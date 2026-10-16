Los pueblos de España que triunfan este otoño por sus castañares: siete están en Andalucía

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Los castañares se convierten en uno de los destinos protagonistas de las escapadas de otoño en España. El Tiemblo (Ávila), con 10.170 búsquedas mensuales en Google, y Parauta (Málaga), con 10.120, son los dos pueblos castañeros más buscados por los españoles, según una clasificación elaborada por Holidu, la plataforma de alquileres vacacionales. Apenas 50 búsquedas separan a ambos municipios, que encabezan una lista de doce destinos rurales para disfrutar de los bosques de castaños y los paisajes otoñales.

Andalucía domina la clasificación con siete localidades, cinco de ellas situadas en el Valle del Genal, en Málaga. Extremadura ocupa el segundo lugar por número de municipios, con tres destinos en Cáceres. Castilla y León y la Comunidad de Madrid completan el listado, que reúne pueblos con encanto, rutas por la naturaleza y entornos de montaña.

El estudio, elaborado con datos obtenidos en octubre de 2026, analiza las búsquedas en Google relacionadas con estos municipios y términos turísticos como «qué ver en», «qué hacer en» o «visitar».

Los 12 pueblos castañeros más buscados para una escapada de otoño

El ranking de Holidu sitúa a El Tiemblo y Parauta por encima de las 10.000 búsquedas mensuales, seguidos de Hervás, en Cáceres, que ocupa la tercera posición con 8.470.

Esta es la clasificación completa de los doce destinos castañeros más buscados en España, con su provincia y volumen mensual de búsquedas en Google:

El Tiemblo (Ávila): 10.170 búsquedas mensuales. Parauta (Málaga): 10.120 búsquedas. Hervás (Cáceres): 8.470 búsquedas. Constantina (Sevilla): 6.790 búsquedas. Igualeja (Málaga): 3.770 búsquedas. Júzcar (Málaga): 3.690 búsquedas. Rozas de Puerto Real (Madrid): 3.630 búsquedas. Pujerra (Málaga): 2.470 búsquedas. Castaño del Robledo (Huelva): 2.460 búsquedas. Segura de Toro (Cáceres): 2.420 búsquedas. Casas del Castañar (Cáceres): 1.980 búsquedas. Cartajima (Málaga): 1.930 búsquedas.

El Tiemblo (Ávila), el destino más buscado para ver castaños en otoño

El Tiemblo encabeza el ranking nacional con 10.170 búsquedas mensuales. Su principal atractivo es el Castañar de El Tiemblo, situado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los bosques de castaños más visitados de España cuando las hojas cambian de color.

Entre sus árboles destaca «El Abuelo», un castaño centenario de tronco hueco en cuyo interior pueden caber varias personas. Se ha convertido en uno de los árboles más fotografiados de la sierra de Gredos.

Situado a poco más de una hora de Madrid, el municipio permite combinar una ruta por el castañar con otros lugares de interés, como el embalse del Burguillo y el toro de Guisando.

Conviene tener en cuenta que el acceso al castañar está regulado durante la temporada alta, por lo que es recomendable reservar plaza con antelación.

Parauta (Málaga), el pueblo que se queda a solo 50 búsquedas del primer puesto

Parauta alcanza las 10.120 búsquedas mensuales y ocupa la segunda posición de la clasificación, prácticamente empatado con El Tiemblo.

Este pequeño municipio de la Serranía de Ronda se encuentra en el Valle del Genal, una zona conocida por sus extensos castañares y por los paisajes que ofrecen durante el otoño.

Es uno de los destinos malagueños que permiten combinar senderismo, naturaleza y visitas a los tradicionales pueblos blancos andaluces.

Su posición en el ranking también refleja la presencia del Valle del Genal entre los destinos seleccionados: cinco de los doce municipios pertenecen a esta zona de Málaga.

Hervás (Cáceres), castañares y un casco histórico de calles estrechas

Con 8.470 búsquedas mensuales, Hervás ocupa la tercera posición y es el municipio extremeño mejor situado.

Se encuentra en el Valle del Ambroz, donde los castañares y el paisaje de montaña constituyen uno de los principales atractivos durante los meses otoñales.

Además de las rutas por la naturaleza, Hervás permite descubrir un casco histórico caracterizado por sus calles estrechas y su arquitectura tradicional.

La combinación de patrimonio y entorno natural lo convierte en una alternativa para quienes buscan una escapada rural que no se limite únicamente a pasear por el bosque.

Constantina (Sevilla), una escapada de otoño en Sierra Morena

Constantina registra 6.790 búsquedas mensuales y se sitúa en cuarto lugar.

El municipio se encuentra en el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla y ofrece una propuesta de turismo de interior basada en los paisajes de sierra, los caminos rurales y el contacto con la naturaleza.

Es el representante de la provincia sevillana en esta clasificación y una opción para descubrir una parte de Andalucía diferente a sus destinos costeros.

Igualeja (Málaga), entre los castañares del Valle del Genal

Igualeja ocupa la quinta posición, con 3.770 búsquedas mensuales.

Situado en el Valle del Genal, destaca por su entorno montañoso y su vinculación con los paisajes de castaños que caracterizan esta zona malagueña.

El municipio ofrece una alternativa para quienes buscan paseos al aire libre, tranquilidad y turismo rural durante el otoño.

Otros siete pueblos para disfrutar de los castañares en otoño

La clasificación continúa con otros municipios de Andalucía, Extremadura y Madrid que completan la selección de doce destinos.

Júzcar (Málaga)

Con 3.690 búsquedas mensuales, Júzcar ocupa la sexta posición. Es otro de los cinco pueblos malagueños del Valle del Genal incluidos en la clasificación.

Rozas de Puerto Real (Madrid)

Este municipio madrileño registra 3.630 búsquedas mensuales y aparece en séptimo lugar. Es el único representante de la Comunidad de Madrid en el ranking, aunque existen otras rutas con castañares en la provincia, como el de Casillas en la Sierra de Gredos.

Pujerra (Málaga)

Pujerra alcanza las 2.470 búsquedas mensuales y se sitúa en octava posición. También pertenece al Valle del Genal, donde los castañares forman parte del paisaje característico del otoño.

Castaño del Robledo (Huelva)

Con 2.460 búsquedas mensuales, ocupa el noveno puesto. Es el municipio de la provincia de Huelva que aparece en esta selección.

Segura de Toro (Cáceres)

Este municipio extremeño suma 2.420 búsquedas mensuales y se sitúa en décima posición. Es uno de los tres destinos de Cáceres incluidos en el estudio.

Casas del Castañar (Cáceres)

Con 1.980 búsquedas mensuales, Casas del Castañar ocupa el undécimo lugar y completa la representación extremeña junto con Hervás y Segura de Toro.

Cartajima (Málaga)

Cartajima cierra la clasificación con 1.930 búsquedas mensuales. Es el quinto municipio del Valle del Genal presente en el ranking de Holidu.

Andalucía concentra siete de los doce destinos castañeros más buscados

Uno de los datos más destacados del estudio es el peso de Andalucía en las búsquedas relacionadas con escapadas a pueblos castañeros.

Siete de los doce municipios seleccionados están en Andalucía. Cinco pertenecen a la provincia de Málaga: Parauta, Igualeja, Júzcar, Pujerra y Cartajima, todos ellos situados en el Valle del Genal.

A ellos se suman Constantina, en Sevilla, y Castaño del Robledo, en Huelva.

Extremadura es la segunda comunidad con mayor presencia, con tres destinos, todos en la provincia de Cáceres: Hervás, Segura de Toro y Casas del Castañar.

Castilla y León está representada por El Tiemblo, en Ávila, mientras que la Comunidad de Madrid aparece con Rozas de Puerto Real.

Cómo se ha elaborado el ranking de pueblos castañeros

La clasificación procede de un análisis realizado por Holidu, plataforma de alquileres vacacionales, a partir del volumen de búsquedas mensuales en Google de los principales pueblos castañeros de España.

Para calcularlo, la compañía ha combinado los nombres de los municipios con expresiones relacionadas con la intención turística, como «qué ver en», «qué hacer en» y «visitar». Los datos se han obtenido en octubre de 2026.

Por tanto, la clasificación refleja el interés de búsqueda en Google por estos destinos, no el número de visitantes que reciben ni las reservas turísticas efectuadas en cada municipio.