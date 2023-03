Ocio - Tecnología

Viajes

Los países donde puedes viajar solo con DNI y sin pasaporte

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te apetece planear una escapada en 2023 fuera de España, pero donde no haga falta el pasaporte para entrar? ¿Quizá para viajar en Semana Santa? La lista de países a las que un español puede viajar solamente con un DNI y sin necesidad de presentar un pasaporte es bastante amplia. Desde cualquier localización ubicada dentro de la Unión Europea hasta otros de fuera de Europa, como Islandia.

En cualquier caso, no te olvides de asegurarte de que tienes el DNI en vigor y con todos los datos actualizados para que nada pueda estropear el viaje. Y, en el caso de que te quede poco par renovarlo, puedes consultar desde esta otra información cuándo puede renovarse el DNI antes de que caduque.

Países a los que viajar dentro de la Unión Europea

A la zona norte, sur, este o a la oeste del continente. Una persona que tenga nacionalidad española puede moverse libremente por cualquier país de la Unión Europea con el Documento Nacional de Identidad. Lo que facilita enormemente la posibilidad de descubrir paisajes y culturas tan diferentes, como la de Finlandia en el norte de Europa, así como los idílicos paisajes de Países Bajos o de Grecia.

Destinos de interior, viajes a la nieve, zonas de playa, países con culturas similares, como Italia o totalmente diferentes, como Chipre. Las posibilidades de planear un viaje por la Unión Europea con el DNI son muy amplias. En concreto, la lista completa de países a los que se puede viajar por Europa sin pasaporte es la siguiente:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Viajar sin pasaporte fuera de Europa

Si este año estás pensando un poco más a lo grande y te gustaría salir de las fronteras de Europa, a continuación puedes consultar la lista completa de los países a los que una persona con nacionalidad española puede viajar sin necesidad de sacarse el pasaporte.

Albania

Andorra

Bosnia y Herzegovina

Ciudad del Vaticano

Georgia

Islandia

Liechtenstein

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Noruega

San Marino

Serbia

Suiza

Aunque en estos países sea posible acceder solo con DNI, lo más recomendable es informarse sobre la legislación de turismo de cada uno de ellos antes de organizar el viaje. Porque en algunos casos, para entrar las autoridades exigen cierta vigencia del documento de identidad. Y, en el caso de no cumplirla, no podrás pasar aunque tengas el viaje pagado y el resto de documentación en orden.

Por el contrario, si lo que quieres es cruzar el charco, lo primero que tendrás que hacer es informarte acerca de los requisitos legales para organizar un viaje de tales dimensiones. Por ejemplo, en el caso de querer ir a Nueva York o un destino similar, antes debes asegurarte de solicitar el permiso ESTA para viajar a Estados Unidos y, además, contar con una vigencia en el pasaporte específica. Porque aquellos documentos cuya fecha de caducidad se acerque, no tendrán validez para entrar a EE. UU..

El caso particular de Reino Unido

Tras el Brexit y, en particular, desde el 1 de octubre de 2021, Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y, por tanto, no es posible acceder solamente con el DNI. Por tanto, para organizar un viaje a Londres, por ejemplo, será necesario presentar el pasaporte, como a otros países de fuera de Europa y del continente americano, sudamericano o asiático.

La única excepción se da con aquellos pasajeros que hubiesen utilizado el DNI en el registro del ‘EU Settlement Scheme’, que tal y como informan desde el Ministerio de Interiores, van a poder seguir usando el DNI como vía de entrada a Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2025.

