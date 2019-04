OCIO - TECNOLOGÍA ¿Donde ir en Semana Santa?

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, el comparador de precios de hoteles Trivago ha publicado un listado con los destinos nacionales e internacionales más buscados por los españoles para estos días. Tanto en destinos urbanos como Madrid, de playa como Benidorm, o para disfrutar de la Semana Santa, como Sevilla, los usuarios de la red social han valorado los aspectos y atracciones turísticas más destacadas en cada destino. Dentro de España, Madrid y Barcelona acaparan el interés de turistas en Semana Santa. A continuación, te los detallamos:

Destinos Semana Santa en España

1. Madrid

Aunque es el Museo del Prado la joya del turismo madrileño, sobre todo tras la apertura de sus nuevas salas, la capital cuenta con otros muchos atractivos como la Quinta de los Molinos, un jardín de principios de siglo XX declarado Bien de Interés de Cultural. Situado a las afueras de la ciudad es incluso desconocido por muchos de los que viven en Madrid. Otra alternativa para los que busquen relajación y salud es una visita a un balneario urbano. El de Los Nogales, por ejemplo, cuenta con sedes tanto en Puerta del Hierro, como en Puerta de Toledo.

2. Barcelona

Pese a su famosa arquitectura modernista es el Parque Natural de Montseny la principal la atracción turística preferida según los usuarios de trivago.es. Esta reserva natural a sólo media hora de la ciudad condal es un perfecto ejemplo de bosque mediterráneo. En sus montañas no solo podemos encontrar un paisaje con vistas increibles. Es además morada de numerosas aves protegidas y está salpicado de ermitas y restos arquitectónicos.

3. Granada

Junto a la Alhambra, son los paseos y miradores de la ciudad los favoritos por los turistas. El Mirador de San Nicolas ya es uno de sus principales atractivos tras la emblemática visita de Bill Clinton en la que el expresidente estadounidense aseguró ver la puesta del sol más bella del mundo. Otra opción es el Paseo de los Tristes, que también cuenta con una de las vistas más bellas de la Alhambra.

4. Valencia

La Lonja de la Seda en Valencia, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1996, es el mejor ejemplo del país de Lonja de estilo gótico y asombra a los despistados que descubren una vez dentro que pese a su portada, no es una iglesia, y pese a sus almenas no es castillo. El Museo de Soldaditos de Plomo es uno de los lugares más curiosos para los vistantes. Entre sus maquetas cuenta con una recreación de la Batalla de Almansa y un pasaje de Tirant lo Blanch.

5. Sevilla

Seguro que la Giralda y la Catedral están abarrotadas esta Semana Santa. Turistas de todos los rincones acuden atraidos por la conocida pasión sevillana. Un lugar ideal para darse un respiro de procesiones es probablemente el Parque de Maria Luisa y la Plaza de España, muchos quizá no saben que fue el palacio de la mísmisima Princesa Amidala en la Guerra de las Galaxias.

6. Benidorm

La ciudad conocida tanto por sus hoteles rascacielos como por la aglomeración de bañistas, cuenta sin embargo con zonas más tranquilas en el mismo corazón de la ciudad. La playa de Malpas, junto al balcón del Mediterráneo, es una pequeña cala bastante menos masificada donde darse un respiro y un baño tranquilo. La ciudad alicantina cuenta también con varios parques de ocio. Además del famoso Terra Mítica, los internautas valoran Aqualandia, Mundomar o Terra Natura.

7. Santander

SI el tiempo no acompaña para bañarse, Santander permite al menos la posibilidad de dar largos paseos, ya no sólo por el transitado Paseo de la Pereda, lleno de edicios históricos como el del Banco de Santader, sino también por sus largas playas como la del Sardinero, o la de la Magdalena. Ambas con paisajes extraordinarios no sólo por su vegetación, sino por la belleza de sus edificaciones, la mayoría de finales del XIX y principios del XX, cuando la ciudad era destino vacacional de la alta sociedad española. El Palacio de la Magdalena es buen ejemplo de ello.

8. Gran Canaria

En la isla es la playa de Maspalomas la atracción preferida por los turistas. Sus numerosas y largas dunas hacen que más bien parezca un desierto, descripción que no está muy desencaminada teniendo en cuenta que su arena proviene del mismo desierto del Sáhara. El viento la lleva desde el otro lado del mar. Esta reserva natural cuenta además con zonas dedicadas al nudismo. En la zona norte de la isla la favorita es la Playa de las Canteras, una de las zonas más animadas de Las Palmas de Gran Canarias.

9. Córdoba

La ciudad andaluza guarda aún en sus calles el encanto del antiguo califato y no sólo por su mezquita, sin otambién por sus famosos patios donde nunca faltan las flores y el sonido perpétuo del agua. El Palacio de los Marqueses de Viana, un museo con 17 patios, es un buen ejemplo para los que quieran conocer más a fondo este arte. Si lo que busca el viajero es relajarse como un verdadero califa siempre puede disfrutar de los beneficios del agua en unos baños árabes, como los de Hammams en Córdoba, que destaca no sólo por su servicios, sino por su arquitectura y decoración al más puro estilo árabe.

10. San Sebastián

Como no siendo el País Vasco famoso por su gastronomía y sus cocineros, es un restaurante, Arzak, la atracción turística mejor valorada en la ciudad. Regentado por famoso y televisivo cocinero José María Arzak, cuenta con uno de los menús más vanguardistas del país. Comer aquí cuesta una media de 155 euros más bebidas. Para los que no pueden permitirse tales lujos siempre pueden comer en un restaurante más modesto y pasear por el casco antiguo para visitar la obra de otro maestro, Chillida, cuyo Peine del Viento está enclavado en las rocas junto al mar.

11.A tomar el sol en la playa

Aunque llueva, vamos a la costa en Semana Santa. Los españoles nos seguimos decantando por ir a la playa durante las vacaciones de Semana Santa, según los datos de reservas de Logitravel. Las ciudades más solicitadas entre los clientes de esta web son Benidorm en la Costa Blanca y Salou en la Costa Dorada, aunque cabe también destacar el importante crecimiento experimentado por las reservas a las islas Canarias que han aumentado un 40% respecto a Semana Santa del año pasado. Por estas fechas, en Canarias el buen tiempo está más asegurado que en la costa peninsular, razón por la que un mayor número de españoles busca una Semana Santa con sol asegurado. Las estancias de 3 y 4 noches suponen el 65% de las reservas, lo que encaja con los días festivos de la Semana Santa.

A pesar de que muchos hoteles de costa aún no han abierto sus puertas para la nueva temporada de verano, sigue siendo el destino más demandado y elegido por los españoles para pasar la Semana Santa.

Los turistas europeos también “pasan” de procesiones y buscan el sol de España en Semana Santa. Cuatro destinos canarios están entre los 10 más buscados, según Skyscanner, porque España sigue siendo uno de los lugares más populares en las vacaciones de Semana Santa para los viajeros europeos. En la encuesta, merecen destacarse las Islas Canarias con cuatro de ellas entre los diez destinos más buscados por los europeos. Sin duda, el magnífico clima, las playas, el mar y todos sus encantos hacen de ellas un lugar idóneo para pasar unas vacaciones, Tenerife ocupa el primer lugar de la lista, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura los puestos 7, 8 y 9 respectivamente.

Destinos extranjeros preferidos por los españoles

1. París

Es el destino extranjero más buscado en Semana Santa por los españoles. Además del famoso Museo del Louvre, los viajeros destacan espacios verdes como la Plaza de los Vosgos, un rincón del más puro estilo francés donde poder descansar tumbado en el cesped al mediodía. El mismo Cardenal Richelieu coronó la plaza con una estatua de Luis XIII. Aunque fue destruida durante la Revolución Francesa, fue sustituida por una copia en el siglo XIX. Para descubrir el París más verde se aconseja también el Parque Floral de París o los Jardines del palacio de Luxemburgo, en el mismo centro de la ciudad.

2. Londres

Junto a su gran cantidad de museos y monumentos históricos como la National Gallery o el Tower Bridge, los internautas destacan el Mercado de Camden, un lugar muy apropiado para los que buscan un souvenir más que original. Es en realidad un grupo de mercados y tiendas situados junto a Regent’s Canal. Desde artesanía, ropa de cuero, comida internacional o la moda más alternativa, cualquier cosa puede encontrarse en el colorido Camden. Aunque no se quiera comprar nada, un paseo es todo un espectáculo, no sólo por sus puestos sino por sus asiduos, toda una mezcla multicultural.

3. Lisboa

Lisboa cuenta con monumentos imponentes como el Monasterio de los Jerónimos, joya del gótico portugués, y con atracciones más que útiles, como el mítico tranvía 28, una reliquia que circula por los barrios más pintorescos y que evita al turista subir más de una cuesta. Sin embargo es otro monumento de la cercana localidad de Sintra, uno de los mejores valorados por los viajeros. El Palacio y Quinta de Regaleira, construida por el rico empresario Carvalho Monteiro en el siglo XIX, es un lugar mágico y misterioso ya desde su construcción. Su propietario aficionado al ocultismo ideó unos jardines salpicados de grutas y edificaciones fantásticas como el famoso Pozo Iniciático, uno de sus mayores atractivos.

4. Nueva York

Pese a la imagen frenética de Manhattan popularizada ya no sólo por el cine sino por series como Sexo en Nueva York, son los museos de la ciudad de los rascacielos las atracciones más populares según los usuarios de trivago.es. Junto al Museo de Arte Metropolitano, y al MoMA, donde se exhibió en Guernica durante décadas antes de afincarse en el Museo Reina Sofía, destaca también el Museo Guggenheim de Nueva York. Es en este edificio de Lloyd Wright donde se exhiben las joyas de la colección inicial de la fundación, mucho antes de que la fundación abriera otras sedes en el resto del planeta como la de Bilbao.

