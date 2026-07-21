Ya puedes viajar en Renfe con perros de hasta 40 kilos, pero los expertos recuerdan la documentación que debes llevar

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Los perros de hasta 40 kilos ya pueden viajar desde este 21 de julio en los trenes comerciales de Renfe. La Real Sociedad Canina de España (RSCE), que califica esta medida de “histórica”, recuerda que los propietarios también deben asegurarse de llevar la documentación necesaria del animal, un trámite que ahora puede simplificarse gracias al primer Pasaporte Digital Canino Certificado.

Viajar con un perro de tamaño mediano o grande en los trenes comerciales de Renfe ya es una realidad. Desde este 21 de julio, la compañía ferroviaria permite el acceso de perros de hasta 40 kilos, una medida que la Real Sociedad Canina de España (RSCE) considera “histórica” por responder a una reivindicación que la organización llevaba años defendiendo para facilitar la movilidad de las familias que conviven con estos animales.

No obstante, la entidad recuerda que este avance debe ir acompañado de un aspecto igualmente importante: llevar correctamente preparada toda la documentación del perro para poder viajar con mayor tranquilidad y cumplir con los requisitos exigidos.

La RSCE celebra una reivindicación histórica para las familias con perros

La organización considera que la decisión adoptada por Renfe supone un importante paso adelante para mejorar la movilidad de las personas que viajan acompañadas de sus mascotas.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, asegura que “viajar con los perros en el transporte público era una necesidad que debía encontrar respuesta”, al tiempo que celebra que Renfe haya dado este paso.

Más adelante, Doval destaca que “supone un cambio muy positivo para tantas familias que lo estaban demandando hace tiempo”, al considerar que responde a una necesidad social que llevaba años sobre la mesa.

La documentación del perro, clave para viajar sin problemas

La RSCE recuerda que permitir el acceso de perros de hasta 40 kilos al transporte ferroviario también hace más importante disponer de toda la documentación del animal de forma accesible.

Entre la información que puede ser necesaria durante un desplazamiento se encuentran:

Los datos de identificación mediante microchip.

La cartilla o el pasaporte veterinario.

La información sanitaria del perro.

La póliza de responsabilidad civil, cuando resulte obligatoria.

Disponer de toda esta documentación organizada facilita las comprobaciones cuando sean necesarias y evita tener que transportar toda la información en formato físico.

Un pasaporte digital para llevar toda la información en el móvil

Con el objetivo de simplificar estos desplazamientos, la RSCE recuerda que recientemente ha impulsado junto a Appmypets, empresa especializada en la gestión digital de información sobre animales de compañía, el primer Pasaporte Digital Canino Certificado.

Esta herramienta permite reunir en un único espacio seguro toda la documentación esencial del perro directamente en el teléfono móvil.

De esta forma, los propietarios pueden consultar y mostrar de forma rápida información como el microchip, la cartilla veterinaria, el historial sanitario o, cuando corresponda, el seguro de responsabilidad civil.

Según explica la organización, esta solución también facilita los desplazamientos tanto dentro como fuera de España, al centralizar toda la información identificativa y sanitaria del animal.

Una movilidad más sencilla y segura para quienes viajan con perro

Para la RSCE, la decisión de Renfe y el desarrollo de herramientas digitales como este pasaporte representan dos avances complementarios.

La organización considera que combinar una mayor apertura del transporte público con soluciones que faciliten la gestión documental permite ofrecer una movilidad más sencilla, segura y responsable para las familias que conviven con perros.

En este sentido, la entidad asegura que seguirá trabajando junto con las administraciones públicas, las empresas y el conjunto de la sociedad para continuar impulsando iniciativas que favorezcan la convivencia y los desplazamientos con animales de compañía.