionar el certificado que quiere pedir y firmarlo.

Para solicitarlo por correo hay que enviar el modelo de solicitud junto con una fotocopia del DNI y un justificante que le acredite como pensionista en caso de tener menos de 65 años a la Dirección Provincial de la Seguridad Social que le corresponda.

Por Internet

Para tramitar la solicitud de forma online a través de la sede electrónica de la Seguridad Social es obligatorio que el solicitante tenga identificación digital.

Los interesados en tramitar la solicitud por esta vía deben hacerlo desde el apartado ‘Certificado integral de prestaciones‘ de la sede electrónica de la Seguridad Social. También es posible solicitar el certificado a través del portal Tu Seguridad Social (TUSS). El certificado puede solicitarse a través de usuario y contraseña, con clave, con un certificado electrónico o mediante un mensaje de texto.

Descuentos para pensionistas

Si ya has conseguido tu tarjeta de pensionista, toma nota porque a continuación te vamos a detallar todos los descuentos y promociones de las que te puedes beneficiar por ser pensionista o mayor de 60 años. En la mayoría de las promociones que vamos a explicar sólo tendrás que presentar el DNI que acredite tu edad, pero en otras tendrás que adjuntar también este certificado de pensionista.

En Renfe

La Tarjeta Dorada de Renfe ofrece descuentos para mayores de 60 años. Esta tarjeta cuesta 6 euros y tiene una validez de un año. Con ella, todas las personas mayores de 60 años pueden beneficiarse de los siguientes descuentos:

En trenes de AVE y Larga Distancia un 25% de descuento en el precio del billete los viernes, domingo y lunes. El resto de días de la semana el descuento es del 40% del precio.

En los trenes AVANT los usuarios con Tarjeta Dorada tienen un descuento del 25% de lunes a viernes y de un 40% sábados y domingos.

En trenes de media distancia tienen un descuento del 40% del precio.

La tarjeta dorada también ofrece descuentos de hasta el 40% en Cercanías.

>> Descubre cómo pedir la Tarjeta Dorada de Renfe y beneficiarte de todos los descuentos.

Para viajar en autobús

La compañía de autobuses ALSA ofrece descuentos con la tarjeta ASLAPLUS+ dirigida a mayores de 60 años. Los viajeros mayores de 60 años que soliciten esta tarjeta pueden beneficiarse de los siguientes descuentos en los billetes para viajar de lunes a jueves y los sábados:

Hasta el 30% en los servicios Alsa Estándar

Hasta un 15% en los Servicios de Clase Supra y Premium

Hasta un 25% de lunes a domingo en los servicios Regionales de Asturias

Vacaciones del IMSERSO

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ofrece un gran catálogo de viajes y descuentos para jubilados y pensionistas.

Las promociones de los viajes del IMSERSO tienen un precio más asequible que el del mercado y el coste total del viaje suele incluir el alojamiento, media pensión o pensión completa y transporte. Los precios oscilan entre los 200 y los 500 euros por persona y tienen una duración de entre 8 y 15 días.

Descuentos en transporte público

Estos descuentos están fijados por las Comunidades Autónomas e incluso, en ocasiones, por los ayuntamientos. Prácticamente en todas las comunidades los pensionistas y las personas mayores tienen descuentos en el transporte público. Normalmente la forma de beneficiarles es a través de tarjetas o abonos que tienen viajes ilimitados y cuyo coste es reducido.

Por ejemplo, en Castilla-La Mancha los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos de hasta la mitad del precio con la Tarjeta Dorada.

En Cataluña tienen el carnet FGC para pensionistas que les permite viajar gratis o con grandes descuentos en la red ferroviaria de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña.

En Murcia tienen el bono tricolor, un combinado para jubilados y pensionistas. La tarjeta cuesta un euro y con ella pueden viajar totalmente gratis.

Viajar en avión

Algunas compañía de vuelos como Iberia ofrecen una tarifa especial con descuentos para viajeros mayores de 65 años. En el caso de Iberia ofrecen descuentos con la tarifa senior que tiene precios especiales y reducciones en el precio del billete en función del origen y destino del trayecto.

Para hacer la compra

Algunos supermercados ofrecen descuentos a los pensionistas. Es el caso de Carrefour, que a través de la Tarjeta 65+ aplica el descuento del IVA en todos los productos de alimentación frescos a todas las personas mayores de 65 años.

Para ir al cine

En el cine los pensionistas pueden beneficiarse de descuentos en la compra de sus entradas. Muchas salas ofrecen promociones para ver películas a un precio reducido, con un coste medio de 4 y 5 euros por persona, aunque la promoción depende de cada sala de cine.

Para ir al teatro

Muchos teatros ofrecen descuentos en el precio de las entradas para pensionistas y mayores de 65 años. Un ejemplo de ello son los centros dependientes del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de Madrid tienen descuentos para personas de la tercera edad.

El Centro Dramático Nacional (Teatro María Guerrero y Teatro Valle Inclán) tiene descuentos de hasta el 50% de descuento para los mayores

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (Teatro de la Comedia) tiene descuentos de hasta el 50% en el precio de sus entradas para los mayores de 65 años.

El Teatro de la Zarzuela también ofrece descuentos de hasta el 50% para los mayores de 65 años.

La Orquesta y Coro Nacionales ofrece un descuento en sus espectáculos de hasta el 50% para los mayores de 65.

En museos

Muchos museos tienen promociones y ofertas para los pensionistas. Algunos ejemplos son el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía al que pueden acceder de forma gratuita.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña ofrece la entrada gratis a los mayores de 65 años.

El museo Picasso de Málaga ofrece tarifas reducidas a los mayores de 65 años.

Para estudiar

Con los descuentos para acceder a la Universidad para Mayores así como el acceso a talleres y cursos específicos para la tercera edad. Depende del organismo y localidad que lo convoque, estos cursos podrán tener descuentos o ser completamente gratuitos.

En agencias de viaje

Algunas agencias de viaje programan promociones específicas con descuentos y bonificaciones para personas mayores. Un ejemplo es la agencia de viajes el Corte Inglés que tiene promociones específicas para los mayores de 60 años.

Para ir a hoteles

La cadena hotelera Paradores tiene la promoción Días Dorados para mayores de 55 años en la que ofrecen descuentos de hasta el 10% en sus tarifas que incluyen aojamiento y desayuno.

Para comprar gafas

Hay empresas de ventas de gafas que tienen promociones y descuentos para los pensionistas y personas mayores. Por ejemplo, en General Óptica tienen una promoción que no es específica para personas mayores, pero son los más beneficiados de la oferta. ‘Tu edad es tu descuento‘ es una promoción que permite obtener descuentos en la compra de las gafas por el valor de la edad de la persona que las compra. Es decir, que una persona de 75 años puede beneficiarse de 75 euros de descuento.

