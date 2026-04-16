Las 5 ciudades más desconocidas de España a las que viajar es un placer (y en las que querrías vivir)

NOTICIA de de Javi Navarro

España está llena de destinos increíbles más allá de los típicos. Y aunque algunos nombres te suenen, hay ciudades que siguen estando infravaloradas para todo lo que ofrecen. Si te apetece descubrir lugares con encanto, buena calidad de vida y sin masificaciones, este artículo es para ti.

Y oye, si ya estás pensando en escaparte, puedes echar un vistazo a Sercotel para encontrar alojamientos bien ubicados y sin complicarte demasiado. Aquí tienes cinco ciudades que, por una razón u otra, no siempre están en el top de los viajeros… pero deberían.

Lugo: calma, verde y buen comer

Lugo es de esas ciudades que no hacen ruido, pero lo tienen todo. Su muralla romana, que puedes recorrer caminando, le da un toque único, pero lo que de verdad engancha es su estilo de vida. Aquí todo va más despacio (para bien). Hay naturaleza por todas partes, el ambiente es relajado y la comida… bueno, Galicia nunca falla. Es perfecta si buscas desconectar del estrés y disfrutar de lo sencillo. Y sí, es de esos sitios donde te planteas quedarte más tiempo del previsto.

Granada: mucho más que la Alhambra

Granada no es precisamente desconocida, pero sigue siendo infravalorada como lugar para vivir. Más allá de la Alhambra, la ciudad tiene una mezcla brutal de historia, ambiente joven y calidad de vida. El rollo de las tapas gratis, la cercanía de Sierra Nevada y el clima hacen que vivir aquí sea bastante atractivo. Además, puedes pasar de la ciudad a la montaña (o incluso a la playa) en muy poco tiempo. Difícil aburrirse.

Zaragoza: la sorpresa del norte

Zaragoza suele quedarse fuera de muchos itinerarios, y es un error bastante grande. Tiene una ubicación estratégica, una ciudad cómoda para vivir y un patrimonio muy potente, con la Basílica del Pilar como gran protagonista. Pero lo mejor es que no está saturada, lo que permite disfrutarla sin agobios. Además, su tamaño es perfecto: ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Vamos, que lo tienes todo a mano sin sentirte en una gran urbe caótica.

Santander: mar, orden y calidad de vida

Si te tira el norte, Santander es una apuesta segura. Es elegante, tranquila y con una calidad de vida altísima. Playas como la Playa del Sardinero hacen que el día a día tenga otro nivel. Aquí puedes trabajar por la mañana y estar paseando frente al mar por la tarde sin complicaciones. No tiene el bullicio de otras ciudades costeras, y eso juega muy a su favor. Es perfecta si buscas equilibrio entre ciudad y naturaleza.

Valladolid: la gran tapada de Castilla

Valladolid suele pasar desapercibida, pero es una ciudad que sorprende muchísimo. Tiene una vida cultural bastante activa, buena gastronomía y un ambiente tranquilo pero dinámico. Además, su ubicación la hace muy práctica si te mueves por el centro del país. No es la típica ciudad que aparece en listas de destinos “top”, pero precisamente por eso mantiene ese encanto auténtico que cada vez cuesta más encontrar.

Todas estas ciudades combinan lo mejor de viajar con lo mejor de vivir. No están masificadas, tienen identidad propia y ofrecen una calidad de vida que muchas ciudades más famosas han perdido. A veces no hace falta irse muy lejos para descubrir sitios increíbles. Estas ciudades son la prueba de que España todavía guarda muchos secretos y algunos son perfectos tanto para una escapada como para empezar una nueva etapa.